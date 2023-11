The Abyss en 4K : le film devrait être sous le sapin pour Noël !

Trente-quatre ans après sa sortie au cinéma, The Abyss va enfin bénéficier d’une remastérisation et d’une sortie en Blu-ray 4K ! Annoncée pour la fin de l’année, cette nouvelle édition du film maudit de James Cameron devrait nous en mettre plein les yeux et les oreilles…

Presque entièrement tourné sous l’eau, The Abyss a marqué les esprits de millions de spectateurs lors de sa sortie et continue de faire rêver les cinéphiles qui attendent depuis longtemps une version 4K du film.

Fans de James Cameron, réjouissez-vous et préparez-vous à replonger au fond de l’océan ! Vous allez bientôt pouvoir profiter du long métrage mythique du réalisateur en Ultra Haute Définition sur votre téléviseur 4K… La version remastérisée va bénéficier d’une projection en salle le 6 décembre aux USA (on prie pour que l’Europe y ait droit aussi !). L’édition Blu-ray 4K et la version 4K streaming devraient suivre juste après.

The Abyss : un tournage sous haute pression !

Auréolé des récents succès de Terminator et Aliens, James Cameron se lance en 1989 dans une nouvelle aventure avec un film qui deviendra rapidement une véritable épreuve. Tourné essentiellement sous l’eau par souci de réalisme, dans des conditions difficiles, voire extrêmes, The Abyss reste un souvenir douloureux pour le réalisateur comme pour les équipes de tournage, ainsi que pour les acteurs principaux, Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio et Michael Biehn. Comme si cela ne suffisait pas, le long métrage ne rencontre pas le succès escompté, boudé à sa sortie en salles aux USA, malgré des critiques positives. Le meilleur accueil du public à l’international, notamment en France, ne suffit pas à sauver le film.

Lors du tournage, les acteurs et les équipes techniques ont passé de nombreuses heures sous l’eau, dans le froid et l’obscurité.

Rencontre du troisième type 20 000 lieues sous les mers !

Le sujet du long métrage est pourtant prometteur : suite au naufrage d’un sous-marin atomique américain dans l’océan Atlantique, l’équipage d’une plate-forme pétrolière sous-marine doit accueillir et collaborer avec une équipe de recherche des Navy Seals. Lors de cette opération, ils découvrent une forme de vie inconnue et mystérieuse au fond de l’océan. L’isolement des protagonistes à plusieurs centaines de mètres de profondeur, l’impossibilité de remonter à la surface, les tensions entre les militaires et l’équipe de la plate-forme pétrolière ainsi que l’apparition de phénomènes surnaturels inexplicables et inquiétants au cours de la mission de sauvetage, tout concourt à faire de ce huis-clos oppressant une aventure palpitante.

Ed Harris interprète Virgile, le responsable de la plate-forme pétrolière sous-marine, dans l’un des rôles les plus marquants de sa carrière.

H²O + ILM = la forme de l’eau !

D’autant plus que les moyens techniques mis en œuvre pour les effets spéciaux sont très innovants pour l’époque, contribuant à l’immersion des spectateurs. On pense notamment à la manière très singulière qu’utilisent les créatures pour prendre contact avec l’équipe de la plateforme pétrolière. C’est la première fois que de l’eau est mise en forme en 3D dans un film, et c’est Industrial Light & Magic (ILM), le studio d’effets spéciaux de George Lucas, qui réalise ces effets de modélisations en 3D. The Abyss remporte ainsi l’Oscar des meilleurs effets visuels lors de la cérémonie de 1989, et obtient même trois autres nominations.

Qui n’a pas été émerveillé par cette scène très poétique du premier contact entre les créatures sous-marines et Mary Elizabeth Mastrantonio, alias Lindsey, rendue possible par les effets numériques mis au point par ILM ?

The Big Blu(-ray) !

Pour revoir chez soi The Abyss, il fallait jusqu’à présent se contenter des versions VHS, LaserDisc et DVD, le film n’étant jamais sorti en Blu-ray HD ! Dès la fin de l’année, les fans pourront se régaler et profiter du film en édition spéciale 4K, en streaming et sur support physique. Il s’agit de la version Director’s Cut de 2 h 50 avec des séquences inédites, dont la remastérisation 4K a été entièrement supervisée par le réalisateur. Pour le moment, on ne sait pas encore si cette édition bénéficie d’une image HDR10+ ou Dolby Vision, et sa bande son d’un mixage Dolby Atmos ou DTS:X.Qu’à cela ne tienne ! Faites chauffer votre lecteur Blu-ray 4K : The Abyss en 4K arrive sous votre sapin !