Hi-fi et style de vie

Depuis plusieurs années, les audiophiles étendent leurs exigences. Aux performances sonores s’ajoute une quête esthétique. À l’image de l’auto, l’intégration dans l’espace de vie (et d’écoute) et le design s’imposent désormais comme deux paramètres déterminants dans le choix d’un équipement. Ainsi, les gammes d’enceintes encastrables et les solutions multiroom misent sur davantage de discrétion et une intégration harmonieuse. Pour sa part, le plaisir de l’objet s’exprime à travers le renouveau des platines vinyle au charme intemporel.

Systèmes multiroom : la haute fidélité discrète

Face à la tendance des objets que l’on aime exposer s’oppose celle de l’intégration discrète. C’est le choix opéré, par exemple, par Sonos qui propose un système multiroom simple au design épuré. Son best-seller, la Sonos Play One, devenues Era 100, assure une intégration harmonieuse dans l’espace, aussi bien pour un système hi-fi multiroom qu’au sein d’une installation home-cinéma. Avec les années, la conception parallélépipédique a laissé place au cylindre, marquant la tendance aux courbes plutôt qu’aux arêtes mais toujours avec une volonté de commercialiser une enceinte que l’on dissimule.

Le fabricant américain a ouvert la voie à ses concurrents comme Denon, Yamaha, Google ou encore Bluesound. Compactes et performantes, ces enceintes connectées adoptent les dernières technologies comme la transmission sans fil AirPlay 2 ou les commandes vocales Amazon Alexa ou Sonos Voice Control. Ainsi, l’utilisateur a peu d’interaction directe avec l’enceinte qu’il commande à la voix ou avec son smartphone.

L’enceinte Denon Home 250 est un modèle stéréo 2 voies doté de 4 haut-parleurs plus un radiateur passif pour une meilleure extension dans le grave. Elle peut être contrôlée par Google Assistant ou Alexa.

Physiquement, ces enceintes intelligentes s’intègrent de manière discrète dans les moindres espaces de la maison pour diffuser une musique d’ambiance. Utilisées à la paire ou associées en multiroom, elles permettent de profiter d’une écoute stéréo très réaliste. Leur véritable atout réside dans leur simplicité d’utilisation, qui permet à quiconque, qu’il soit expérimenté ou novice, de diffuser en toute aisance ses musiques, radios, podcasts et albums préférés.

Pour sa part, Bang & Olufsen a bâti une partie de son succès sur le design iconique de ses équipements. L’enceinte B&O Beosound A5 s’inscrit dans cette démarche. Appareil connecté (AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth), il peut intégrer un système multiroom avec d’autres équipements de la marque grâce au protocole maison Beolink. Le fabricant danois collabore avec de grands studios de design pour concevoir des enceintes toujours plus tendances. Dès lors, l’enceinte se transforme aussi en un accessoire de décoration qu’on exhibe fièrement.

L’enceinte connectée B&O Beosound A5 brille par son design intemporel. La finition en chêne foncé est du plus bel effet et attire inévitablement la curiosité.

La cure de jouvence du vinyle

À l’heure du numérique et de la musique sans fil, le disque vinyle fait de la résistance. Son charme intemporel et sa signature sonore inimitable lui confèrent un statut à part dans l’univers de la haute fidélité. La platine vinyle et les microsillons surfent sur la nostalgie des audiophiles qui ont grandi avec les supports physiques. En effet, la rotation du disque offre un spectacle envoûtant qui prend le contre-pied des plateformes de streaming. La platine vinyle demeure un objet qu’on aime admirer et montrer.

Pourtant, si la corde sensible de la nostalgie est indiscutable, la force des platines vinyle réside surtout dans leur capacité à s’adapter aux nouveaux usages. À l’image de la Pro-Ject T2 W compatible multiroom, les tourne-disques peuvent intégrer un système connecté. Certains modèles dotés d’un contrôleur WiFi et d’un préampli phono sont capables de diffuser la musique sans fil vers des enceintes Bluetooth ou des enceintes connectées. Un trait d’union fascinant entre passé et futur.

Grâce au contrôleur WiFi intégré et son application de contrôle, la platine vinyle Pro-Ject T2 W peut diffuser la musique de vos galettes noires favorites sur les enceintes sans fil de votre système multiroom Sonos ou AirPlay 2.

Design vintage ou aspect moderne, la platine vinyle sait également répondre aux envies d’un large panel d’audiophiles. Si la nouvelle Technics SL-1200GR2 adopte un design estampillé années 90, la refonte de son moteur à entraînement direct souligne dès les premières notes l’évolution remarquable de cette gamme mythique. Les éditions limitées du fabricant autrichien Pro-Ject, à travers des platines hommages aux Pink Floyd ou Metallica, bouleversent également les codes du tourne-disque. Un subtil mélange de pop-culture et de hautes ingénieries en phase avec l’époque.

