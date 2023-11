Test Fairphone Fairbuds XL : le casque éthique et durable

Le casque Fairphone Fairbuds XL brille par sa conception éthique et modulaire. Conçu à partir de matériaux équitables et recyclés, le casque Bluetooth Fairphone présente un atout majeur : sa facilité de réparation. Ces caractéristiques dépassent largement les normes de l’industrie actuelle. Mais ce casque écoresponsable affiché à 249 € parvient-il à rivaliser avec ses concurrents sur le plan musical ?

Fairphone, une marque engagée

Dans un monde en perpétuelle évolution technologique, où la rapidité de l’innovation s’accompagne souvent de conséquences néfastes pour la planète, Fairphone se distingue par sa vision audacieuse. Cette entreprise néerlandaise s’est engagée à révolutionner l’industrie de la téléphonie en proposant des solutions plus justes et durables. À travers des smartphones hautement réparables, elle a démontré sa volonté de concevoir des produits équitables, conjuguant le respect de l’homme et de l’environnement.

Dans cette quête d’équité technologique, Fairphone ne se limite pas seulement aux smartphones. Elle étend désormais son engagement éthique aux écouteurs True Wireless et aux casques Bluetooth. Ainsi, les écouteurs sans fil Fairphone True Wireless et le casque Fairphone Fairbuds XL incarnent cette démarche révolutionnaire, alliant qualité sonore et responsabilité sociale.

Fairphone Fairbuds XL : accessoires

Le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL est livré dans sa boîte en carton avec sa pochette de transport et le guide de démarrage rapide. Pour être cohérente avec ses valeurs écoresponsables, la marque ne fournit pas le câble de chargement USB-C. La majorité en possède au moins un chez-soi. On regrette toutefois l’absence d’un étui rigide permettant de protéger davantage le casque lors de son transport.

Fairphone Fairbuds XL : présentation

Une dimension écoresponsable

Le casque Fairphone Fairbuds XL est composé à 80 % de plastique recyclé pour l’habillage. La structure du casque est quant à elle fabriquée à partir d’aluminium recyclé à 100 %, ce qui renforce sa robustesse tout en réduisant son impact environnemental. De plus, les soudures du casque sont totalement réalisées à partir d’étain recyclé, contribuant ainsi à une production plus écologique.

L’aspect éthique ne s’arrête pas là. L’or, nécessaire à l’électronique du casque, est labellisé commerce équitable, garantissant ainsi des pratiques responsables dans l’approvisionnement de ce matériau précieux. Bien entendu, la batterie intégrée est remplaçable. Même la pochette de transport – seul accessoire fourni avec le casque – est conçue à partir de nylon intégralement recyclé, réduisant ainsi la demande de nouvelles matières premières.

De plus, Fairphone s’engage activement à améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs en reversant 0,55 $ par casque vendu à sa chaîne de production. Cette action contribue ainsi à créer un impact positif sur la vie des travailleurs qui participent à la fabrication de ce casque.

Réparation facile

Le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL se distingue par sa grande réparabilité, offrant aux utilisateurs une solution écologique et économique. Les différentes parties du casque sont conçues pour être facilement remplaçables à la maison, sans nécessiter un renvoi du casque au SAV.

Tous les composants du casque sont proposés au détail sur l’application ou le site du fabricant. Par exemple, l’arceau réglable et sa base sont proposés respectivement à 19,95 € chacun. Les coussinets, essentiels pour le confort, peuvent être remplacés pour 14,95 € et les coques de protection pour 5,95 €, garantissant que votre Fairbuds XL reste en excellent état. Le haut-parleur droit (différent du modèle gauche qui intègre la batterie) est remplaçable à 79,95 €. Cette approche de réparabilité permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leur casque tout en minimisant leur impact environnemental.

Le design

Proposé en noir ou en vert, le casque Fairphone Fairbuds XL présente des lignes sobres. On retrouve évidemment des détails qui mettent davantage l’accent sur la réparabilité. Le câble détachable des transducteurs est visible et suffisamment long pour s’ajuster confortablement à l’arceau même lorsqu’il est réglé à sa taille maximale. Cet arceau est par ailleurs recouvert d’un revêtement en similicuir réalisé en deux parties, ce qui permet de le changer facilement s’il vient à s’user.

En outre, les coques du Fairphone Fairbuds XL sont composées de deux parties articulées. Chaque oreillette arbore le logo de la marque. Du côté droit, on retrouve le port USB ainsi que les deux boutons de commande, dont un joystick en aluminium pour la navigation.

