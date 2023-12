Dolby Vision : comment en profiter sur Xbox Series S|X ?

Le Dolby Vision est une norme HDR développée par la société Dolby Laboratories dans le but d’améliorer les contrastes et la colorimétrie de manière dynamique. Cette technologie exploite une plage de couleurs et de luminosité plus étendue que le SDR. Sur les téléviseurs compatibles avec le Dolby Vision, la qualité de l’image est supérieure, offrant des noirs plus profonds et nuancés ainsi que des blancs plus lumineux. Les consoles Xbox Series X et Xbox Series S prennent en charge cette norme et il est déjà possible d’en profiter avec de nombreux jeux vidéo.

Avec des images qui reproduisent fidèlement la vision des artistes, le Dolby Vision est l’un des arguments forts de la Xbox Series X.

Quel est l’apport du Dolby Vision ?

La technologie Dolby Vision va plus loin que le HDR10, en offrant une quantification sur 12 bits. Un choix technique imposé aux fabricants de TV UHD 4K par Dolby afin d’assurer une compatibilité avec la norme. À la manière du HDR10+, le Dolby Vision est dynamique et utilise des métadonnées dans le but d’assurer un réglage de l’écran parfait en fonction du contenu vidéo. Le téléviseur s’adapte en temps réel au jeu et offre des noirs plus profonds sur les scènes sombres et davantage de luminosité sur les scènes de jour, par exemple.

Disponible uniquement sur la Xbox Series S et la Xbox Series X, la mise en œuvre est très simple. Si votre téléviseur supporte la norme, la console devrait alors être en mesure d’afficher les jeux utilisant le Dolby Vision. Toutefois, sur certains modèles de téléviseurs, la console peut indiquer une incompatibilité. Il faut alors désactiver l’AMD FreeSync ou le Nvidia G-Sync pour que les choses rentrent dans l’ordre.

Microsoft recommande d’activer l’ALLM pour une expérience plus réactive. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres “Général” puis dans les options “TV et affichage” et cocher la case “Dolby Vision pour le jeu”. Notez que votre téléviseur et la console devront être à jour afin que tout fonctionne parfaitement. Certains fabricants de téléviseurs ont apporté cette fonctionnalité via de nouveaux firmwares.

Les décors de Grand Theft Auto V sont sublimés par le Dolby Vision. L’image est plus lumineuse et offre une palette de couleurs et de contrastes bien plus large.

Bon nombre de téléviseurs certifiés ne peuvent pas aller au-delà des 60 Hz en Dolby Vision. Cependant, Sony a récemment dévoilé les modèles XR-55A95L, XR-65A95L et XR-77A95L qui supportent la norme jusqu’à 120 Hz, aidé par son nouveau processeur MediaTek Pentonic 1000.

Quels sont les jeux vidéo compatibles Dolby Vision ?

Les jeux vidéo supportant le Dolby Vision sont déjà très nombreux et la liste s’allonge de jour en jour. Le principal attrait pour les développeurs réside dans le fait que cette norme offre une restitution parfaite de la vision des artistes. La chaîne est maîtrisée de bout en bout et l’image voulue par le studio est la même que celle que vous obtenez à la maison. C’est pour cette raison que vous pourrez tenter l’aventure sur ces titres :

Ailment & Endurance Bundle

Anvil: Vault Breaker (Game Preview)

Apsulov: End of Gods

Art of Rally

Assassin’s Creed Valhalla

Back 4 Blood

Bassmaster Fishing

Battlefield 2042

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Warzone

Cannibal Cuisine

Craftopia

Cyberpunk 2077

Devil May Cry 5 Special Edition

Diablo II: Resurrected

Dirt 5

Disco Elysium

Enlisted

Evil Genius 2: World Domination

F1 2021

Farming Simulator 22

FAR: Changing Tides

FIFA 22

Fishing: North Atlantic Enhanced Edition

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Gears 5

Gears Tactics

Grand Theft Auto Online

Grand Theft Auto V

GRID Legends

GreedFall

Halo Infinite

Halo: The Master Chief Collection

Hot Wheels Unleashed

Hunting Simulator 2

I Am Fish

Immortals Fenyx Rising

Instant Sports Plus

Jurassic World Evolution 2

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker

Life is Strange: True Colors

Madden NFL 22 Ma Vie à la Ferme

Martha Is Dead

Marvel’s Avengers

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Minecraft

MLB The Show 21

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Morkredd

MotoGP 22

MotoGP21

NBA 2K

NBA 2K22

NBA 2K Playgrounds 2

NHL 22

Observer: System Redux

Orcs Must Die! 3

Outriders

Overwatch

PGA Tour 2K21

Poker Club

Planet Coaster

Port Royale 4

Psychonauts 2

Ride 4

Rocket League

Sea of Thieves

Sniper Elite 5

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Street Outlaws 2: Winner Takes All

Summer Sports Games – 4K Edition

Tennis World Tour 2

Tetris Effect: Connected

The Anacrusis

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

The Dead Tree of Ranchiuna

The Medium

The Persistence Enhanced

The Plane Effect

Tiny Tina’s Wonderlands

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

United Assault – Normandy ’44

Visage

Watch Dogs: Legion

Who’s Your Daddy?!

WRC 10 FIA World Rally Championship

À l’instar du Dolby Atmos, le Dolby Vision s’invite dans les jeux vidéo pour offrir aux joueurs la meilleure expérience visuelle possible. Une technologie qui séduit les studios et les gamers qui peuvent profiter d’une image telle qu’elle a été pensée par les artistes. Aux abonnés absents sur PlayStation 5, on espère que cette norme arrivera prochainement sur la console de Sony. D’autant plus que Dolby Laboratories propose déjà ses plugins Unreal Engine aux développeurs qui peuvent déjà intégrer Dolby Vision et Dolby Atmos dans leurs jeux.