Génération nomade : la musique partout, tout le temps

Le XXIe siècle est celui de la musique nomade. Si les premières solutions de musique portable émergent dès la fin des années 70, c’est bien au tournant des années 2000 que la révolution du Bluetooth et la dématérialisation des fichiers démocratisent son usage en extérieur. Dans le sillage du smartphone, la musique dématérialisée s’est bâti une place de choix grâce à sa praticité. À la frontière entre nostalgie du support physique et évolution technologique, les baladeurs audiophiles proposent une option parfaitement polyvalence. Ils peuvent transporter une énorme bibliothèque musicale dans la poche pour offrir une séance d’écoute hi-fi en toutes circonstances.

Grâce à son port USB-C, le baladeur FiiO M17 peut être utilisé comme DAC avec un ordinateur Windows ou Mac. Il est compatible avec les fichiers PCM 32 bits / 768 kHz, les fichiers DSD et même avec les fichiers MQA

À la fois nomades et résidentiels, les baladeurs sont conçus pour endosser le costume de DAC audio et de lecteur réseau, faisant d’eux le centre névralgique de votre musique. Désormais, presque tous les acteurs majeurs du monde de la haute fidélité possèdent au moins un modèle d’enceinte Bluetooth portable et d’écouteurs ou casque sans fil. Ces équipements répondent au nouveau besoin d’emporter sa musique partout, alors que les déplacements n’ont jamais été aussi accessibles. Quoi de plus normal que de vouloir profiter de sa musique lors de vacances à l’autre bout du pays ou du continent ?

Mais les appareils portables se révèlent tout aussi indispensables à la maison. Salon, chambre ou salle de bain : grâce à un format compact et dotée d’une batterie rechargeable, l’enceinte nomade se transporte facilement d’une pièce à l’autre au rythme des temps forts de la journée. Pour une écoute solo, le casque et les écouteurs True Wireless permettent de profiter de la musique dans les transports en commun par exemple. Et puisque la connexion sans fil Bluetooth encourage à profiter de sa musique partout, enceintes portables, casques et écouteurs sans fil doivent se montrer à toutes épreuves. Étanchéité et résistance à la poussière sont alors des facteurs déterminants pour choisir l’appareil capable de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Les enceintes encastrables : l’intégration invisible

L’intégration des enceintes constitue le compromis idéal entre discrétion visuelle et performances hi-fi. En extérieur ou dans le salon, les fabricants s’attachent à proposer des solutions capables de diffuser un son haute fidélité partout. Dehors, l’intégration est synonyme de camouflage. Les enceintes prennent l’apparence d’un rocher ou d’un spot lumineux. Dans un salon, l’enceinte encastrable ne fait qu’un avec la cloison. En effet, les enceintes encastrables sont livrées avec une grille prête à peindre. Ainsi, il suffit d’intégrer une enceinte dans la cloison puis de la dissimuler derrière sa grille habillée de la couleur du mur.

Dali propose des enceintes encastrables qui permettent de vivre une expérience hi-fi et home-cinéma immersive sans encombrer l’espace de vie.

Dans l’espace de vie, l’enceinte s’intègre alors avec harmonie et discrétion pour se révéler uniquement lors d’une écoute hi-fi ou une séance home-cinéma. Les systèmes encastrés offrent également l’avantage de limiter l’encombrement dans l’espace. Il s’agit d’une solution particulièrement indiquée pour les mélomanes qui ne disposent pas d’une salle dédiée ou pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une installation de haute qualité dans un espace restreint. Au plafond ou dans les murs, les enceintes encastrées offrent une restitution musicale idéale. Hormis l’amplificateur, voire le préampli, le reste du système prend place dans les murs, y compris les nombreux câbles ! Les meubles peuvent accueillir de la décoration et l’espace peut se transformer en salle d’écoute dès la mise sous tension du système intégré.

L’intégration ouvre de nouveaux horizons aux audiophiles. La place gagnée dans la maison permet d’entrevoir des solutions hi-fi également dans la voiture, où l’espace demeure restreint, mais où l’on passe encore beaucoup de temps. Cette perspective accompagne la volonté croissante des utilisateurs à faire de leur voiture le prolongement du domicile. Focal ou JBL, via Infinity by Harman, développent ainsi des équipements Car Audio de haute qualité. La miniaturisation des composants permet de concevoir des équipements toujours plus performants dans des formats de plus en plus compacts. Alors pourquoi pas transformer aussi votre véhicule en véritable salle d’écoute ?