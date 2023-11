Test Elipson Chroma x Bleu de Chauffe, la platine vinyle 100% française

Pour la deuxième année consécutive, Elipson s’associe à Bleu de Chauffe pour proposer une édition limitée et numérotée de la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT. Ce partenariat met à l’honneur l’artisanat français entre le spécialiste de la haute-fidélité et la maison de maroquinerie. La qualité musicale de cette platine, commercialisée à 999 €, est-elle à la hauteur de son magnifique design ?

En 2022, Elipson et Bleu de Chauffe s’associaient pour mettre en avant le savoir-faire des deux marques à travers un projet 100 % made in France. Face au succès de cette collaboration, le duo renouvelle l’expérience cette année. Ainsi, la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT se pare d’un nouveau cuir nuance paon. Cette édition limitée et numérotée est éditée à seulement 100 exemplaires.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : packaging et accessoires

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe est livrée dans un large carton généreusement rembourré. La platine, avec son plateau et sa cellule Ortofon 2M Red prémontée, sont parfaitement protégés. Un capot anti-poussière, la courroie, la feutrine, le centreur, des gants et le contrepoids sont également de la partie. Côté câble, on retrouve le bloc d’alimentation détachable et le câble RCA. Puisqu’il s’agit d’une édition limitée, la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe est livrée avec son certificat d’authenticité daté et signé.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : présentation

Design

Il s’agit évidemment d’un des principaux points forts de la platine Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe. Cette édition limitée et numérotée habille la platine d’une superbe robe de cuir nuance paon. Contrairement à la première édition, cette cuvée 2023 arbore un cuir vieilli et texturé. Grande maison de maroquinerie française, Bleu de Chauffe reste fidèle aux techniques artisanales pour travailler cette matière noble. Le cuir pleine fleur de bovin est tanné à partir d’essences naturelles végétales (acacia, mimosa et châtaignier). Avant de rejoindre les ateliers d’Elipson en Bourgogne, il est foulonné afin d’acquérir une souplesse optimale qui révèle son grain naturel.

La platine vinyle Elipson Chroma 400 X Bleu de Chauffe est gaufrée pour indiquer le numéro de cette édition limitée qui comporte seulement 100 exemplaires.

Préampli intégré

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT dans sa version cuir adopte son propre système de préamplification. Celui-ci permet de relier directement la platine à n’importe quelle entrée ligne RCA d’un amplificateur (entrée auxiliaire, CD, tuner…). Notez que ce préampli intégré s’adapte aux cellules phono à aimant mobile (MM), comme la cellule Ortofon 2M Red prémontée, ainsi qu’aux cellules à bobine mobile (MC). Il s’équipe pour cela d’un commutateur à l’arrière. En revanche, au contraire de certains modèles équivalents, le préamplificateur RIAA intégré n’est pas débrayable. Il n’est donc pas possible d’utiliser un préampli phono externe avec cette platine, ni de la brancher sur une entrée Phono dédiée.

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe peut être directement associée à un ampli hi-fi, même dépourvu d’entrée Phono, grâce à son préampli phono intégré.

Bluetooth aptX HD

Surprenante, la platine vinyle Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe mêle avec subtilité charme vintage du son analogique et connectivité contemporaine. En effet, si la platine édition limitée peut diffuser la musique sur des enceintes bibliothèque ou colonne, elle peut également être associée sans fil à une enceinte connectée ou des enceintes sans fil hi-fi. Pour cela, elle embarque un émetteur Bluetooth compatible aptX HD. Ce codec est optimisé pour la transmission des fichiers audio HD jusqu’en 24 bits/48 kHz.

Bras en carbone

La platine vinyle Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe est une édition limitée du modèle le plus haut de gamme du spécialiste hi-fi français, la Elipson Chroma 400 RIAA BT Carbone. En plus d’un design unique, elle se pare d’un bras en carbone conçu pour minimiser les vibrations. Ce matériau à la fois très léger et résistant permet d’acheminer le signal fourni par la cellule en préservant toute son intégrité. Ainsi, les informations contenues dans les microsillons sont transmises sans être endommagées ni affectées par les vibrations indésirables.

Le bras en carbone de la platine vinyle Elipson Chroma 400 permet de limiter les vibrations et les résonances internes pour assurer une transmission optimale du signal de la cellule.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : spécifications clés

Entraînement par courroie

Lecture 33 et 45 tours

Finition cuir nuance paon

Châssis lamellé-collé Bouleau

Plateau en acier

Bras carbone

Cellule Ortofon 2M Red

Pré-ampli RIAA

Bluetooth aptX HD

Port USB

Dimensions (lxhxp) : 450 x 120 x 380 mm

Poids : 5,8 kg

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : mise en œuvre

Lors de ce test, nous avons opté pour une installation, elle aussi, made in France. Pour cela, nous avons associé la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT à l’ampli hi-fi stéréo Atoll IN200 Signature via le câble RCA fourni. Le raccordement de l’amplificateur aux enceintes Elipson Prestige Facet 8B est effectué grâce aux câbles QED XT40i. Les enceintes compactes étant placées sur des pieds NorStone Epur Stand.

