Pro-Ject T2 W, la platine vinyle connectée !

Le spécialiste autrichien a récemment dévoilé sa première platine vinyle connectée. En effet, la Pro-Ject T2 W intègre une puce Wi-Fi et prend en charge les protocoles UPnP et AirPlay 2. Pilotable depuis l’application de contrôle dédiée, cette nouvelle platine vinyle est également multiroom et compatible avec plusieurs marques comme Sonos ou Denon.

Préampli phono intégré, cellule Sumiko Rainier et contrôleur Wi-Fi, la platine vinyle Pro-Ject T2 W mêle habilement hautes performances sonores et modernité.

La platine vinyle Pro-Ject T2 W cache bien son jeu. Derrière la sobriété de son design se dissimulent de nombreuses fonctionnalités sans fil. En effet, ce nouveau modèle du fabricant autrichien reprend les lignes épurées qui caractérisent les gammes Pro-Ject Debut ou Pro-Ject T1. Pourtant, le modèle Pro-Ject T2 W porte une innovation majeure parmi le catalogue du fabricant puisqu’il s’agit de la première platine vinyle de la marque à intégrer une connexion réseau Wi-Fi et RJ45.

Pro-Ject T2 W : connectivité sans fil

Avec la platine vinyle T2 W, Pro-Ject propose un savant mélange de tradition et de modernité. Le charme intemporel du vinyle et le son analogique côtoient les nouvelles technologies. Grâce à un contrôleur Wi-Fi, cette nouvelle platine vinyle Pro-Ject peut diffuser le son des disques sur le réseau local.

Spécialiste des équipements vinyles, Pro-Ject enrichit son offre avec une platine vinyle connectée équipée d’un contrôleur Wi-Fi.

Pour cela, la platine intègre un convertisseur analogique-numérique 24 bits / 48 kHz et un encodeur MP3 et FLAC. Ainsi, les mélomanes peuvent streamer leurs microsillons en format compressé standard ou bien dans un format sans perte, via un lecteur réseau tel que le modèle Pro-Ject Stream Box S2 Ultra par exemple.

En outre, la platine T2 W peut intégrer un système multiroom via le protocole UPNP afin de diffuser la musique des disques vinyle sur des enceintes connectées. L’ensemble est pilotable depuis l’application dédiée “Pro-Ject Control”. La platine vinyle T2 W est donc compatible avec la grande majorité des enceintes multiroom du marché (Sonos, KEF, Denon, etc.). Ainsi, cette nouvelle platine vinyle marche sur les traces de Yamaha qui avait ouvert la voie aux platines connectées avec le modèle Yamaha MusicCast Vinyl 500 ou la Victrola Stream Carbon.

Avec sa puce Wi-Fi et son application de contrôle, la platine vinyle Pro-Ject T2 W peut intégrer un système multiroom Sonos par exemple.

Un design épuré

Au-delà de sa connectivité sans fil qui se révèle très pratique au quotidien, la platine vinyle Pro-Ject T2 W intègre un préampli phono MM. De plus, ce premier modèle connecté du fabricant autrichien se pare d’un design sobre et épuré. Elle est constituée de matériaux nobles, à commencer par le châssis en bois qui limite les résonances internes. Le lourd plateau en verre (1,7 kg) mesure 10 mm d’épaisseur. Massif et doté d’une excellente inertie, il assure une haute stabilité au disque pour une lecture sans perte.

Pour sa part, le bras de lecture est fabriqué en aluminium. Ainsi, il combine idéalement rigidité et légèreté. Celui-ci est associé à la cellule Sumiko Rainier. Ce modèle à aimant mobile est fabriqué à la main au Japon et dispose d’un corps optimisé contre les résonances. Enfin, le système d’anti-skating a été entièrement repensé. Il s’appuie désormais sur des ressorts réglables qui optimisent les performances de la platine.

La platine vinyle Pro-Ject T2 W est livrée avec une cellule MM Sumiko Rainier. Cette dernière assure une réponse en fréquence de 15 Hz à 25 kHz lui permettant de restituer un grave chaleureux et des aigus détaillés.

Ce premier modèle connecté signé Pro-Ject était présenté en exclusivité en France parmi les nombreuses nouveautés vinyles du Paris Audio Vidéo Show 2023. Déclinée en finition noyer, noir laqué ou blanc laqué, la platine vinyle Pro-Ject T2 W est proposée à 990 € sur Son-Vidéo.com.