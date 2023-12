Test Elipson W35 Xi : l’enceinte connectée bien orchestrée

Dévoilée à l’occasion du Paris Audio Video Show 2023, l’enceinte WiFi Elipson W35 Xi succède à la populaire Elipson W35 +. Cette enceinte connectée Elipson 2023 y apporte une compatibilité AirPlay 2 et Chromecast, en plus du Bluetooth, de l’accès à de nombreux services de streaming comme Spotify, Qobuz, Amazon Music, Tidal, Deezer et à des milliers de webradios. La conception acoustique est affinée, promettant une reproduction musicale encore plus précise et toujours aussi enveloppante grâce à la forme sphérique propre au fabricant. Commercialisée à 699 €, cette enceinte Elipson W35 Xi promet de faire évoluer efficacement l’un des modèles les plus réputés de la marque française.

L’enceinte Elipson W35 Xi forme une solution tout-en-un pour profiter des services de streaming, des musiques partagées sur le réseau local et des sources physiques grâce à son entrée auxiliaire et optique.

Elipson W35 Xi : packaging et accessoires

L’enceinte connectée Elipson W35 Xi est livrée dans un colis cubique dans lequel elle est calée entre deux pièces de polystyrène. Elle est protégée dans un grand étui en textile synthétique blanc. Elle s’accompagne d’un câble d’alimentation, d’un câble mini-jack 3,5 mm stéréo et de six patins en caoutchouc pour la découpler du support sur lequel elle prend place. Cette enceinte Elipson W35 Xi pourra également se placer sur son pied optionnel Elipson W35 Tripod ou Elipson Stand.

Elipson W35 Xi : présentation

Conception et design

L’Elipson W35 Xi conserve fidèlement la forme sphérique caractéristique des modèles Elipson W35 et Elipson W35+. Cette conception est emblématique du fabricant tricolore depuis les années 50, initiée avec l’enceinte Elipson BS50. Cette solution a par la suite été reconduite dans de nombreux autres modèles, dont les Elipson AS-30 des années 60 et les enceintes Elipson Planet L et Elipson Planet M vers la fin des années 2000. Au-delà de son charme esthétique indiscutable, ce design sphérique a le mérite de réduire significativement les résonances internes et de minimiser ainsi la distorsion.

L’enceinte Elipson W35 Xi reprend la forme sphérique iconique à la marque, à l’image des Elipson Planet L, ici à gauche sur l’image. Cette conception limite fortement les résonances internes au bénéfice de la musicalité à haut volume.

Pour parvenir à sa forme sphérique distincte, l’Elipson W35 Xi est façonnée à partir d’un châssis en ABS de 35 cm de diamètre. Un anneau central divise l’enceinte en deux. Les côtés gauche et droit sont ornés d’un tissu acoustique noir, conférant à l’Elipson W35 Xi une allure à la fois futuriste et épurée. Cette conception permet une intégration esthétique dans tout intérieur.

L’enceinte connectée Elipson W35 Xi est un très bel objet, avec son design épuré et futuriste lui permettant de prendre place facilement dans tout intérieur.

Sur sa face supérieure, l’enceinte Elipson W35 Xi reçoit une interface de commande physique. Elle permet de lancer la lecture de la musique, d’ajuster le volume sonore, d’activer l’appairage Bluetooth et de sélectionner la source. Pour un usage intuitif, un témoin lumineux change de couleur en fonction de la source : blanc pour le réseau, bleu pour le Bluetooth, vert pour l’entrée auxiliaire et jaune pour l’entrée optique.

L’interface de commande implantée sur le dessus de l’Elipson W35 Xi offre un accès rapide aux principales commandes de l’enceinte.

Pour le contrôle à distance, le fabricant français fait désormais l’impasse sur la télécommande. La gestion s’effectue ainsi exclusivement à partir de l’application mobile Elipson pour iOS et Android. Adaptée de l’application LinkPlay, celle-ci permet d’accéder aux services de streaming compatibles ainsi qu’aux musiques partagées sur le réseau local, de mettre en place des groupes multiroom Elipson et d’activer différents préréglages selon le genre musical écouté.

