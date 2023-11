Vos avis du mois de novembre : vous avez testé, vous avez aimé

Vos coups de cœur – Découvrez une sélection d’appareils hi-fi et home-cinéma qui ont reçu les éloges et les recommandations des cinéphiles et des mélomanes sur Son-Vidéo.com. De quoi vous aider à faire le meilleur choix !

Véritable référence de la hi-fi et du home-cinéma, Son-Vidéo.com recense à ce jour plus de 56 000 avis sur plus de 12 000 équipements. Pour faire le meilleur choix, de nombreux passionnés d’image et de son partagent leur expérience en rédigeant un avis souvent très complet et pertinent sur une grande diversité de matériels : casques hi-fi, baladeurs audiophiles, enceintes portables, enceintes colonne, TV OLED, vidéoprojecteurs gaming, caissons de basses, écouteurs, amplis hi-fi et casque, etc. Qualité de fabrication, performances audio et vidéo, simplicité d’utilisation, design… Découvrez les meilleurs appareils du moment, testés et appréciés par leurs utilisateurs !

Ampli casque et DAC EarMen ST-Amp

L’ampli casque EarMen ST-Amp embarque une sortie symétrique jack 4,4 mm et une seconde sortie asymétrique mini-jack 6,35 mm pour une compatibilité étendue avec divers casques et écouteurs.

L’ampli casque et DAC EarMen ST-Amp dispose d’un puissant DAC interne prenant en charge la lecture de musiques Hi-Res jusqu’à 32 bits / 384 kHz et des titres DSD128. 479 €.

Cela fait environ 2 mois que j’ai fait l’acquisition de ce petit ampli casque fabriqué en Serbie. La qualité de fabrication est excellente, les composants de 1er ordre, à commencer par le potentiomètre Alps. […] Concernant la sonorité, je la placerais au même niveau que celle des électroniques Lehmann audio ! Douce, détaillée, très légèrement chaleureuse, avec, chaque fois que la musique l’exige, du courant pour retranscrire comme il faut les fortissimi. Excellente séparation des instruments ou des pupitres sur les grands ensembles. Extrait de l’avis de Fil – audio, le 15 octobre 2023

Enceintes vintage Magnat Transpuls 1500

Le grand haut-parleur de grave de 38 cm de la paire d’enceintes Magnat Transpuls 1500 offre des basses fréquences profondes (16 Hz) et assure un régime transitoire exceptionnel.

La paire d’enceintes Magnat Transpuls 1500, au design rétro et fidèle aux standards de la hi-fi classique, offre un son puissant et charpenté, idéal pour les passionnés de son appréciant autant la hi-fi que le home-cinéma. 1 190 €, la paire.

Au contraire de leur taille qui impressionne, elles ne sont pas du tout brutales, mais étonnamment contrôlées, le grave n’est pas du tout caricatural, mais extrêmement bien dosé, et, croyez moi, quand il veut se manifester sur des enregistrements percutants aux graves abyssaux, ça envoie du lourd, mais pas du lourdingue. Extrait de l’avis de bladerunner2016, le 21 octobre 2023

Préampli phono Pro-Ject Tube Box S2

Le préamplificateur à tubes Pro-Ject Tube Box S2 repose sur des pieds amortissants en sorbothane pour minimiser les vibrations parasites.

Le préamplificateur RIAA à tubes Pro-Ject Tube Box S2 présente une construction en double mono avec deux tubes ECC83, un châssis robuste en acier assurant une isolation efficace et une esthétique élégante grâce à une façade en aluminium. 379 €.

Je mets un disque, Animal de Cabrel (superbement enregistré), je mets le sélecteur de source sur « phono » et j’écoute… Je bascule sur le Tube Box, et là, c’est la claque, on retire le drap qui recouvrait les enceintes, ça respire, c’est aéré, ample, les instruments sont parfaitement détachés les uns des autres. Le plus impressionnant, c’est le registre du grave. Il tape avec force et conviction, rien ne traîne, il est enjoué, charpenté, l’écoute est roborative. TOUT ce que j’attendais d’un tel appareil !!! Extrait de l’avis de jmlfocal, le 22 octobre 2023

Lecteur réseau Zidoo UHD5000

Avec son DAC ESS9068, le lecteur réseau Zidoo UHD5000 offre une qualité audio optimale jusqu’à 32 bits / 768 kHz, incluant les formats DSD, SACD ISO, et MQA.

Le lecteur réseau haut de gamme Zidoo UHD5000 prend en charge les flux Ultra HD 4K à 60 i/s, les normes HDR10+ et Dolby Vision, et offrant un upscaling 4K et HDR. 1 090 €.

L’image est encore meilleure, que ce soit sur une TV Neo QLED 4K ou un vidéoprojecteur 4K Sony format 2.35. […] Le son passe vraiment tous les formats DTS-HD /THX/Dolby Vision ainsi que tous les formats audio de très haute définition. […] L’application pour piloter sur la tablette ou votre téléphone est franchement très bien pensée, il y a une recopie de toute votre bibliothèque. J’ai même sécurisé mon ZIDOO avec l’application VPN Android et c’est fonctionnel. Extrait de l’avis de Kroco65, le 14 octobre 2023

Audioquest NRG-Y3

Composé de sept brins concentriques, le câble d’alimentation Audioquest NRG-Y3 EU offre une impédance caractéristique zéro, assurant un transfert de courant non compressé et fluide.