Pour ce test, la platine était configurée avec une paire d’enceintes Elipson Prestige Facet 8B et un ampli hi-fi Atoll IN200 signature. Une installation made in France en clin d’œil à la conception de cette édition limitée.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : impressions d’écoute

Au premier branchement de la platine Elipson Chroma 400 RIAA BT, aucun souffle ni ronflement ne se fait sentir lors de la mise sous tension du système. Ce modèle, qui coiffe la gamme Elipson Chroma, promet une restitution sonore claire et détaillée. D’entrée, la platine profite de l’aisance dans le grave de la cellule Ortofon 2M Red. Reconnue pour sa rondeur et le son chaleureux qu’elle diffuse, elle apporte une superbe dynamique à la musique.

La platine vinyle Elipson x Bleu de Chauffe profite de l’excellente dynamique de la cellule Ortofon 2M Red et restitue une scène sonore large et bien étagée.

Face au catalogue éclectique que nous avons écouté, passant de la soul d’Amy Winehouse au rock de Led Zeppelin ou au rap de Cypress Hill, la platine Elipson Chroma 400 conserve une scène sonore large et bien étagée. Les voix sont restituées avec beaucoup de naturel. La reproduction musicale se révèle dynamique, aussi bien lors d’une écoute plus intimiste à bas volume qu’en poussant le son. Les instruments viennent soutenir la voix et l’élèvent tout en remplissant la scène sonore. L’ensemble est parfaitement cohérent, offrant un véritable moment de plaisir, paisiblement installé dans le canapé.

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe se montre fidèle à l’enregistrement d’origine. Cette neutralité impose de profiter d’une discographie parfaitement conservée pour tirer le meilleur parti des sessions d’écoute. La platine vinyle française fait preuve d’une belle tenue et parvient à reproduire les différents registres avec aplomb. Pour être exhaustif dans cette séance de test, nous avons également associé la platine à une enceinte Bluetooth portable. L’appairage s’opère très simplement à l’aide d’un bouton situé à l’arrière de la platine. Ce système permet de profiter facilement de la musique en s’éloignant du tourne-disque et éviter par exemple d’augmenter le volume trop fort pour ne pas déranger le voisinage.

Sur l’album Back to Black, la platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT livre une reproduction sonore naturelle et détaillée, la voix unique d’Amy Winehouse se déploie avec aisance.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe comparée à…

Argon Audio TT-4 Special Edition : la firme danoise propose également sa platine la plus haut de gamme en édition limitée à 999 €. Dotée d’un bras en carbone et d’une cellule Ortofon 2M Bronze, la TT-4 intègre un plateau plus lourd et montre davantage d’assise dans le grave. Cependant, la platine vinyle Argon Audio s’incline face à la polyvalence du modèle Elipson qui compte un émetteur Bluetooth.

Pro-Ject T2 W : proposée à 900 €, la platine vinyle Pro-Ject T2 W se distingue de ses concurrentes par sa large connectivité sans fil. Compatible Wi-Fi, Bluetooth et multiroom (dont l’écosystème Sonos), la T2 W est un modèle connecté. Cependant, le bras en aluminium rivalise difficilement avec celui en carbone de la Elipson Chroma 400 RIAA BT. En éliminant au maximum les vibrations, celui-ci assure une lecture plus précise et abaisse le niveau de bruit, rendant audibles de plus infimes détails sonores.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : pour qui ?

La platine vinyle Elipson Chroma 400 RIAA BT x Bleu de Chauffe s’adresse aux mélomanes à la recherche d’une solution polyvalente. Capable d’intégrer un système vinyle traditionnel avec un ampli hi-fi et une paire d’enceintes, elle peut aussi diffuser la musique des disques vinyle sans fil via Bluetooth. Sa finition en cuir paon en fait également un véritable accessoire de décoration pour ceux qui apprécient les beaux objets.

La platine Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe va au-delà de l’effet Wow. Ses performances sonores se révèlent à la hauteur de son esthétisme soignée.

Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe : conclusion

Facile à prendre en main, très élégante et fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la platine vinyle Elipson Chroma 400 x Bleu de Chauffe combine de nombreux atouts. Son émetteur Bluetooth lui permet également d’évoluer avec votre système. Il autorise par exemple la diffusion de la musique sur une enceinte Bluetooth installée sur la terrasse. Sa finition en cuir fait de cette édition limitée et numérotée une pièce véritablement unique. De plus, ses performances musicales se hissent à hauteur de son élégance. Elle diffuse un son clair et dynamique, avec de nombreux détails et une belle richesse des timbres.

Nous avons aimé

La finition cuir

La simplicité d’utilisation

L’absence de bruit de fond

Le Bluetooth aptX HD

Nous aurions aimé

Un préampli Phono débrayable