L’application mobile Elipson donne accès à de nombreux services de streaming et aux titres partagés en DLNA. Elle propose aussi plusieurs DSP adaptés à différents genres musicaux.

Conception acoustique

La structure acoustique de l’enceinte Elipson W35 Xi reste en grande partie inchangée, avec le recours aux quatre mêmes haut-parleurs que la W35+. On retrouve ainsi deux tweeters à dôme en soie de 25 mm de diamètre et deux haut-parleurs médium/grave de 16,5 cm de diamètre. Cependant, ces derniers sont mieux exploités grâce au travail effectué par le fabricant français sur les grilles externes pour ce nouveau millésime. Il en résulte une présence accrue dans le médium et un meilleur fonctionnement du tweeter. Cela permet de gagner en clarté et en lisibilité dans les aigus et le haut médium.

Les haut-parleurs de l’enceinte Elipson W35 Xi sont astucieusement positionnés de chaque côté de son anneau central. Les deux haut-parleurs médium/grave sont orientés vers la droite et la gauche tandis que les deux tweeters, plus directifs, sont davantage dirigés vers la zone d’écoute. Cette configuration renforce la stéréophonie et étend la diffusion, permettant de sonoriser une large zone. Une capacité qui se doit également à la très forte puissance totalisant 350 watts RMS qui alimente les différents haut-parleurs. Cette enceinte connectée Elipson peut ainsi s’exprimer sans la moindre difficulté dans de très grandes pièces.

Grâce à sa puissance totale de 350 W RMS couplée à une forme sphérique et des haut-parleurs disposés sur le côté, l’enceinte Elipson W35 Xi diffuse efficacement la musique dans toute la pièce où elle prend place.

Connexions sans fil

Avant tout taillée pour une utilisation sans fil, l’enceinte Elipson W35 Xi voit ses possibilités démultipliées une fois reliée au réseau WiFi ou Ethernet. Basée sur un écosystème LinkPlay, cette enceinte peut accéder aux webradios du monde entier, ainsi qu’aux principaux services de streaming, dont Spotify, Amazon Music, Deezer, Napster, Tidal ou Qobuz. La lecture des titres partagés en DLNA à partir d’un ordinateur ou d’un serveur NAS est aussi possible. Le DAC intégré assure alors la prise en charge de la majorité des formats audio (MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF ALAC, AAC) jusqu’à une très haute résolution de 24 bits / 192 kHz. De quoi pleinement profiter de votre bibliothèque Hi-Res.

En complément, l’enceinte Elipson W35 Xi prend désormais en charge le protocole AirPlay 2, permettant le streaming directement à partir d’un périphérique Apple (iPhone, iPad ou Mac). Pour les utilisateurs d’Android ou d’autres dispositifs, l’enceinte Elipson W35 Xi profite d’un Chromecast intégré et d’un récepteur Bluetooth 5.0. Ainsi, l’Elipson W35 Xi est capable de diffuser la musique stockée dans la mémoire de l’appareil source ou provenant d’un service qui n’était initialement pas compatible avec l’enceinte, tel que YouTube Music.

Connexions filaires

En plus de ses nombreuses options de streaming, l’enceinte connectée Elipson W35 Xi peut aussi s’associer à des sources physiques. Pour ce faire, elle possède une entrée auxiliaire au format mini-jack 3,5 mm permettant d’y relier une platine vinyle pré-amplifiée ou un baladeur HD, par exemple. En complément, l’entrée optique facilite la connexion d’une source numérique comme un lecteur CD ou un téléviseur. L’association à ce dernier aurait cependant été facilitée avec une entrée HDMI eARC/ARC comme cela est devenu coutume sur de nombreuses enceintes : Marshall Woburn 3 BT, Sonus Faber Omnia ou KEF LSX 2, par exemple. De ce fait, elle se destine principalement à une écoute musicale.

Avec son entrée mini-jack 3,5 mm et optique, l’enceinte Elipson W35 Xi peut s’associer à une platine vinyle, un baladeur HD, un lecteur CD ou un téléviseur, par exemple.

