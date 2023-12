TF1+, le service de streaming gratuit débarque le 8 janvier 2024 !

TF1, le géant français de la TV linéaire lancera le 8 janvier 2024 sa plateforme de streaming nommée TF1+. Entièrement gratuit, ce service sera financé par la publicité et va proposer un catalogue très large.

TF1+, un service très accessible

Le groupe audiovisuel TF1 mise avant tout sur l’accessibilité de sa nouvelle plateforme qui verra le jour le 8 janvier 2024. En effet, TF1+ sera disponible via les box Orange et Bouygues Telecom ainsi que les box SFR à partir du mois de mars, mais aussi sur le web et via l’application dédiée. Du côté des Smart TV, les téléviseurs 4K Google TV, Android TV, Samsung, LG, Philips, Hisense, Apple TV et Amazon Fire TV disposeront également de ce nouveau service.

TF1+ va s’appuyer sur un algorithme capable de proposer un contenu personnalisé en fonction de l’utilisateur. Au sein d’un même foyer, plusieurs profils vont pouvoir profiter de la plateforme TF1+ sur quatre écrans en même temps (TV, ordinateur, tablette et smartphone). “Avec son line‑up généraliste et un catalogue premium et profond, son expérience intuitive, éditorialisée et personnalisée, TF1+ répond à l’ensemble des attentes des utilisateurs. Enfin, en intégrant une innovation mondiale de recommandation intelligente qui s’adapte à plusieurs personnes, TF1+ résout la difficulté majeure de notre marché : trouver rapidement le bon contenu à regarder à plusieurs”, précise Claire Basini, DGA en charge des activités B2C.

Plateforme de streaming entièrement gratuite, TF1+ sera disponible dès le 8 janvier 2024 en France.

Des contenus en illimité

Fort d’une expérience qui approche le demi-siècle, TF1 va mettre à disposition des utilisateurs de la plateforme TF1+ un large catalogue de contenus. Le groupe audiovisuel français va rendre accessible ses émissions phares comme Koh-Lanta ou The Voice, y compris les anciennes saisons de ses programmes qui ont contribué au succès de la chaîne. Séries, animations et films seront également de la partie.



“ TF1+ marque l’accélération de l’évolution du modèle du groupe TF1 avec un véritable tournant dans l’innovation digitale. Nous sommes très fiers d’offrir aux Français la première plateforme de streaming gratuite, une expérience inédite qui répond aux attentes de tous les utilisateurs”, se félicite Rodolphe Belmer, président directeur général du groupe TF1.

Avec TF1+, le groupe TF1 dévoile son ambition de devenir la première plateforme de streaming gratuite en France.

Ce choix stratégique du géant français de l’audiovisuel confirme les nouvelles tendances de consommation de la TV linéaire qui s’essouffle depuis plusieurs années. Désormais, le futur passera par de la VOD avec des contenus personnalisés. MyTF1 va également continuer d’exister notamment pour les utilisateurs de l’opérateur Free. Cependant l’ensemble des contenus proposés sur cette plateforme web seront accessibles sur TF1+ via une interface plus moderne et dotée d’un nouvel algorithme et de contenus enrichis.