Coups de cœur gaming 2023 de Jérémy

En cette fin d’année, la rédaction du blog de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur 2023. À l’heure de la rétrospective, explorez avec nous les consoles, les écrans et les accessoires gaming qui ont marqué nos esprits et que nous avons particulièrement appréciés. Cet article met en lumière la sélection des meilleurs écrans, consoles et accessoires gaming de Jérémy, proposant une source d’inspiration idéale pour des idées de cadeaux de Noël.

Tout pour la PlayStation 5

PlayStation 5 Slim

J’ai été agréablement surpris cette année par l’arrivée de la PlayStation 5 Slim qui a créé un petit évènement. Offrant toujours les mêmes performances que la PS5 originale, elle saura désormais trouver une place de choix dans le salon. Les jeux sont sublimés par la définition UHD 4K, le tout soutenu par une fréquence de rafraichissement jusqu’à 120 images par seconde. Côté son, la PS5 Slim prend aussi en charge le Dolby Atmos, offrant un son immersif. Les exclusivités comme Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2 ou God of War Ragnarök, sont aussi de solides arguments. Bien plus qu’une simple console, elle permet aussi de profiter des Blu-ray 4K. Il s’agit d’un cadeau qui fera plaisir à tous les gamers. 549,99 €.

DualSense PS5 Midnight Black

La manette sans fil DualSense est une prouesse technologique, proposant un retour haptique réaliste, des déclencheurs adaptatifs dynamiques et un microphone intégré, le tout dans un design emblématique. J’apprécie ses vibrations réalistes qui me font ressentir certaines textures comme l’asphalte dans Gran Turismo 7, garantissant une très grande immersion. Sa version Midnight Black est un cadeau original et élégant. 49,90 €.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tire pleinement parti de la vitesse de chargement ultrarapide du SSD de la PS5. J’ai aimé ce système de navigation éclair à travers le New York de Marvel, rendu possible par la puissance de la console de Sony. La manette DualSense ajoute une dimension tactile avec un retour haptique réaliste, me permettant de ressentir chaque coup, chaque balancement de toile et chaque décharge bioélectrique de Miles Morales, renforçant ainsi l’immersion dans l’univers du jeu. 29,90 €.

Backbone One PlayStation Android

Cette année, j’ai également eu la chance de profiter pleinement du Remote Play de la PlayStation 5 dans les meilleures conditions grâce au Backbone One, qui a accueilli mon smartphone, pour jouer partout où je le souhaitais. L’application PS Remote Play permet de prendre le contrôle de ma PS5 à distance, lorsque l’écran du salon est déjà occupé. J’apprécie aussi la compatibilité avec les jeux Android, disponibles sur le Play Store. Un accessoire indispensable pour le jeu en mobilité. 119,99 €.

Les casques gamer

JBL Quantum 910 Wireless

J’ai particulièrement apprécié le casque gaming JBL Quantum 910 Wireless pour le confort optimal procuré par son arceau léger et ses coussinets à mémoire de forme en cuir supérieur, adaptés aux longues sessions de jeu, de communication ou d’écoute musicale. Il propose plusieurs options de connexion, telles que le Bluetooth 5.2 pour les appareils compatibles, la radiofréquence sur bande 2,4 GHz pour PC, PlayStation (PS4 et PS5) et Nintendo Switch, ainsi qu’un mini-jack 3,5 mm. De plus, il peut être rechargé via le câble USB fourni pendant son utilisation. Avec une autonomie de 39 heures, une spatialisation sonore exceptionnelle, des capacités de transmission avancées et diverses technologies intégrées, le JBL Quantum 910 Wireless se positionne en tête des casques gaming de la marque. 249 €.

