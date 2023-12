Test Klipsch GIG XXL , l’enceinte qui vous fait danser

Le spécialiste américain enrichit son offre avec ses nouvelles enceintes de soirée Klipsch GIG XXL et Klipsch GIG XL. Développées pour faire danser les invités d’une soirée en groupe, ces deux enceintes Bluetooth proposent une véritable solution tout-en-un. La GIG XXL, qui bénéficie d’un format plus grand et intègre un système d’amplification de 80 watts, se pare de jeux de lumière, d’une entrée micro et guitare, d’une entrée USB audio, ainsi que d’une entrée et d’une sortie mini-jack 3,5 mm. Proposé à 399 €, ce modèle destiné à faire la fête peut-il concurrencer la gamme JBL PartyBox ?

Les accessoires inclus avec la Klispch GIG XXL

L’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL est livrée avec son cordon d’alimentation dans un carton parfaitement protégé. Premier point positif : un micro filaire (3 mètres) est également de la partie. Un accessoire idéal pour s’amuser lors d’une soirée karaoké.

L’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL est livrée avec un micro filaire (3 m) et son cordon d’alimentation.

Présentation

Design

L’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL s’inscrit dans l’ADN de ses concurrentes. Elle arbore un design sobre et robuste. Le coffret est conçu en plastique ABS rigide noir et les haut-parleurs sont idéalement protégés par une grille en métal. Pensée avant tout pour faire danser les fêtards, cette enceinte doit être capable de résister aux chocs et aux gestes brusques qu’on retrouve sur une piste de danse.

Dotée d’une grille en métal, la nouvelle enceinte de soirée Klipsch ne craint ni les chocs ni les gestes brusques.

Posée sur quatre pieds en caoutchouc, la Klipsch GIG XXL fait preuve d’une stabilité irréprochable. Pratique, la poignée située au dos de l’enceinte permet de la transporter facilement d’un endroit à un autre malgré ses 8,2 kg. En revanche, cette enceinte n’est pas certifiée étanche. Il faut s’assurer de la météo avant de l’emmener sur la terrasse par exemple. On la déconseillera aussi aux abords des piscines.

La poignée moulée dans le châssis de l’enceinte facilite le transport de la Klipsch GIG XXL.

Conception audio

Pour donner envie de danser, il faut des basses. Et ça, Klipsch le sait mieux que personne. Le fabricant américain dote l’enceinte Bluetooth GIG XXL de deux haut-parleurs de 16,5 cm de diamètre. Ils sont couplés à de généreuses suspensions en caoutchouc qui assurent un débattement optimal de la membrane. Les hautes fréquences sont confiées à deux tweeters à dôme de 5 cm.

Ces haut-parleurs sont alimentés par une amplification de 80 watts. Une puissance qui promet d’assurer une diffusion sonore à haut volume pour faire danser un groupe d’une vingtaine de personnes. En outre, un évent arrière assure la ventilation de l’air au dos de l’enceinte pour garantir des basses fermes et dynamiques.

L’évent arrière optimise la circulation de l’air au dos de l’enceinte pour étendre la réponse dans le grave.

Bluetooth et chaînage

L’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL intègre un récepteur Bluetooth afin de diffuser la musique sans fil depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pratique, cette connexion permet de gérer la playlist à distance. De plus, cette nouveauté Klipsch intègre une batterie rechargeable qui offre à l’enceinte jusqu’à 8 heures d’autonomie. De quoi se faire plaisir lors d’une soirée dansante en famille ou entre amis.

Grâce à son récepteur Bluetooth, l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL peut diffuser sans fil la musique depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Pratique, l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL peut être associée sans fil à une autre enceinte GIG XXL. Cette fonctionnalité permet de bénéficier d’un rendu stéréo, mais aussi de multiplier les points de diffusion de la musique lors d’une soirée dans un grand espace ou pour un grand groupe de personnes. L’appairage des enceintes entre elles s’effectue directement via la commande Bluetooth présente sur les enceintes.

Connectique et panneau de commandes

La connectique très complète de l’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL lui permet de s’adapter à de nombreuses situations. Pour commencer, le port USB-A alimenté autorise à la fois la recharge d’un smartphone, mais également la lecture des fichiers audio MP3 et WAV stockés sur une clé USB ou un disque dur externe par exemple.

