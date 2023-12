Coups de cœur TV et vidéoprojecteurs 2023 de François

Pour clore l’année en beauté, la rédaction de Son-Vidéo.com partage ses coups de cœur parmi les équipements hi-fi et home-cinéma les plus séduisants de 2023. Je vous propose donc de découvrir dans cet article mes coups de cœur TV et vidéoprojecteurs parmi les modèle testés cette année. Si vous cherchez la meilleure qualité d’image pour vos films, séries et jeux vidéo, ils constituent de superbes idées de cadeaux de Noël.

En m’appuyant sur les tests réalisés cette année, je vous propose ma sélection des meilleurs téléviseurs et vidéoprojecteurs 2023.

Côté TV, l’année 2023 a été marquée par l’arrivée de la technologie OLED Meta, notamment sur les gammes LG OLED G3 et Panasonic MZ2000 qui m’ont fait forte impression. Ces nouvelles dalles OLED offrent des pics de luminosité inédits grâce à des milliards de micro lentilles qui canalisent le flux lumineux et en augmentent l’intensité.

Face à cette nouvelle génération de TV OLED Meta, Samsung oppose ses téléviseurs OLED dopés aux Quantums Dots avec la superbe gamme Samsung S95C, qui m’a séduit par sa justesse colorimétrique et sa gestion précise du HDR.

La gamme LG OLED C3 m’a également tapé dans l’œil : sa polyvalence home-cinéma et gaming combinée à ses nombreuses fonctionnalités et son tarif raisonnable la rendent incontournable.

TV UHD 4K LG OLED55C3

Une très belle qualité d’image, un son efficacement spatialisé, des fonctions gaming avancées, une expérience smart TV fluide et intuitive ainsi qu’un prix très compétitif : le LG OLED55C3 a tout du cadeau de Noël idéal !

Si vous êtes cinéphile comme moi, ce téléviseur LG OLED55C3 vous offrira une excellente qualité d’image 4K HDR, avec en prime une section audio efficace. J’ai particulièrement apprécié sa capacité à créer une scène sonore immersive sur les pistes DTS:X et Dolby Atmos. Si vous êtes joueur, je vous le recommande également pour sa fluidité et sa réactivité (4K 120 Hz, G-Sync, FreeSync), ainsi que le support du cloud gaming.

Pour s’adapter à toutes les envies et tous les budgets, le fabricant décline la gamme de téléviseurs LG OLED C3 en six tailles d’image différentes : 42” (106 cm – 1 090 €), 48” (121 cm – 1 190 €), 55” (139 cm – 1 790 €), 65” (164 cm – 2 190 €), 77” (195 cm – 3 390 €) et 83” (210 cm – 4 990 €).

TV UHD 4K Samsung TQ55S95C

Luminosité élevée, filtre antireflet performant, couleurs réalistes, fonctions gaming avancées et boîtier de connectique déporté, le tout dans une silhouette esthétique ultra-fine. Le Samsung TQ55S95C est idéal pour le home-cinéma et les jeux vidéo.

Lors du test du téléviseur OLED Samsung TQ55S95C, j’ai été bluffé par sa capacité à afficher des images 4K HDR intenses et réalistes. Sa luminosité élevée, sa dalle bien calibrée, sa gestion efficace du HDR et son filtre anti reflet performant en font un excellent choix pour le home-cinéma. J’ai beaucoup aimé aussi son boîtier de connectique déporté qui peut se loger facilement dans un meuble, ou se monter à l’arrière du pied de la TV. Quant à sa silhouette ultra-fine, elle le classe parmi les plus beaux téléviseurs de l’année.

La gamme de téléviseurs Samsung S95C se décline en trois tailles d’écrans : 55” (138 cm – 2 090 €), 65” (163 cm – 3 290 €) et 77” (195 cm – 4 690 €).

TV UHD 4K LG OLED65G3

Avec le LG OLED65G3, les spectateurs profitent d’une image 4K HDR extrêmement riche et détaillée, particulièrement immersive, quelle que soit la luminosité ou l’obscurité des différentes scènes. L’affichage en 4K est superbe, sur les films comme sur les jeux vidéo.

Avec ses micro lentilles destinées à augmenter la luminosité, la dalle du téléviseur LG OLED65G3 fait véritablement des merveilles ! J’ai beaucoup apprécié le rendu sur les programmes 4K HDR en mode Filmmaker qui profitent de détails subtils, d’une grande profondeur de champ et d’un relief saisissant. Le LG OLED65G3 offre par ailleurs une excellente réactivité pour profiter des jeux vidéo avec un affichage très fluide : à près de 300 km/h sur le circuit du Mans dans Gran Turismo 7, je me suis régalé !