Audeze Maxwell Xbox Ultraviolet

Le casque de gaming Audeze Maxwell allie des composants audiophiles de qualité, une transmission sans fil puissante et un microphone Shure haut de gamme. J’ai trouvé ce casque excellent pour s’immerger dans les jeux et profiter des films ou séries. Sa grande qualité sonore m’a aussi permis d’écouter de la musique dans les meilleures conditions. Le casque de Audeze Maxwell est conçu pour offrir un grand confort, avec des oreillettes larges et profondes, un rembourrage généreux à mémoire de forme, une isolation phonique efficace et un double arceau, assurant une répartition équilibrée du poids sur le crâne. Un cadeau qui fera plaisir aux gamers audiophiles. 449 €.

Les écrans gaming

Samsung Odyssey G5 – G55T (27″ / 68 cm)

Le moniteur Samsung Odyssey G55 27″ (68 cm) m’a procuré une expérience de jeu fluide et immersive grâce à sa dalle incurvée et la prise en charge du FreeSync Premium. J’ai aimé sa diagonale de 68 cm et son affichage exceptionnel, pouvant atteindre une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. La connectivité complète, comprenant des ports DisplayPort et HDMI, facilite la connexion à n’importe quel ordinateur ou console de jeux. 259 €.

LG 27GR75Q-B (27” / 68 cm)

L’écran LG 27GR75Q-B se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Doté de la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms, il assure une expérience de jeu fluide, réactive et exempte d’artefacts visuels. Ce qui m’a séduit le plus, c’est sa prise en charge du HDR10 et sa couverture sRGB à 99 %, garantissant une reproduction des couleurs fidèle et réaliste. Grâce à son design ergonomique et à ses fonctionnalités personnalisables, ce moniteur offre un confort optimal et un contrôle total de l’expérience de jeu. 299 €.

Samsung Odyssey G9 – G93T (49” / 124 cm)

L’écran gaming Samsung Odyssey G9 – G93T est certifié VESA DisplayHDR 1000, offrant un contraste amélioré dans les zones sombres tout en réduisant les effets d’éblouissement dans les zones lumineuses. J’ai réellement apprécié sa luminosité maximale de 1 000 cd/m² et son rapport de contraste de 2500:1, renforcé par la technologie de contraste dynamique MegaDCR. Cet écran révèle pleinement la richesse des décors de vos jeux, rendant plus visibles les ennemis dissimulés dans l’ombre. Son temps de réponse de 1 ms et sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz assurent une fluidité d’image parfaite, sans rémanence ni saccade. La compatibilité avec les technologies Nvidia G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium Pro garantit une image toujours impeccable, sans latence ni tearing, pour une réactivité optimale. 1099 €.

Les accessoires gaming

Cooler Master MM711

La souris Cooler Master MM711 propose un rétroéclairage discret avec des LED dans la molette de défilement et sous le logo, ajoutant une touche esthétique et servant d’indicateur pratique pour le DPI. J’aime l’apport du logiciel MasterPlus+ qui me permet de synchroniser les effets lumineux avec d’autres équipements Cooler Master. Cette souris allie rapidité, légèreté, précision du capteur, forme ergonomique ambidextre, et un rétroéclairage discret, en faisant une option abordable pour les gamers à la recherche de performances. 26,90 €.

REKT Ultim8 Graphite Noir

Le fauteuil gaming REKT Ultim8 offre un mélange optimal de confort, de durabilité et de fonctionnalités. Supportant jusqu’à 150 kg, il propose un rembourrage en mousse durcie à froid et d’un revêtement en tissu Elastron hydrofuge pour un nettoyage facile. Construit sur une base métallique robuste, il adopte un vérin de classe 4 qui lui assure une très bonne longévité. J’aime la possibilité d’incliner le dossier jusqu’à 180 degrés, le mécanisme de bascule est ajustable jusqu’à 30°, et les accoudoirs 4D personnalisables garantissent une ergonomie optimale pour toutes les morphologies. Le REKT Ultim8 se positionne comme un incontournable pour le gaming et le travail prolongé. 369 €.

