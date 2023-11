Sonus Faber Lumina II et V Amator : plus belles que jamais

Le célèbre luthier italien Sonus Faber dévoile les nouvelles enceintes Sonus Faber Lumina II Amator et Sonus Faber Lumina V Amator. Ces dernières reprennent les éléments éprouvés des Lumina II et Lumina V auxquels elles apportent de nouvelles finitions premium et un filtre perfectionné pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles.

Sonus Faber Lumina Amator : de nouveaux coloris

Avec les Sonus Faber Lumina Amator II et V, le fabricant italien introduit trois nouveaux coloris pour la façade multicouches plaquée de bois véritable. Celle-ci est désormais proposée en rouge brillant, wengé brillant et noyer brillant. La finition laquée de cette façade met en valeur les motifs du bois dont le veinage converge à 45° vers les haut-parleurs. La face supérieure et les flancs de chaque enceinte profitent d’un élégant revêtement en cuir véritable. La marque italienne frappe une nouvelle fois les esprits avec ce design luxueux qui souligne la qualité des matériaux utilisés.

Les enceintes Sonus Faber Lumina Amator (ici les bibliothèques Lumina II Amator) apportent de nouvelles façades laquées qui mettent en valeur le travail du bois.

Filtre audiophile

Sonus Faber a soigneusement revisité le filtre électronique des enceintes Sonus Faber Lumina II Amator et Sonus Faber Lumina V Amator. Les nouveaux composants sont sélectionnés pour améliorer de manière significative la performance et la sensibilité des enceintes. Elles se montrent ainsi faciles à alimenter et sont exemptes de toute coloration. La fréquence de coupure se voit également affinée, passant à 2 600 Hz sur les Lumina II Amator, soit 800 Hz plus haut que la version classique. Le Lumina V Amator est désormais raccordée à 2 850 Hz, soit 250 Hz au-dessus des Lumina V. Il en résulte une meilleure mise en phase, pour une écoute plus homogène et encore mieux équilibrée.

Grâce au travail effectué sur le filtre, les enceintes Sonus Faber Lumina II Amator et Lumina V Amator assurent une meilleure perception des différentes fréquences.

Sonus Faber Lumina Amator : haut-parleurs maison

La nouvelle robe et le filtre optimisé des Sonus Faber Lumina Amator s’associent à la conception acoustique éprouvée sur les précédents modèles. On retrouve sur la Sonus Faber Lumina II Amator un haut-parleur médium-grave de 150 mm en fibres naturelles et en papier mélangé séché à l’air. Il s’associe à un tweeter à dôme DAD (Damped Apex Dome) de 29 mm de diamètre assurant une excellente linéarité et une zone de diffusion étendue.

L’enceinte colonne Sonus Faber Lumina V Amator adopte quant à elle une conception 3 voies avec deux haut-parleurs de grave de 165 mm de diamètre. Ces derniers intègrent une membrane en sandwich constituée de deux feuilles de pulpe de cellulose entre lesquelles est injectée une mousse syntactique de haute-technologie. Ils assurent une reproduction rapide et puissante des basses fréquences. Le haut-parleur de médium de 150 mm est hérité de la gamme d’enceintes Sonus Faber Sonetto pour garantir une reproduction riche et naturelle. Enfin, le tweeter de 29 mm est identique à celui des Lumina II Amator, offrant ainsi les mêmes avantages : linéarité et diffusion étendue.

Avec deux haut-parleurs de grave de 165 mm à membrane sandwich, les enceintes Sonus Faber Lumina V Amator offrent des basses profondes et puissantes.

Sonus Faber Lumina Amator : prix et disponibilité

Ces nouvelles enceintes Sonus Faber sont dès à présent accessibles en précommande sur Son-Vidéo.com au tarif de 1499 € pour les Sonus Faber Lumina II Amator et de 3 499 € pour les Sonus Faber Lumina V Amador. Les premières livraisons sont prévues pour mi-novembre.