Pratique, le port USB-A alimenté permet de recharger un smartphone pendant la soirée. L’entrée USB peut également lire les fichiers audio MP3 et WAV.

Une entrée micro et une entrée guitare sont aussi de la partie. Elles permettent de raccorder le micro filaire inclus avec l’enceinte et une guitare électrique. Aussi, l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL se révèle autant adaptée au divertissement qu’à un groupe de musique qui se produit dans un bar par exemple. On retrouve aussi une entrée et une sortie ligne mini-jack 3,5 mm. Cette dernière permet également de raccorder une enceinte supplémentaire en filaire pour assurer une meilleure stabilité de connexion dans le cas d’un chaînage stéréo.

Le micro filaire inclus avec la Klipsch GIG XXL dispose de son entrée dédiée sur la face supérieure de l’enceinte Bluetooth. On y retrouve aussi une entrée guitare, le port USB-A et une entrée et une sortie ligne.

Du côté du panneau de commande, outre l’habituel potentiomètre de volume, se trouvent ceux du volume sonore de la guitare et du micro. Un dernier potentiomètre permet de régler l’écho du micro. Enfin, le panneau central permet d’activer/sélectionner/désactiver les jeux de lumière, mais aussi d’activer le mode Bass et de naviguer dans la playlist. Dommage cependant que l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL ne soit pas compatible avec l’application de contrôle Klipsch Connect afin d’avoir un accès personnalisé à l’égaliseur.

Jeux de lumière

Pour se rapprocher au mieux de l’ambiance d’une boîte de nuit, l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL intègre ses propres jeux de lumières. Il existe quatre modes différents qui s’animent au rythme de la musique. Une fonctionnalité festive qui renforce indéniablement l’ambiance sur la piste de danse.

Les jeux de lumières intégrés sont réglables sur quatre modes différents. Ils s’animent en fonction du rythme de la musique pour renforcer l’atmosphère festive.

À noter qu’il est également possible de désactiver les effets lumineux en début de soirée, lorsque la pièce est éclairée par exemple. Les lumières multicolores s’allument autour des haut-parleurs médium/grave, et on retrouve aussi deux lumières stroboscopiques en haut et en bas de l’enceinte. Pour profiter pleinement des jeux de lumière de la Klipsch GIG XXL, il est conseillé de l’installer sur une table ou un meuble, voire un pied d’enceinte. Il est toujours pertinent de placer ce genre d’enceinte à hauteur d’oreille ou au-dessus pour diffuser la musique sans obstacle, les corps pouvant bloquer littéralement la bonne diffusion de la musique.

Klipsch GIG XXL : spécifications clés

Puissance de 80 watts

2 x haut-parleurs médium/grave 16,5 cm

2 x haut-parleurs d’aigu 5 cm

Bluetooth

Jeux de lumière intégrés

8 heures d’autonomie

Entrée micro et guitare

Micro filaire inclus

Mode chaînage sans fil

Dimensions (lxhxp) : 275 x 551 x 290 mm

Poids : 8,2 kg

Grâce à sa batterie rechargeable intégrée, la Klipsch GIG XXL dispose d’une autonomie de 8 heures.

Mise en œuvre

Pratique et rapide, la mise en œuvre de l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL prend seulement quelques secondes. Il suffit de mettre l’appareil sous tension puis de presser le bouton Bluetooth pour déclencher le récepteur. Immédiatement, l’enceinte apparaît dans les appareils à proximité sur le smartphone. Tout est en place pour lancer le premier titre musical. Cependant l’appareil ne prend pas en charge le Bluetooth multipoint.

Klipsch GIG XXL : impressions d’écoute

Pour faire danser ses amis, il faut des basses. C’est exactement le registre dans lequel excelle la Klipsch GIG XXL. Dès les premières notes, le grave s’affirme avec autorité, au détriment des autres registres. Ce n’est pas une enceinte destinée à la haute-fidélité, son ambition est ailleurs. Et force est de constater que la nouveauté du fabricant américain donne envie de se déhancher. Le cocktail des jeux de lumière combinés aux basses se révèle efficace et enivrant.