Le casque Fairphone Fairbuds XL est pliable afin de le transporter en toute simplicité. Les oreillettes sont fixes, mais épousent très bien la forme de la tête et se placent correctement autour des oreilles. Le casque pèse relativement lourd, avec un poids de 330 grammes, pouvant créer une gêne sur le sommet du crâne lors de séances d’écoute prolongée.

La certification IP54 du casque Fairphone Fairbuds XL garantit une bonne résistance à la poussière et aux éclaboussures, ce qui le rend adapté à une utilisation quotidienne, même lors de séances de sport. Il offre ainsi aux utilisateurs une certaine tranquillité d’esprit en sachant que leur casque peut résister à des conditions d’utilisation variables.

Utilisation Bluetooth ou filaire

Le casque à réduction de bruit Fairphone Fairbuds XL dispose d’un module Bluetooth 5.1. Compatible avec les codecs AAC et SBC, il peut être connecté sans fil à tout smartphone, tablette ou baladeur audiophile. De plus, le codec aptX HD est de la partie pour offrir une transmission optimale. Bien pratique, la fonction Multipoint permet de le connecter à plusieurs appareils simultanément. Le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL bascule facilement d’un ordinateur à un smartphone afin de ne manquer aucun appel.

La connectivité du Fairphone Fairbuds XL va au-delà de la simple connexion sans fil. Il est doté d’un port USB-C multifonctionnel qui permet de recharger le casque et d’écouter de la musique à l’aide d’un câble USB-C (non inclus). On aurait toutefois apprécié une entrée mini-jack 3,5 mm, qui permettrait éventuellement d’écouter une source externe analogique.

Commandes physiques et assistants vocaux

Le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL offre une variété d’options de commande pratiques. Son ingénieux joystick permet de parcourir les pistes, d’ajuster le volume ou de répondre aux appels du bout des doigts. Le second bouton est spécifiquement destiné à activer la réduction active du bruit (ANC), le mode Transparence ou désactiver tous les modes.

Grâce à ses six microphones, deux à gauche et quatre à droite, le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL assure une captation optimale de la voix lors des appels et de l’interaction avec les assistants vocaux (Google Assistant, Amazon Alexa et Siri).

Application de contrôle

Afin de tirer pleinement parti des capacités du casque Fairphone Fairbuds XL, l’application gratuite Fairbuds peut être téléchargée sur tout smartphone iOS ou Android. Elle donne accès à différents préréglages audio réalisés en collaboration avec Sonarworks. Cette entreprise, grâce à son application SoundID, a recueilli des données concernant les préférences des utilisateurs de diverses marques de casques, dont Sony et B&O, ce qui a été essentiel pour élaborer les préréglages Signature EQ de l’application Fairbuds. Ces derniers comprennent donc trois configurations personnalisées inspirées des marques de casques les plus prisées. En plus d’un préréglage exclusif baptisé « Amsterdam » spécialement conçu pour Fairphone, une égalisation 5 bandes est aussi à disposition.

Par ailleurs, tous les composants du casque sont répertoriées dans l’application. Son démontage étant facile, la réparation peut être faite à la maison, sans nécessiter d’aller-retour au SAV (des émissions de CO2 en moins !).

Réduction de bruit active, mode Transparence

Équipé de transducteurs de 40 mm, le casque Fairphone Fairbuds XL assure la restitution des fréquences audibles de 50 Hz à 20 kHz. Grâce à son système de réduction active du bruit, il élimine efficacement les distractions extérieures, que vous voyagiez en avion, en train, ou que vous recherchiez simplement une oasis de tranquillité. Bien qu’elle n’atteigne pas l’excellence des ténors du marché, l’annulation active du bruit (ANC) est correcte, réduisant efficacement la majorité des bruits parasites, notamment dans le grave. En revanche, les bruits plus aigus restent toujours assez audibles. Nous regrettons aussi l’absence d’une option permettant de modifier l’intensité de l’ANC.

Le mode ambiant vous offre, pour sa part, la possibilité de rester connecté à votre environnement tout en gardant le casque sur les oreilles. Grâce à ce mode, les sons extérieurs sont retransmis dans le casque afin que l’auditeur puisse rester pleinement conscient de ce qui se passe autour de lui. Ce mode “transparent” s’est quant à lui révélé très efficace.

