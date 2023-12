Dirac Live Bass Control arrive sur Denon et Marantz

Dirac, expert en calibrage acoustique, a fait une annonce récente concernant la compatibilité de sa technologie Dirac Live Bass Control avec plusieurs amplificateurs home-cinéma de Denon et Marantz. Cette technologie vise à perfectionner le système de calibration Dirac Live en se focalisant uniquement sur les basses fréquences et l’amélioration des performances des caissons de basses. Quels bénéfices offre-t-elle et comment pouvez-vous l’utiliser sur votre amplificateur ?

Le calibrage Dirac sur Denon et Marantz

Les dernières gammes d’ampli home-cinéma, Marantz et Denon ont introduit une petite révolution en permettant de gérer jusqu’à quatre caissons de basses. L’objectif est de permettre le raccordement de plusieurs subwoofers pour garantir une diffusion homogène des basses fréquences, même dans les salles de cinéma de grande taille. Depuis mars 2023, ces amplis AV dernière génération peuvent bénéficier d’un calibrage avancé Dirac Live Room Correction en acquérant une licence Dirac. Cette technologie permet d’affiner la courbe de réponse avec une précision supérieure à celle du système Audyssey intégré aux amplis Denon/Marantz. Cependant, il manquait toujours le système Dirac Live Bass Control dédié exclusivement à la gestion des basses fréquences.

Qu’est-ce que le Dirac Live Bass Control ?

Propulsé par l’IA et l’apprentissage automatique, Dirac Live Bass Control est un système de calibrage permettant d’optimiser l’interaction entre les caissons de basses et les enceintes. Cette technologie garantit une qualité de basses exceptionnelle et constante, indépendamment de la position de l’auditeur ou des spécificités acoustiques de la pièce. Le logiciel Diac utilise des données de mesure et de positionnement précises pour chaque caisson de basses, afin de déterminer comment les basses se propagent à travers l’espace. Il analyse ensuite les zones où les ondes sonores sont déficientes et procède à un ajustement minutieux, assurant ainsi une répartition homogène des basses dans toute la zone d’écoute.

Le Dirac Live Bass Control ajuste efficacement la reproduction du grave des caissons de basses et des enceintes pour une perception homogène des basses dans la pièce.

Dirac Live Bass Control assure non seulement l’alignement temporel entre toutes les enceintes, mais il ajuste également la mise en phase des basses fréquences pour garantir que les basses soient optimisées pour toutes les positions assises et que l’ensemble du spectre audio est reproduit avec précision. Ce traitement permet aux subwoofers d’être positionnés n’importe où dans la pièce, notamment à l’endroit le plus esthétique ou le plus discret, sans sacrifier les performances au profit du design ou vice versa.

« L’intégration de Dirac Live Room Correction dans les unités Denon et Marantz a constitué une avancée significative à la fois dans l’approfondissement de la pénétration du marché de Dirac et dans l’amélioration des performances des produits pour la clientèle large et fidèle de chaque marque », déclare Rikard Hellerfelt, vice-président de la consommation et du commerce électronique chez Dirac. Il ajoute : « Désormais, nous allons encore plus loin en rendant les basses de haute qualité accessibles à tous, des intégrateurs professionnels et des audiophiles au marché grand public au sens large. C’est un moment important pour nos équipes et pour l’industrie dans son ensemble.”

Grâce au calibrage Dirac Live Bass Control, le registre grave gagne en précision et en naturel, aussi bien pour une écoute musicale que home-cinéma.

Dirac Live Bass Control est désormais officiellement disponible sur les amplis et pré-ampli home-cinéma Denon et Marantz suivant :

L’intégration de Dirac Live Bass Control aux équipements Denon et Marantz offre une nette amélioration des performances audio, mais cela a un coût. En effet, l’achat d’une licence est indispensable pour profiter de cette fonction.

Prix de la licence Dirac Live Bass Control :

Caisson de basses simple : 349 $

349 $ Caisson de basse multiple : 499 $

499 $ Mise à niveau de simple à multi : 169 $

Ces prix s’appliquent si vous possédez déjà le logiciel Dirac Live Room Correction pour votre équipement Denon et Marantz. Si ce n’est pas le cas, celle-ci est proposée aux tarifs suivants :

Bande passante limitée (jusqu’à 500 Hz) : 259 $

259 $ Correction de la salle sur toute la bande passante : 349 $

349 $ Mise à niveau de bande passante limitée à complète : 99 $

Pour ceux qui envisagent d’installer à la fois Dirac Live Room Correction et Dirac Live Bass Control, Dirac propose des offres groupées :

Offre groupée simple (correction de la pièce + contrôle des basses, caisson de basse unique) : 649 $

649 $ Offre groupée multi (correction de la pièce + contrôle des basses pour de multiples caissons) : 799 $

En outre, Dirac propose actuellement une réduction de 30 % sur la licence Dirac Live Bass Control et les offres groupées pour les équipements Denon et Marantz. Utilisez le code promo 30BCDM23 pour bénéficier de cette offre sur le site Dirac.