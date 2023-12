Quelle enceinte pour faire la fête au nouvel An ?

Le réveillon de la Saint Sylvestre approche et vous cherchez une enceinte pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ? En famille ou entre amis, la musique est essentielle au 31 décembre pour donner l’élan de la soirée et mettre l’ambiance. Des petites enceintes Bluetooth portables jusqu’aux enceintes de soirées avec micro et jeux de lumière, de nombreuses solutions existent pour rythmer le passage à la nouvelle année. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures enceintes pour célébrer 2024 en fanfare.

L’enceinte Sony SRS-XP500 est idéale pour faire la fête au nouvel An grâce à sa forte forte puissance, ses basses profondes, sa fonction micro et ses jeux de lumière.

Les enceintes Bluetooth portables

Les enceintes Bluetooth portables forment la solution la plus simple pour écouter de la musique au réveillon du jour de l’an. Grâce à leur batterie intégrée, vous pouvez les transporter facilement dans la cuisine, dans le jardin au moment des feux d’artifices ou jusque chez vos amis. Un petit modèle comme la Sonos Roam ou la Sony SRS-XB100 est idéal pour diffuser une musique d’ambiance dans le salon sans déranger le voisinage. À bas volume, ces enceintes rythment la soirée tout en vous permettant de continuer à suivre les discussions sans avoir à hausser la voix. Pour faire danser vos invités, optez pour des modèles plus puissants, idéalement avec de gros haut-parleurs comme les Audio Pro Addon T3+, Bang & Olufsen Beolit 20, Elipson Lenny et SoundCast VG7.

L’enceinte Bluetooth portable SoundCast VG7 diffuse la musique à 360° et se transporte facilement pour faire la fête dans toute la maison et jusqu’au fond du jardin.

Les enceintes connectées

Les enceintes connectées proposent également une solution pratique et simple pour mettre l’ambiance à la Saint Sylvestre. En plus du Bluetooth, ces enceintes peuvent généralement recevoir de la musique en AirPlay 2 ou en Chromecast et accéder à des services de streaming comme Spotify, Qobuz, Tidal ou Deezer. De nombreux modèles sont multiroom, permettant de multiplier les points d’écoute dans la maison. Certaines enceintes comme les Sonos One et Denon Home 150 intègrent les assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou Siri. Chacun de vos invités pourra ainsi lancer ses musiques favorites simplement en le demandant à votre enceinte. Une fois encore, les modèles les plus puissants comme les Sonos Five, Yamaha MusicCast 50 ou Elipson W35 Xi seront à privilégier pour sonoriser de grands espaces.

L’enceinte connectée Sonos Five est idéale pour mettre l’ambiance à la Saint Sylvestre. Elle peut recevoir de la musique en WiFi, se contrôler vocalement et accéder à de nombreux services de streaming.

Les enceintes de soirée

Les enceintes de soirée sont spécifiquement pensées pour animer les plus grandes fêtes. Elles se distinguent des enceintes Bluetooth portables et des enceintes connectées par un plus grand format, de plus gros haut-parleurs et une forte puissance d’amplification. Ces enceintes sont idéales pour diffuser de la musique dans une grande salle et faire danser toute l’assemblée. Ces enceintes également appelées enceintes de sono offrent également une connectique étendue pour relier toutes vos sources, dont un microphone ou une guitare, par exemple. Enfin, elles s’accompagnent souvent d’effets lumineux pour mettre l’ambiance sur la piste de danse. Les meilleures enceintes de soirée pour le 1er de l’an sont les Escape P9, Klipsch GIG XXL et Eltax Voyager BT 15 MKII.

Les enceintes de soirée comme la Klipsch GIG XXL peuvent sonoriser de grands espaces et créer une ambiance festive grâce à des effets lumineux, ainsi qu’à des entrées micro et guitare.

Chaînage et multiroom

Certaines enceintes peuvent être associées à une ou plusieurs autres pour réaliser un système stéréo ou diffuser la même musique sur plusieurs enceintes. Avec les enceintes Bluetooth portables et de soirée, ce procédé s’effectue généralement par transmission Bluetooth, ce qui nécessite que les enceintes soient toutes placées dans un périmètre maximal de 10 mètres. Le choix d’une enceinte connectée avec WiFi permet d’étendre cette distance de transmission dans toute la maison. C’est par exemple le cas des enceintes Elipson W35 XI et Devialet Mania 95 dB. Les enceintes multiroom sont ainsi idéales pour faire la fête dans toute la maison.

Il est possible d’associer jusqu’à 16 enceintes Elipson W35 + pour profiter de la musique dans toutes les pièces de la maison.

Des basses pour faire la fête

Les études scientifiques s’accordent sur le rôle essentiel des basses fréquences pour entraîner le public sur la piste de danse. L’envie de danser augmente ainsi de 12 % lorsque les basses sont correctement diffusées. Cela implique donc le choix d’une enceinte équipée de grands haut-parleurs et d’une amplification très généreuse. Certains fabricants dopent également leurs enceintes avec des systèmes DSP pour étendre la réponse dans le grave. C’est notamment le cas des enceintes Sony qui profitent du mode Extra Bass.

Grâce à ses grands haut-parleurs associés à une forte puissance d’amplification et à la fonction Extra Bass, l’enceinte de soirée Sony SRS-XV800 est capable de produire des basses puissantes, profondes et entraînantes.

La résistance des enceintes

Avec la foule qui se déchaîne sur la piste de danse, un accident est vite arrivé. Pour faire la fête en toute quiétude, il est préférable de choisir une enceinte robuste et étanche capable de résister aux projections d’eau comme de cocktails, ainsi qu’à d’éventuels chocs avec les danseurs. L’étanchéité d’une enceinte est certifiée par la norme internationale IP. Cet indice IP est toujours suivi de deux chiffres et/ou d’une lettre. Le premier chiffre définit le degré de protection contre les corps étrangers et la poussière. Le second définit le degré d’étanchéité à l’eau. Par exemple, l’enceinte Escape P6 BT est certifiée IPX4, signifiant qu’elle est protégée contre les projections d’eau. De quoi prolonger la fête jusqu’au bord de la piscine ou du jacuzzi !

À lire : comprendre les normes d’étanchéité IP

L’enceinte de soirée JBL PartyBox 110 bénéficie d’une conception étanche et robuste lui permettant de résister aux projections d’eau, au cocktails renversés et aux chocs avec les danseurs.

Quelle est la meilleure enceinte pour le 1er de l’an ?

La meilleure enceinte pour la Saint Sylvestre dépend de vos besoins et du type de soirée prévu. Pour diffuser une musique d’ambiance, une simple enceinte Bluetooth portable comme la Sonos Roam ou la Sony SRS-XB100 est suffisante. Si vous souhaitez pouvoir monter le son, optez pour une enceinte plus grande comme la SoundCast VG7 ou créez un système multiroom avec des enceintes connectées comme les Elipson W35 XI et Sonos Five. Enfin, les plus grands fêtards trouveront satisfaction avec une enceinte de soirée comme la Klipsch GIG XXL pour se déchaîner toute la nuit sur la piste de danse. Pour vous assurer de faire le meilleur choix, découvrez nos sélections des meilleures enceintes dans chaque catégorie :