Shanling CA 80 : l’ampli polyvalent qui rend hommage au CD

Le fabricant chinois Shanling souhaite donner un nouvel élan aux disques compacts avec une nouvelle gamme comprenant le lecteur CD Shanling CD 80, le lecteur CD et réseau Shanling ET3 et l’objet de ce test, l’amplificateur tout-en-un Shanling CA 80.

Très complet, l’ampli hi-fi Shanling CA 80 intègre un lecteur CD, un récepteur Bluetooth LDAC pour l’écoute des musiques sans fil, ainsi qu’un port USB pour la lecture des fichiers jusqu’à 32 bits / 384 kHz et DSD.

Véritable appareil pluridisciplinaire, l’ampli stéréo hi-fi Shanling CA 80 assure la lecture des CD, peut lire des fichiers audio à partir d’une clé USB ou d’un disque dur, et intègre un module Bluetooth compatible LDAC pour recevoir des titres depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Avec une puissance de 2 x 50 watts sous 8 ohms, il est en mesure d’alimenter une paire d’enceintes bibliothèque ou de petites colonnes. Proposé à 539 €, le Shanling CA 80 réussit-il à conjuguer musicalité et polyvalence ?

Accessoires

L’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80 est livré avec un câble d’alimentation, un guide de démarrage rapide, un livret sur l’application Shanling Eddict Player, une carte de garantie, ainsi qu’une télécommande. Malheureusement, cette dernière n’est pas accompagnée des piles nécessaires à son utilisation.

L’ampli Shanling CA 80 est livré avec un câble d’alimentation, une télécommande et divers documents.

Présentation

Design

Avec une largeur de 25 cm pour une hauteur de 5,2 cm, une profondeur de 25 cm et un poids de seulement 2,8 kg, l’ampli hi-fi Shanling CA 80 est un modèle compact facile à installer dans le moindre recoin de la maison. En effet, il s’intégrera parfaitement dans une installation hi-fi de bureau, ou encore dans un salon où l’espace est limité.

Le Shanling CA 80 bénéficie d’un design élégant, sobre et rétro, rappelant les électroniques des années 1980 et 1990. Son châssis robuste fait entièrement en métal noir (existe aussi en Silver) lui donne une finition de qualité, tout en offrant un excellent amortissement des vibrations mécaniques. Les flancs de l’amplificateur sont laminés tels de grands dissipateurs thermiques, tandis que la face supérieure est ornée du nom et du logo de la marque, ainsi que des mentions MQA, Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless.

Privilégiant la simplicité, la façade de l’ampli hi-fi Shanling CA 80 intègre un lecteur CD de type “mange-disque”, ainsi que plusieurs boutons physiques. Dans le coin supérieur droit, un petit écran rappelant un afficheur fluorescent, notamment celui du lecteur de CD Naim CD5si, affiche le niveau de volume, le numéro de la piste et la durée de lecture en vert. Une LED rouge permet de voir la source sélectionnée.

Le petit écran de l’ampli tout-en-un Shanling CA 80 affiche le niveau de volume, le numéro de la piste en cours de lecture, la durée de lecture et la source sélectionnée.

Amplification 2 x 50 watts

Doté d’une puissance de 2 x 50 watts sous 8 ohms ou de 2 x 100 watts sous 4 ohms, l’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80 peut aisément alimenter des enceintes bibliothèque, ou même des petites colonnes. Pour ce faire, le fabricant a opté pour des modules RT6863 polarisés en classe D pour exploiter au maximum cette puissance.

Ces modules sont accompagnés d’une alimentation ICE 100AS2 de la marque danoise ICEpower afin de maximiser le courant ainsi que la dynamique, pour garantir une reproduction musicale équilibrée.

Afin d’offrir une reproduction dynamique et équilibrée, l’ampli hi-fi Shanling CA 80 est équipé de modules RT6863 polarisés en classe D ainsi que d’une alimentation ICEpower 100AS2.

Lecteur CD Philips + Sanyo

Véritable point fort de cet appareil, l’ampli Shanling CA 80 intègre un lecteur CD permettant d’écouter tous vos CD, qu’il s’agisse de disques du commerce ou de CD gravés CD-R et CD-RW. Sur ce lecteur, le fabricant chinois utilise un mécanisme de lecture Philips associé à une tête laser Sanyo HD860 pour garantir une restitution fidèle et minutieuse de chaque détail présent dans les enregistrements.

En façade, l’ampli Shanling CA 80 intègre un lecteur CD de type mange-disque permettant de profiter des CD du commerce et des CD gravés.