Multiroom

À partir de l’application Elipson, il est possible de jumeler deux enceintes Elipson W35 Xi afin de réaliser une paire stéréo. Pour profiter de la musique en multiroom dans toute la maison, il est possible d’associer jusqu’à 10 appareils Elipson compatibles : Elipson Connect 250, Elipson WM Multiroom, Elipson Stream S300 XI et toute la gamme Elipson W35. La communication entre les différentes enceintes s’effectue sans latence ou interférence. Pour les utilisateurs d’équipements Apple, l’écoute multiroom peut aussi s’effectuer en AirPlay 2. Ainsi, il est possible de profiter de la musique dans toutes les pièces de la maison, avec une gestion indépendante du volume et des réglages pour chaque zone. Il en va de même pour les adeptes de l’écosystème Android, via le protocole Chromecast et l’application Google Home.

L’application Elipson offre une gestion intuitive des différents groupes multiroom. Pour chaque enceinte ou appareil compatible, il est possible de sélectionner le canal à reproduire (gauche ou droite) et d’ajuster indépendamment le volume.

Elipson W35 Xi : spécifications clés

AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

Services de streaming

Webradios

Entrée optique et mini-jack

4 haut-parleurs

Puissance totale de 350 W RMS

Entrée optique et mini-jack

Diamètre de 35 cm

Elipson W35 Xi : mise en œuvre

Une fois branchée sur le courant secteur, l’enceinte Elipson W35 Xi est immédiatement utilisable en Bluetooth ou via ses entrées filaires. Pour profiter du streaming, il est nécessaire de connecter l’enceinte au réseau Ethernet ou WiFi. Pour ce second choix, il suffit de basculer l’enceinte Elipson W35 Xi en mode WiFi en appuyant sur le sélecteur de source jusqu’à ce que la diode devienne blanche clignotante.

La suite de la procédure s’effectue à partir de l’application Elipson. Lors de sa première ouverture, celle-ci lance par défaut un scan pour détecter d’éventuelles enceintes déjà configurées. Après quelques secondes, un bouton “Ajouter appareil” apparaît en bas de l’écran, permettant de lier l’Elipson W35 Xi au réseau. Enfin, il est possible de renommer l’enceinte, d’indiquer la pièce dans laquelle elle prend place et d’associer vos différents services de streaming.

Elipson W35 Xi : impressions d’écoute

L’enceinte connectée Elipson W35 Xi séduit par sa capacité à diffuser le son dans toute la pièce. Sur l’album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, la scène sonore est vaste, remplissant efficacement l’espace. L’enceinte Elipson W35 Xi s’abstient de tout effet de directivité, privilégiant une scène sonore enveloppante qui garantit une bonne perception de la musique, sans nécessairement faire face à l’enceinte. Elle se montre ainsi plus facile à placer que sa devancière à qui l’on reprochait d’être trop directive. Posée sur n’importe quel meuble du salon, l’enceinte Elipson W35 Xi assure de profiter équitablement de la musique dans chaque coin de la pièce.

L’enceinte Elipson W35 Xi offre une scène sonore étendue pour répartir efficacement la musique dans toute la pièce.

Le remaniement acoustique effectué par le fabricant tricolore sur cette nouvelle enceinte Elipson W35 Xi renforce la présence du haut médium. Alors que celui-ci était parfois en retrait sur la précédente version, il est ici légèrement mis en avant. Cela contribue à une reproduction plus flatteuse des voix qui gagnent en lisibilité et en clarté. Sur le titre Your Power de Billie Eilish, l’enceinte Elipson W35 Xi offre une reproduction sonore de haute volée, avec un très bon équilibre spectral. La voix de la chanteuse s’incarne avec douceur et naturel au centre d’une scène sonore ample et aérée. La guitare acoustique qui accompagne le morceau est reproduite avec une clarté assurant de percevoir chaque pincement de corde.

Avec sa grande richesse dans le haut médium, l’enceinte reproduit la voix des chanteuses avec naturel et précision.

