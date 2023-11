Paris Audio Video Show 2023 : les moments forts 

La sixième édition du Paris Audio Video Show a une fois de plus illuminé le paysage culturel et technologique de la capitale française les 21 et 22 octobre derniers, investissant le prestigieux Palais des Congrès. Rendez-vous emblématique des passionnés de haute fidélité et de home-cinéma en France, ce salon majeur a offert, le temps d’un week-end, une immersion inégalée dans l’univers captivant des dernières technologies audiovisuelles, sous le parrainage exceptionnel de Pascal Obispo.

Une affluence record

Après le succès de l’édition 2022, le Paris Audio Video Show a enregistré une affluence exceptionnelle de 17 134 visiteurs, marquant une croissance vertigineuse de plus de 40 % par rapport à l’année passée. Ce salon, bien plus qu’un simple événement, a agi comme une vitrine pour plus de 270 marques novatrices, s’étalant sur une surface d’exposition colossale de 6 000 m².

Les passionnés et les professionnels se sont rassemblés en masse pour découvrir les dernières avancées, les innovations et les technologies déterminantes pour l’avenir de l’industrie audiovisuelle.

L’ampleur du salon s’est manifestée à travers la présence croissante de visiteurs venant du monde entier. Cette année a également vu une augmentation significative de familles parmi les visiteurs, soulignant l’accessibilité et la pertinence de l’événement pour un public diversifié. En outre, la présence majoritaire des 25-45 ans parmi les visiteurs témoigne l’intérêt grandissant des nouvelles générations pour les technologies audiovisuelles de pointe.

Petits et grands étaient invités à découvrir les derniers équipements hi-fi, home-cinéma et gaming.

Les découvertes du Paris Audio Video Show 2023

L’édition 2023 du Paris Audio Video Show a été un véritable terrain d’exploration pour les amateurs de technologies audio-vidéo. Avec une pléthore d’innovations, ce salon a offert une vitrine impressionnante des dernières enceintes, des amplis de pointe et des équipements électroniques les plus performants du moment, tout en mettant en lumière les enceintes connectées les plus en vogue. Les passionnés de galettes noires ont trouvé leur bonheur en découvrant les dernières platines vinyle.

Les amateurs de vinyles ont été comblés au PAVS 2023 en explorant les plus récentes platines, dont l’édition limitée remarquable de la Pro-Ject The Dark Side of the Moon.

De plus, l’événement a permis aux visiteurs de tester et d’apprécier une diversité de casques et d’écouteurs. Enfin, les meilleurs téléviseurs de l’année ont côtoyé les meilleurs vidéoprojecteurs, offrant une perspective complète sur l’évolution des expériences visuelles au sein de ce salon captivant.

PAVS 2023 : animations et invité exceptionnel

Le Paris Audio Video Show 2023 a offert à ces passionnés une pléiade de moments forts et d’animations mémorables.

Des concerts live

Les visiteurs ont eu l’opportunité d’assister à des concerts live exceptionnels, mettant en avant des artistes uniques sur la scène de l’Amphithéâtre Bordeaux. Des performances envoûtantes de talents tels qu’Akin Roots, Kristel, Gérald Genty, Guylain Deppe, Hyleen, et Edouard Ferlet ont su captiver le public.

Exploration des instruments de musique par Yamaha

En parallèle, des animations gratuites orchestrées par Yamaha, le pionnier des instruments de musique, ont permis aux participants de s’initier à la musique à travers des ateliers interactifs, mettant à disposition claviers, batteries et guitares.

Une visite sur-mesure avec le SV Tours

Par ailleurs, le « SV Tours », organisé par les experts de Son-vidéo.com, a offert aux inscrits des visites guidées personnalisées du salon, permettant ainsi une immersion plus approfondie et instructive au cœur des dernières innovations et tendances audiovisuelles.

Les conseillers de Son-vidéo.com ont proposé le « SV Tours » pour offrir aux visiteurs des explorations personnalisées du salon.

Pascal Obispo

Pascal Obispo a transcendé son rôle de parrain en insufflant une dimension artistique à cet événement. Il a brillamment présenté son dernier album Le beau qui pleut et dévoilé les détails de sa prochaine tournée célébrant ses 40 ans de carrière.

Pascal Obispo a profité du PAVS 2023 pour présenter son nouvel album, Le beau qui pleut, sur le plateau d’Inside Son-Vidéo.com.

Par ailleurs, le chanteur français a partagé sa passion indéfectible pour la musique et la technologie. Au cœur de l’émission en direct Inside Son-Vidéo.com le dimanche, il a captivé le public en dévoilant des perspectives uniques sur le croisement entre la musique et le monde de la technologie, offrant ainsi un aperçu privilégié de son art et de son expertise.

Inside Son-Vidéo.com

Pour la quatrième année consécutive, le Paris Audio Video Show 2023 a été le lieu d’accueil privilégié du plateau Live Inside Son-Vidéo.com, animé par le renommé PP Garcia et disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de Son-Vidéo.com.

Cet espace a servi de scène à des interviews exclusives, à des annonces en avant-première, et a été le théâtre de discussions captivantes. Accueillant un panel diversifié d’intervenants, le plateau a offert une opportunité unique d’explorer en profondeur les dernières avancées, les tendances émergentes et les technologies de pointe dans le domaine de l’audiovisuel.

Passion, partage et bonne humeur ont donc animé cette édition 2023 du Paris Audio Video Show. Nous tenons à remercier tous les participants d’être venus découvrir les nouveautés et les équipements phares des marques présentes sur le salon. Rendez-vous donc l’année prochaine, les 26, 27 et 28 octobre 2024, pour découvrir ensemble les futures innovations lors du Paris Audio Video Show 2024 !