Lecture Bluetooth et USB

Grâce à son module Bluetooth 5.0, l’ampli Shanling CA 80 peut recevoir des titres en streaming depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Lors de notre test, l’appairage de l’ampli avec notre smartphone Android et un iPad s’est fait très rapidement et facilement. Le module Bluetooth est compatible avec les codecs SBC, AAC et LDAC, ce qui garantit une compatibilité avec de nombreux appareils Bluetooth, mais également une transmission sans fil de haute qualité. Le Shanling CA 80 bénéficie ainsi de la certification Hi-Res Audio Wireless.

L’ampli et lecteur Shanling CA 80 intègre un puissant DAC ESS ES9219MQ compatible avec la majorité des formats audio, notamment le FLAC, le WAV, l’AIFF, le MP3, l’OGG et l’AAC jusqu’à une très haute définition de 32 bits / 384 kHz, ainsi que les fichiers DSD et DXD. Enfin, le port USB présent sur la façade du Shanling CA 80 permet de lire des titres stockés sur une clé USB ou un disque dur externe.

Connectique

Véritable appareil tout-en-un, l’ampli hi-fi Shanling CA 80 vous permet de profiter de vos sources analogiques en plus des musiques dématérialisées. En effet, sur la face arrière, on retrouve une entrée analogique RCA sur laquelle il est possible de brancher un lecteur réseau, un téléviseur ou encore un ordinateur.

Également de la partie, une sortie RCA est disponible pour associer le Shanling à un récepteur externe, alors qu’une sortie optique SPDIF permet de relier un DAC externe si vous souhaitez contourner le convertisseur intégré de l’ampli. Enfin, les borniers à vis du Shanling CA 80 peuvent accueillir des fiches bananes et des fourches, ainsi que des câbles de forte section.

Sur la face arrière de l’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80, on retrouve des borniers à vis, une entrée RCA, une sortie RCA et une sortie optique pour la connexion de multiples sources.

Autre atout de ce Shanling CA 80, sa sortie casque mini-jack 3,5 mm en façade s’associe à un ampli casque dédié de qualité audiophile. Capable de développer une puissance de 130 mW sous 32 ohms et affichant un rapport signal/bruit de 118 dB ainsi qu’une plage dynamique de 119 dB, ce modèle Ricore RT6863 peut alimenter de nombreux casques et écouteurs pour profiter de séances d’écoute en toute tranquillité.

Contrôle

L’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80 peut être contrôlé de plusieurs façons. Tout d’abord, il est équipé d’une série de boutons sur sa façade. Ces derniers permettent d’allumer et d’éteindre l’ampli, de sélectionner la source, de lancer et de mettre en pause la lecture, de passer d’une piste à l’autre, de régler le volume, d’arrêter la lecture et d’éjecter les disques.

Ensuite, la télécommande livrée avec l’ampli Shanling CA 80 permet également de gérer toutes les fonctions essentielles. Cependant, elle manque de réactivité, ce qui entraîne une certaine latence lorsque l’on actionne les touches. De plus, sa construction en plastique léger n’est pas à la hauteur de la finition élégante du Shanling CA 80.

Compacte et légère, la télécommande de l’ampli tout-en-un Shanling CA 80 permet de gérer toutes les fonctions essentielles, mais manque de réactivité.

Enfin, l’ampli et lecteur Shanling CA 80 est compatible avec l’application propriétaire Shanling Eddict Player pour Android et iOS. Ce dernier vous permet de piloter le CA 80 et d’autres appareils de la marque, tout en offrant un lecteur de musique Hi-Res compatible DLNA et AirPlay qui prend en charge un large éventail de formats audio.

Spécifications clés

Puissance : 2 x 50 W sous 8 ohms, 2 x 100 W sous 4 ohms

Lecteur CD intégré

DAC ESS ES9219MQ

1x entrée USB-A (32 bits / 384 kHz)

Module Bluetooth 5.0 : compatible LDAC, SBC et AAC

Certifié Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless

Ampli casque

Mise en œuvre

Pour ce test, nous avons associé l’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80 aux enceintes bibliothèque Q Acoustics 3030i au moyen de câbles d’enceintes Viard Audio. Dans un deuxième temps, nous avons testé l’ampli avec les enceintes bibliothèque Elipson Prestige Facet 8B. Le Shanling était alimenté par l’une des prises filtrées de la multiprise Taga Harmony PF-2000. Pour nos sources, nous avons écouté des titres Hi-Res en streaming depuis l’application Qobuz, ainsi que plusieurs CD.