Notez que la gamme de TV LG OLED G3 comprend quatre modèles en 55” (139 cm – 2 090 €), 65” (164 cm – 2 990 €), 77” (195 cm – 4 290 €) et 83” (210 cm – 6 990 €). Seuls les 55” et 65” disposent d’une dalle OLED avec micro lentilles. Les 77” et 83” adoptent une dalle OLED classique.

TV UHD 4K Panasonic TX-55MZ2000

La dalle OLED Meta du Panasonic TX-55MZ2000E produit des noirs intenses et des hautes lumières parfaitement dosées. Elle est admirablement bien exploitée pour délivrer les images des films avec un superbe rendu cinématographique.

Incontournable pour profiter d’un véritable rendu cinématographique à la maison, le Panasonic TX-55MZ2000 m’a convaincu par sa superbe qualité d’image, caractérisée par des couleurs idéalement calibrées, des hautes lumières extrêmement bien gérées et toujours un contraste et une profondeur de noir absolu. C’est pour moi la plus belle image “cinéma” qu’on puisse obtenir avec un téléviseur. De plus, sa section audio est la plus convaincante qu’on puisse trouver sur une TV à ce jour, en termes de spatialisation, d’énergie et d’impact sonore.

Notez que la gamme de TV OLED Panasonic MZ2000 offre le choix entre trois tailles d’image : 55” (139 cm – 2 224 €) et 65” (164 cm – 2 990 €) avec une dalle OLED Meta, et 77” (195 cm – 3 990 €) avec une dalle OLED classique.

Côté vidéoprojection, 2023 nous a également réservé de belles surprises avec trois vidéoprojecteurs UHD 4K qui m’ont particulièrement emballé. Le BenQ W4000i, idéalement calibré pour le home-cinéma, et deux outsiders qu’on n’attendait pas à un tel niveau de performances : le Xgimi Horizon Ultra et le Hisense C1. Ces deux vidéoprojecteurs compacts tout-en-un avec ajustement automatique de l’image prennent en charge le HDR10 et le Dolby Vision !

BenQ W4000i

Nouveau vaisseau amiral du fabricant taïwanais, le BenQ W4000i est tout simplement le meilleur vidéoprojecteur home-cinéma DLP 4K grand public de sa génération !

J’ai trouvé le vidéoprojecteur BenQ W4000i très efficace dans sa gestion des contenus 4K HDR. Bien contrastées et très nuancées, les images en ultra haute définition fourmillent de détails et les textures se montrent extrêmement réalistes. De plus, il intègre Android TV pour accéder aux films et séries 4K HDR proposés par Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou encore YouTube. Proposé à 2 990 €, ce vidéoprojecteur BenQ W4000i est selon moi le meilleur vidéoprojecteur home-cinéma DLP 4K HDR dans cette gamme de prix.

Xgimi Horizon Ultra

Spécifiquement développée par le fabricant, la source lumineuse hybride laser et LED du vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra lui permet d’afficher une image lumineuse avec des couleurs riches et naturelles.

Le Xgimi Horizon Ultra simplifie la projection 4K : il ajuste automatiquement la taille et la géométrie de l’image avant d’effectuer la mise au point. J’ai trouvé cette fonction très pratique et vraiment efficace ! Son système d’éclairage hybride LED Laser qui produit des couleurs naturelles m’a particulièrement séduit. L’image à l’écran était douce et réaliste, très cinématographique. De plus, son silence de fonctionnement est remarquable. Enfin, j’ai apprécié sa fluidité d’image, que ce soit pour regarder le sport ou pour les jeux vidéo. Le Xgimi Horizon Ultra est commercialisé à 1 899 €.

Hisense C1

Compatible HDR10+ et Dolby Vision, le Hisense C1 projette une superbe image 4K HDR, accède aux services de streaming les plus populaires et embarque un système audio compatible Dolby Atmos et DTS.

Le vidéoprojecteur Hisense C1 m’a séduit par sa qualité d’image 4K HDR, avec un beau piqué à l’écran ainsi que des couleurs riches et nuancées. J’ai aussi apprécié sa prise en charge des contenus HDR10+ et Dolby Vision, très rare sur le marché. Sa simplicité d’utilisation (ajustement automatique de l’image) et son silence de fonctionnement remarquable ont achevé de me convaincre. Avec ses fonctions Smart TV, ce projecteur peut remplacer aisément le téléviseur domestique. Prix de vente : 2 290 €.

Vous cherchez les meilleures idées cadeaux pour être sûr de faire plaisir à Noël ? Découvrez notre sélection de cadeaux de Noël adaptés à toutes les envies et tous les budgets. Vous y trouverez des inspirations originales pour vos proches, qui raviront les mélomanes, les cinéphiles et même les gamers.