Le câble d’alimentation Audioquest NRG-Y3 EU, doté d’un connecteur Schuko avec mise à la terre d’un côté et d’un connecteur IEC-C13 de l’autre, utilise du cuivre semi-rigide LGC avec des conducteurs de drainage plaqués argent pour minimiser la distorsion du courant. À partir de 159 €, proposé en 1, 2 ou 3 mètres.

Certaines textures sonores électroniques dévoilent une plus grande richesse harmonique. On perçoit un léger gain en dynamique sur certaines attaques comme des notes aiguës de piano, celles-ci sont plus franches sans être affectées d’une quelconque acidité, idem pour des attaques d’archet au violon. J’ai redécouvert complètement un vibraphone où attaques et résonances se dissocient pleinement, certaines notes de contrebasse qui paraissaient brouillonnes (résonances envahissant tout l’écran stéréophonique), reviennent à leur juste mesure avec le NRG-Y3. Extrait de l’avis de michellagneau, le 10 octobre 2023

Casque hi-fi Audio-Technica ATH-M50X

Livré avec trois câbles mini-jack 3,5 mm et un adaptateur jack 6,35 mm, le casque Audio-Technica ATH-M50X assure une connexion optimale à diverses sources.

Idéal pour la hi-fi et le monitoring, le casque Audio-Technica ATH-M50X offre une grande musicalité grâce à ses larges haut-parleurs animés par des aimants néodyme et offrant une réponse en fréquence de 15 Hz à 28 kHz. 169 €.

J’ai acquis ce bijou de technologie au mois de septembre 2023. Après des écoutes prolongées et à l’aide de plusieurs sources dont un smartphone, j’affirme au final que la qualité d’écoute est exceptionnelle, neutre avec une bonne dynamique et ce, quel que soit le type de musique. […] Audio-Technica a bien fait de remettre à jour ce modèle de casque audio qui, en plus, est très abordable au niveau de son prix, pour un tel vecteur de plaisir musical. Extrait de l’avis de RB1552MKII, le 8 octobre 2023

Ampli hi-fi Marantz Stereo 70s

Avec son lecteur réseau intégré, l’ampli hi-fi Marantz Stereo 70s centralise toutes les sources audio et vidéo, permettant la lecture de fichiers en réseau et l’accès aux services de streaming.

L’ampli hi-fi Marantz Stereo 70s embarque des entrées et des sorties HDMI 2.1, compatibles avec les flux vidéo UHD 8K et 4K HDR, et développe une puissance de 2 x 75 watts pour alimenter confortablement toute paire d’enceintes compacte ou colonne. 990 €

L’écoute du DAB + est très agréable. […] L’écoute des programmes radio sur satellite est excellente surtout quand la source est de bonne qualité avec un débit satisfaisant comme la radio suisse, la BBC, les radios allemandes. La lecture de CD ou de DVD/Blu-ray est au diapason. […] En résumé, une grande satisfaction pour la qualité de cet ampli qui soigne correctement le son ! Extrait de l’avis de Gayant, le 4 octobre 2023

Enceintes bibliothèque Elipson Horus 6B

L’harmonieuse combinaison entre la façade en tissu et l’ébénisterie permet aux enceintes de s’intégrer avec élégance dans tout intérieur.

L’enceinte bibliothèque Elipson Horus 6B est un modèle 2 voies compact et abordable qui se révèle aussi bien adapté à la hi-fi et au home-cinéma. 349 €, la paire.

Ayant découvert les Horus 6B lors du salon Paris Audio Video Show 2022, j’ai été agréablement surpris par le son et surtout par la taille des enceintes. Je m’attendais à ce qu’elles soient beaucoup plus grandes, d’ailleurs je n’étais pas le seul sur le stand à apprécier grandement la qualité sonore. Le prix est plus que correct au vu du potentiel de l’enceinte. Et j’ai fini par craquer et je suis entièrement satisfait de l’écoute. Extrait de l’avis de Madom, le 6 octobre 2023

TV QLED TCL 65C843

En plus des ports HDMI 2.1, la TV QLED TCL 65C843 est compatible avec les fonctionnalités gaming ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate).

La TV QLED TCL 65C843 est une option parfaite pour les amateurs de jeux vidéo, offrant quatre ports HDMI 2.1 prenant en charge les flux 4K 120 Hz et 4K 144 Hz, ce qui la rend idéale pour les consoles de jeux PS5 et Xbox Series X/S, ainsi que les PC gaming récents.

« L’image est vive et brillante, les contrastes bien marqués. La qualité principale pour moi est sa haute fréquence de rafraîchissement (144 Hz sur l’entrée HDMI-1), associée à la compatibilité AMD FreeSync Premium (mon GPU est une Radeon rx7800xt). En mode jeux-vidéo (le plus adapté à mon utilisation PC), le ressenti de la souris est réactif et fluide, presque soyeux. »

Il est clair que ces équipements de hi-fi et de home-cinéma suscitent un enthousiasme unanime chez les passionnés de musique et d’images. Les avis positifs recueillis dans cet article témoignent de la qualité exceptionnelle de ces appareils. La sélection d’avis du mois précédent vous attend, prête à vous guider vers une expérience sonore et visuelle hors du commun !