L’ampli hi-fi Shanling CA 80 nous a permis de profiter de nos CD, ainsi que de nos playlists Qobuz grâce à son module Bluetooth 5.0.

Impressions d’écoute

Nous avons commencé nos écoutes avec l’album CD Mezzanine de Massive Attack. L’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80 nous a gratifié d’une reproduction dynamique et neutre qui laisse place à la signature sonore des enceintes associées, sans apporter de coloration. Dès l’introduction emblématique du titre “Angel”, les basses sont énergiques et rapides, sans aucun traînage. L’ampli et lecteur CD Shanling CA 80 retranscrit avec brio toute la puissance de ce morceau.

Avec la chanson “The Chain” de l’album Rumours du groupe Fleetwood Mac, également sur CD, nous bénéficions d’aigus clairs, quoique légèrement durs. Les voix de Lindsey Buckingham et Stevie Nicks se détachent du reste du morceau, mais le tout semble recouvert d’un léger voile. Nous avons donc décidé d’éjecter le CD afin d’écouter la version Hi-Res de ce morceau via Bluetooth. On constate immédiatement la différence : le voile est levé et nous profitons d’aigus plus doux, ainsi que d’une spatialisation étendue.

L’amplificateur Shanling CA 80 assure une reproduction à la fois énergique et réaliste de nos CD et de nos pistes Hi-Res, et constitue le partenaire idéal des enceintes bibliothèque Elipson Prestige Facet 8B.

Sur la chanson Cold Cold Heart de Norah Jones, le Shanling CA 80 impressionne. Associé aux enceintes Elipson Prestige Facet 8B, il retranscrit à merveille toute l’émotion contenue dans la voix, qui est limpide et parfaitement centrée dans la scène sonore. On a réellement l’impression que la chanteuse est sur scène devant nous. Dans un tout autre registre, avec le morceau instrumental Playing God de Polyphia, chaque instrument est positionné avec précision. Leurs contours sont nets, et on distingue le moindre bruit des doigts sur les cordes de la guitare.

Comparé à…

Marantz Melody X M-CR612 : commercialisé à 799 €, l’ampli Marantz M-CR612 est également un modèle très polyvalent. Comme le Shanling CA 80, il est doté d’un lecteur CD et d’un port USB pour la lecture de fichiers numériques. Cependant, le Marantz est équipé d’un tuner FM/DAB+, de fonctions réseau et multiroom ainsi que d’une connectique plus fournie et un double jeu de borniers.

Côté amplification, le Shanling CA 80 offre une puissance de 2 x 50 W sous 8 ohms et 2 x 100 W sous 4 ohms, comparé à 2 x 60 W sous 6 ohms pour le Marantz Melody X. En ce qui concerne le son, l’ampli Marantz bénéficie d’une signature légèrement moins vive, avec un peu plus de coloration.

Également très polyvalent, l’ampli Marantz M-CR612 est doté d’un lecteur CD et d’un port USB, mais aussi d’un tuner FM/DAB+ et de fonctions réseau et multiroom.

Pour qui ?

L’ampli Shanling CA 80 est un modèle complet qui satisfera les besoins de tout passionné de musique à la recherche d’un système tout-en-un. Avec son lecteur CD, son module Bluetooth, son DAC, ses multiples connecteurs, ainsi que son format compact et léger, il pourra devenir le cœur d’une installation hi-fi de bureau ou de salon, même lorsque l’espace est limité.

Conclusion

Avec l’ampli hi-fi stéréo Shanling CA 80, le fabricant chinois livre un appareil ultra-polyvalent privilégiant la simplicité. Son design élégant et son format compact permettent de l’intégrer dans tous les espaces, de la chambre au bureau, en passant par le système hi-fi du salon. Avec son lecteur CD performant, son module Bluetooth 5.0, son puissant DAC ESS ES9219MQ, son port USB et son ampli casque, il forme une solution complète pour profiter de toute votre bibliothèque musicale.

Le Shanling CA 80 délivre un son neutre et énergique, et saura mettre en valeur les différentes enceintes bibliothèque ou petites colonnes qui peuvent lui être associées, sans introduire de coloration dans le message sonore.

Nous avons aimé

Le format compact et le design très 90s

La reproduction naturelle et dynamique

La polyvalence

Nous aurions aimé

Des boutons et une application plus intuitifs

Une télécommande plus qualitative (avec des piles !)