Sur différents titres de Dire Straits, l’enceinte Elipson W35 Xi fait preuve d’une belle dynamique pour cadencer efficacement la musique. Le jeu du batteur profite d’une lumière séduisante, rendant chaque frappé palpable. La guitare file dans l’espace avec agilité et décontraction, remplissant efficacement la pièce d’une ambiance électrique. Le chant de Mark Knopfler est légèrement rehaussé, lui permettant de s’incarner avec clarté au centre de la scène. Il profite d’une belle lisibilité, mais peut sembler parfois étouffé lorsque la musique comporte de nombreuses autres informations. Dommage que l’application ne propose pas d’égaliseur personnalisable pour augmenter le niveau du bas médium et rééquilibrer l’écoute. Le fabricant nous a cependant assuré qu’il ajoutera très prochainement cette fonctionnalité.

Grâce à sa grande dynamique, l’enceinte Elipson W35 Xi parvient efficacement à suivre le tempo et mettre l’ambiance.

Grâce à ses deux haut-parleurs de 16,5 cm de diamètre, l’enceinte Elipson W35 Xi se montre très généreuse dans le grave. Sur l’album Random Access Memories des Daft Punk, la W35 Xi offre des basses puissantes et fermes. Sans être abyssales, elles sont bien tendues, fermes à souhait et parfaitement maîtrisées. Aucun traînage ou débordement n’est à déplorer.

Elipson W35 Xi : comparé à…

Devialet Phantom II 95 dB : proposée à 999 €, cette enceinte Devialet présente un format plus compact, capable de s’installer avec davantage de facilité dans le moindre espace de la maison. Cette petite française offre des basses plus profondes et puissantes qui satisferont les amateurs d’électro ou de musique urbaine. Cependant, l’enceinte Elipson W35 Xi fait preuve d’un meilleur équilibre, contribuant à une reproduction plus naturelle.

L’enceinte Devialet Phantom II 95 dB (ici à droite) se montre plus généreuse dans le grave, au détriment d’une écoute moins équilibrée.

Sonos Five : commercialisée à 699 €, cette enceinte Sonos Five reproduit la musique avec davantage d’autorité et de générosité dans le grave. Elle est cependant plus directive, ne parvenant pas à remplir la pièce aussi efficacement que l’Elipson W35 Xi. À l’usage, l’application Sonos se montre un peu plus intuitive et permet de réaliser un calibrage acoustique pour les utilisateurs iOS. On peut accéder à un nombre plus important de services de streaming, mais la diffusion en direct est limitée à l’AirPlay 2.

Elipson W35 Xi : pour qui ?

L’enceinte Elipson W35 Xi est idéale pour profiter de la musique de manière uniforme dans toute la pièce. Sa forme sphérique assure de créer une scène sonore enveloppante pour percevoir équitablement la musique dans chaque recoin du salon. Le son semble littéralement suivre l’auditeur dans la pièce, assurant de toujours profiter de l’ambiance musicale du moment. Cette enceinte Elipson W35 Xi se révèle également très simple à utiliser et conviendra tout autant pour le streaming que l’écoute de sources filaires.

Grâce à sa capacité à diffuser la musique de manière homogène dans toute la pièce, l’enceinte Elipson W35 Xi est idéale pour apprécier vos titres sans avoir à vous installer à une position d’écoute particulière pour en profiter pleinement.

Elipson W35 Xi : conclusion

Avec la nouvelle Elipson W35 Xi, le fabricant français perfectionne son enceinte connectée la plus populaire, tant sur le plan fonctionnel que musical. Si les ajustements acoustiques semblent mineurs sur le papier, ils apportent de grands changements à l’écoute, avec une présence renforcée du haut médium, des voix plus naturelles et une clarté accrue dans le haut du spectre. Le véritable tour de force de cette enceinte connectée réside dans sa capacité à créer une scène sonore très large et enveloppante pour baigner la pièce d’une musicalité globalement bien équilibrée et naturelle. Il ne manque plus qu’un égaliseur personnalisable (mise à jour prévue) pour augmenter le bas médium et en faire l’une des meilleures enceintes connectées de sa catégorie !

Nous avons aimé

La scène sonore ample et aérée

La clarté des voix

La simplicité d’utilisation

Nous aurions aimé

Un bas médium renforcé

Un égaliseur personnalisable

Une entrée HDMI ARC