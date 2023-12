Mise à jour HEOS pour Marantz et Denon

Parallèlement à l’annonce de la compatibilité avec la technologie de calibration Dirac Live Bass Control pour les amplis Denon et Marantz, les deux fabricants annoncent une mise à jour majeure de l’application et de l’écosystème HEOS. Au programme, une refonte de l’interface visuelle, une navigation plus intuitive et plusieurs corrections de bugs.

Nouvelle interface utilisateur

La mise à jour de décembre 2023 de l’application HEOS pour iOS et Android apporte une interface utilisateur entièrement repensée. Celle-ci introduit une esthétique moderne et élégante, promettant une navigation plus intuitive et conviviale. L’écran d’accueil a été révisé pour offrir une expérience améliorée. Il permet d’accéder immédiatement aux morceaux récemment écoutés, aux favoris, ainsi qu’au contenu des services musicaux préférés. Un des points forts de cette mise à jour est le nouvel affichage « Lecture en cours », judicieusement positionné au bas de l’écran. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de garder un œil sur la piste audio en cours de lecture, tout en naviguant aisément dans l’application.

Une bibliothèque musicale universelle

Les utilisateurs peuvent créer des listes de lecture HEOS personnalisées en mélangeant des médias de différentes plateformes de streaming. La nouvelle fonction de recherche universelle de musique est un ajout notable, permettant de rechercher simultanément dans les bibliothèques personnelles et sur tous les services de streaming auxquels on est abonné. Une fonction très intéressante qui pourrait bien faire du système HEOS un concurrent de taille à Roon qui a été l’un des premiers à proposer cet outil.

Corrections de bugs

Cette mise à jour de HEOS s’accompagne également d’une série d’améliorations fonctionnelles et de stabilité. Offrant davantage de convivialité, la nouvelle interface assure notamment une interaction plus aisée et rapide avec tous les appareils connectés. Il est désormais possible de piloter facilement jusqu’à 64 appareils compatibles HEOS (amplis hi-fi connectés, amplis home-cinéma, enceintes connectées, etc.) répartis dans toute la maison. Denon annonce aussi la prise en charge du contrôle vocal Apple Siri pour les appareils Denon Home comme les enceintes Denon Home 150, Denon Home 250 et Denon Home 350 ou les barres de sons Denon Home 550 et Denon Home 550 5.1. Enfin, on note l’intégration de la fonction émetteur Bluetooth pour le lecteur réseau Denon DNP-2000 et les amplis hi-fi Denon PMA-900NE et Marantz Model 40n.

En plus de Google Assistant et Alexa, les équipements Denon Home (ici l’enceinte Denon Home 150) intègrent désormais Siri pour faciliter le contrôle vocal.

Cette nouvelle mise à jour de l’écosystème HEOS par Denon et Marantz illustre parfaitement leur détermination à sans cesse enrichir et diversifier les capacités de leurs appareils connectés. Ces derniers gagnent en fonctionnalités, en confort d’utilisation et en convivialité. Toutefois, il est à noter que, malgré ces avancées notables, le service de streaming musical de haute qualité Qobuz n’est toujours pas inclus dans la liste des services compatibles avec HEOS. On espère voir cette intégration dans de futures mises à jour.