Jusqu’à 30 heures d’autonomie

Le casque sans fil Fairphone Fairbuds XL dispose d’une autonomie confortable pouvant atteindre 30 heures lorsque l’annulation active du bruit (ANC) est désactivée. Même avec l’ANC activé, la lecture est possible durant 26 heures. Autre point fort, la batterie du Fairphone Fairbuds XL est remplaçable, permettant de prolonger la durée de vie du casque si nécessaire. Nous aurions toutefois apprécié que le casque dispose d’une fonction d’arrêt automatique après un certain laps de temps, pour économiser de l’énergie lorsqu’il est retiré sans être éteint.

Fairphone Fairbuds XL : spécifications clés

Conception : circumaural

Transducteurs dynamique de 40 mm

Résistance à l’eau : IP54 (pluie légère et sueur)

Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz

Impédance : 32 ohms

Bluetooth AAC, SBC, AptX HD / Multipoint

Port USB-C pour la charge, l’écoute de musique numérique/analogique

Réduction de bruit active (ANC) / Mode Transparence

Poids : 330 g

Fairphone Fairbuds XL : mise en œuvre

Nous avons testé le casque à réduction de bruit Fairphone Fairbuds XL en connexion Bluetooth avec le smartphone Fairphone 4 ainsi qu’un ordinateur portable. Les écoutes ont été réalisées avec des musiques Hi-Res streamées sur Qobuz.

Fairphone Fairbuds XL : nos impressions

Le casque Fairphone Fairbuds XL en Bluetooth offre une qualité audio bien équilibrée. Sur la chanson Starboy de The Weeknd, les basses sont percutantes sans être envahissantes, la voix est assez claire et les effets sonores sont également bien rendus. Sur le titre Billie Bossa Nova de Billie Eilish, le grave est également bien maîtrisé, mais les fréquences les plus aiguës manquent légèrement de clarté, semblant parfois voilées.

Les préréglages présents sur l’application offrent la possibilité d’adapter la signature sonore selon le contenu écouté et les préférences sonores. Toutefois, c’est l’égalisation à cinq bandes qui autorise le plus haut degré de personnalisation.

Le casque peut également être utilisé en mode filaire passif, c’est-à-dire lorsqu’il est éteint. Cela constitue un véritable avantage pour continuer à profiter de la musique, même s’il est déchargé ! Dans cette configuration, le son est plus plat et à tendance à manquer d’impact et de profondeur. Notez que pour les sources non compatibles Bluetooth, le casque peut s’utiliser allumé en USB-C pour profiter d’une musicalité accrue.

Fairphone Fairbuds XL : comparé à…

DeeBee dB Pulse

Le casque Fairphone Fairbuds XL se distingue par son engagement éthique et écologique, avec une réparabilité notable et des matériaux durables, tandis que le DeeBee dB Pulse se concentre davantage sur l’esthétique. Concernant les performances sonores, ces deux modèles sont assez similaires – le DeeBee dB Pulse semblant toutefois légèrement plus équilibré – et proposent tous les deux une égalisation à cinq bandes.

JBL Tour One M2

Encore une fois, le Fairphone Fairbuds XL se distingue par sa conception durable et éthique. Cependant, le casque Bluetooth JBL Tour One M2 est davantage axé sur les performances audio. Outre les basses plus profondes, les aigus plus nets et les médiums plus riches, il offre une annulation de bruit avancée et un confort remarquable, bien supérieurs à ceux du casque Fairphone.

Fairphone Fairbuds XL : pour qui ?

Pour ceux qui privilégient l’utilisation prolongée de leurs appareils technologiques sur plusieurs années, le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL pourrait bien être le choix idéal, d’autant plus si l’éthique environnementale est une priorité. L’un des points forts du casque Fairphone Fairbuds XL réside aussi dans la capacité à être réparé, à la maison et en toute simplicité, en cas de dysfonctionnement. Une option unique sur le marché !

Fairphone Fairbuds XL : conclusion

Le casque Bluetooth Fairphone Fairbuds XL profite d’une conception globalement satisfaisante. Il n’atteint pas les sommets des casques similaires, mais il délivre néanmoins une expérience sonore satisfaisante. Bien qu’elle ne soit pas la meilleure de sa catégorie, la réduction active du bruit (ANC) demeure performante et la longue autonomie en font un compagnon idéal pour l’écoute de la musique à la maison, comme en déplacement.

Nous avons aimé

Conception modulable et réparable

Certification IP54

Utilisation passive

Câble USB pour la recharge et l’écoute

Joystick intuitif

Bluetooth Multipoint