Très à l’aise dans les basses, l’enceinte Klipsch GIG XXL se révèle particulièrement efficace à haut volume sonore.

Capable de monter à un très haut volume sonore, la Klipsch GIG XXL s’impose comme l’alliée idéale pour faire la fête. La scène sonore se déploie avec aisance. À très haut volume sonore, aucune saturation n’est à déplorer. De plus, sa polyvalence permet de s’adapter à toutes les situations. Le micro filaire et son réglage de l’écho ouvrent la voie à des séances karaoké drôles et amusantes. Ce micro permet aussi de reprendre la main lorsqu’il s’agit d’animer une soirée en groupe.

Sans surprise, l’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL se montre très à l’aise avec les titres de musiques urbaines et de rock. Les solos de guitare ou de batterie sont mis à l’honneur avec un son dynamique et réactif. Placée dans un angle, la Klipsch GIG XXL peut entraîner quelques vibrations. Il est préconisé de l’installer à minima à 15 ou 20 cm d’un mur pour profiter pleinement de ses performances. Enfin, le mode Bass permet d’accentuer légèrement le registre grave, notamment par rapport au médium. Une subtilité qui peut permettre de renforcer davantage l’ambiance sur le dancefloor.

Dans un angle et à haut volume sonore, l’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL peut entraîner quelques vibrations. Installée à 15/20 cm d’un mur, elle peut délivrer tout son potentiel.

Klipsch GIG XXL comparée à …

JBL PartyBox 110 : elle aussi proposée à 399 €, la JBL entre en concurrence directe avec l’enceinte Klipsch. Elle intègre un système d’amplification de 160 watts et remporte le duel de l’autonomie (12 heures contre 8 heures). En revanche, à gabarit équivalent, le modèle JBL est plus lourd et se révèle donc moins mobile. De plus, la JBL PartyBox 110 propose une forte directivité là où l’enceinte Bluetooth Klipsch GIG XXL assure une meilleure dispersion sonore.

Sony SRS-XP500 : le modèle Sony gagne lui aussi au jeu de l’autonomie avec 20 heures d’écoute. Pratique, elle résiste à la poussière et aux éclaboussures, et se révèle compatible avec l’application de la marque. En revanche, elle est livrée sans micro au contraire de la Klipsch GIG XXL. Aussi, la connectique du fabricant américain est plus complète, avec une sortie mini-jack. Enfin, Klipsch autorise l’association sans fil à une seconde enceinte GIG XXL.

Klipsch GIG XXL : pour qui ?

Cette enceinte se destine aux amateurs de basses et aux fêtards. L’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL est faite pour s’amuser sur la piste de danse en famille ou entre amis. Elle constitue la solution idéale pour profiter de la musique à très haut volume sonore sans prendre le risque d’abîmer le système hi-fi traditionnel. Grâce à sa simplicité de prise en main, il s’agit d’une solution adaptée aux enfants qui veulent faire la fête mais aussi aux adultes à la recherche d’un système audio pour une soirée occasionnelle. Le micro filaire inclus permet également aux chanteurs occasionnels de donner de la voix lors d’une séance karaoké.

Cette enceinte s’adresse à ceux qui aiment danser et partager la musique à plusieurs lors d’instants festifs.

Conclusion

Efficace et fonctionnelle, l’enceinte de soirée Klipsch GIG XXL rassemble de nombreux atouts pour se divertir en toute simplicité. Elle se concentre sur l’essentiel pour s’amuser à plusieurs, à commencer par des basses impactantes, les jeux de lumière et le micro livré avec l’enceinte. Sa batterie rechargeable, sa poignée de transport ainsi que sa prise en main rapide permettent de l’emporter partout pour transformer un salon ou un garage en boîte de nuit ! Sa forte puissance de 80 watts et son mode chaînage sans fil sont également des atouts précieux pour renforcer un peu plus l’ambiance festive.

Nous avons aimé

La puissance

Les jeux de lumière

La simplicité de prise en main

Le micro filaire inclus

Nous aurions aimé

Une compatibilité avec l’application Klipsch Connect

Le Bluetooth multipoint

Une résistance aux éclaboussures