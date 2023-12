PlayStation Access : faciliter l’accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap

La PlayStation Access est un kit de manette d’accessibilité ultra-personnalisable conçu pour les joueurs en situation de handicap. Cette manette dernière génération est capable de s’adapter à toutes les personnes à mobilité réduite, offrant un très large éventail de possibilités. Sony emboîte le pas de Microsoft qui propose, depuis 2018, le Xbox Adaptive Controller. Ce nouveau périphérique Sony PlayStation vient combler un manque sur la PS5 et ouvre ainsi le gaming à tous.

Les boutons de la manette PlayStation Access sont personnalisables et s’adaptent aux différents handicaps. Elle peut aussi être utilisée en duo avec une manette DualSense.

Une manette personnalisable à l’extrême

Conçue dans l’optique d’offrir un maximum de possibilités, la manette PlayStation Access est livrée avec toute une panoplie d’accessoires. Au programme, ce sont huit boutons qui peuvent être interchangés et personnalisés. En fonction des besoins, il est possible d’utiliser des modèles convexes, plats, ‎concaves, avec débord et larges.

Le logiciel embarqué dans la PlayStation 5 Slim permet de définir les actions de chacun de ces boutons. La console reconnait immédiatement la manette PlayStation Access et donne accès à une configuration très simple grâce à l’interface ergonomique de Prospero OS, le système d’exploitation de la console.

PlayStation a pensé à tout puisqu’il est également possible de choisir le pictogramme associé au bouton, afin de rendre l’utilisation plus claire. Les petites icônes peuvent, elles aussi, être personnalisées, en fonction de la configuration. Dix-neuf capuchons sont à disposition dans le kit et reprennent tous les symboles que l’on peut retrouver sur la manette DualSense.

Les nombreux accessoires de la manette PlayStation Access permettent une extrême personnalisation des touches. Elle est pensée pour s’adapter à n’importe quel type de handicap.

Un joystick réglable et personnalisable

La PlayStation Access dispose aussi d’un joystick très pratique et qui peut être personnalisé. Le kit propose une boule arcade, un dôme classique et un dôme large. Là encore, en fonction des besoins, il est possible d’adapter la manette au joueur. La grande amplitude du stick est agréable et offre une réelle précision qui n’a rien à envier aux manettes DualSense ou DualSense Edge. La sensibilité peut aussi être ajustée sur le logiciel.

Le joystick est réglable et peut être rapproché ou éloigné des boutons, selon les besoins. Le bouton “Lock” permet de verrouiller la position, pour plus de stabilité. Un second bouton “Profile” permet de charger jusqu’à trois configurations différentes, elles aussi paramétrables sur la PlayStation 5. Des détails qui permettent au PlayStation Access d’être encore plus accessible.

Le joystick de la manette PlayStation Access est réglable, pour une meilleure ergonomie. En fonction des besoins, il peut être approché ou éloigné des boutons.

Les possibilités infinies du PlayStation Access

Le kit fourni avec la PlayStation Access est très complet, mais il est possible d’aller plus loin. En effet, la manette dispose aussi de quatre ports au format mini-jack 3,5 mm, permettant d’y connecter des accessoires personnalisés. Des associations comme HandiGamers ou CapGame font d’ailleurs un travail formidable dans ce sens et peuvent aider les personnes en situation de handicap, afin de leur proposer des solutions concrètes.

Il est tout à fait possible de créer des accessoires uniques, pouvant être imprimés en 3D, par exemple, et de les connecter via ces ports jack. Les possibilités sont nombreuses et cette manette d’accessibilité ouvre le gaming à plus de joueurs. En complément ou en remplacement de la manette DualSense, la PlayStation Access offre de multiples solutions pour tous ceux qui voudraient profiter des excellentes exclusivités de la PlayStation 5.

Utiliser deux PlayStation Access simultanément permet également de répondre à tous les cas de figure. Certains joueurs peuvent utiliser leurs pieds pour certaines actions, par exemple. Le jumelage avec une DualSense est aussi une option, afin d’étendre encore plus les possibilités ou pour faire intervenir un second joueur.

Les quatre ports mini-jack 3,5 mm permettent d’ajouter des accessoires à la PlayStation Access. Cette solution maximise l’accessibilité des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap.

Design et qualité de fabrication

La manette PlayStation Access se démarque de la concurrence par son design. Plutôt compacte, elle mesure 20 cm de diamètre. Contrairement à la solution de Microsoft, elle est plus facilement transportable, permettant de l’emmener dans son sac chez ses amis. Il s’agit d’un réel point fort.

Son look est très réussi et se marie parfaitement avec tous les accessoires de l’écosystème PlayStation. Un bon point également, comparé à la concurrence. PlayStation propose ici une manette d’accessibilité pratique, utile et qui ne manque pas de style. Elle profite en plus d’une qualité de fabrication à la hauteur de ce que propose déjà la marque.

Enfin, il faut aussi souligner l’effort sur le prix puisque la PlayStation Access est commercialisée à moins de 80 €.