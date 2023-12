Test FiiO FT5 : le premier casque ouvert Planar Magnetic FiiO

Second modèle ouvert de la marque, le casque hi-fi FiiO FT5 profite de transducteurs Planar-Magnetic de 90 mm avec un diaphragme ultra-fin et une bobine en alliage d’aluminium-argent. Est-ce idéal pour une écoute riche et détaillée ? Découvrez-le dans notre test du FiiO FT5.

Dévoilé pour la première fois en France à l’occasion du PAVS 2023, le casque ouvert FiiO FT5 ne manque pas d’atouts pour convaincre. Il présente notamment une faible impédance de 36 Ω qui pourrait faire de lui un choix idéal pour les audiophiles à la recherche d’un casque hautes performances sans nécessiter de puissance élevée pour l’alimenter efficacement. Affiché au tarif de 590 €, le FiiO FT5 se positionne-t-il comme le meilleur casque ouvert Planar Magnetic au rapport qualité/prix imbattable ?

Dans la boîte

Le casque hi-fi FiiO FT5 est livré avec un câble détachable en Y de 1,5 mètre. Celui-ci adopte une fiche interchangeable mini-jack 3,5 mm ou 4,4 mm. Deux adaptateurs pratiques – un de 3,5 mm vers 6,35 mm et un autre de 4,4 mm vers XLR 4 broches – élargissent les options de connectivité.

En plus de ces accessoires, le casque FiiO FT5 arrive avec une housse rigide en cuir marron pour assurer une protection optimale lors du transport, ainsi qu’un sac en velours pour un rangement pratique et élégant. Enfin, on retrouve deux paires d’oreillettes, une en cuir retourné et l’autre en cuir véritable, permettant de personnaliser l’expérience d’écoute selon ses préférences.

À la découverte du casque FiiO FT5

Design et conception

Le casque hi-fi FiiO FT5 séduit dès le premier regard avec son esthétique industrielle tout en métal, sobre et épurée. Dépourvu de toute pièce en plastique, le casque présente une excellente qualité de construction. Chaque élément, des oreillettes à l’arceau en passant par les grilles, est façonné à partir d’un alliage d’aluminium et de magnésium, conférant au casque une belle impression de solidité.

La finition noire des coques est élégante et donne au casque un aspect raffiné et haut de gamme. Leur design moderne, marqué par des rainures orientées dans plusieurs sens, ajoute une touche artistique à l’ensemble.

Ajourées, les élégantes coques du casque ouvert FiiO FT5 permettent de laisser “respirer” la musique et d’élargir la scène sonore.

Le casque FiiO FT5 adopte une conception ouverte, caractérisée par une scène sonore étendue et une expérience d’écoute plus naturelle et immersive. Cette approche assure aussi une meilleure spatialisation des instruments et des voix, créant une atmosphère aérée et profonde dans la restitution musicale.

Notez que cette conception entraîne des fuites sonores vers l’extérieur, ce qui peut être source de gêne pour les personnes environnantes. Par ailleurs, l’isolation sonore est inexistante, rendant ce casque plus adapté à une utilisation dans des environnements calmes, préservés des bruits extérieurs indésirables.

Confort

Pesant 456 grammes, le casque ouvert FiiO FT5 peut générer une légère sensation de fatigue lors d’une utilisation prolongée, exerçant une légère pression. Néanmoins, c’est un poids dans la moyenne des casques de ce format qui utilisent ce type de transducteur et adoptent une structure en aluminium.

Contrairement à la plupart des casques concurrents, les oreillettes ne sont pas coulissantes. À la place, le bandeau auto ajustable se positionne automatiquement à la morphologie du crâne de l’auditeur. Il suffit de placer le casque confortablement sur les oreilles en tirant légèrement dessus selon les besoins. Il se positionne ainsi parfaitement. Cette conception s’est révélée particulièrement efficace, assurant à la fois une répartition optimale du poids du casque sur le crâne, mais aussi un excellent maintien. En outre, les oreillettes adoptent une conception pivotante sur trois axes pour garantir un confort maximal.

Le casque FiiO FT5 s‘accompagne de deux paires de coussinets (daim et cuir) afin de permettre à l’utilisateur de choisir en fonction de ses préférences en matière de confort et de performances sonores.

D’une douceur et d’une souplesse remarquables, les deux jeux d’oreillettes contribuent à une expérience de port agréable. Le premier ensemble de coussinets est doté d’un cerclage en similicuir perforé, offrant davantage de détails et une meilleure clarté. Le second jeu présente un revêtement en daim très doux et agréable au toucher, offrant une sonorité plus équilibrée. Le processus de changement s’avère pratique, se réalisant facilement grâce à un système de clips sur les coussinets.

Transducteurs Planar-Magnetic

Le casque hi-fi FiiO FT5 se distingue par ses transducteurs Planar-Magnetic. Avec un large diamètre de 90 mm, ceux-ci promettent une expérience sonore détaillée et dynamique, exempte de toute distorsion. Leurs membranes travaillées à l’échelle d’une puce gravée en 28 nm permettent d’obtenir un diaphragme mesurant seulement 6 μm d’épaisseur. L L’équipe de développement de FiiO a travaillé d’arrache-pied avec des technologies de pointe pour atteindre l’équilibre parfait entre performance sonore et fiabilité.

Le casque ouvert FiiO FT5 embarque de larges transducteurs Planar Magnetic de 9 cm de diamètre assurant une réponse en fréquence étendue.

De plus, chaque oreillette du casque ouvert FiiO FT5 embarque 20 aimants en néodyme N52, offrant une force magnétique allant jusqu’à 1,5 tesla. Le casque atteint une sensibilité élevée de 110 dB/1 Vrms à 1 kHz combinée à une impédance de 32 ohms, ce qui lui assure une compatibilité avec de nombreuses sources.

Associée à une grille dont la découpe a été scientifiquement élaborée pour contrôler le flux d’air, la conception astucieuse des coques accueillant chaque transducteur agit comme un déflecteur d’ondes sonores. L’ensemble confère au casque FiiO FT5 une excellente définition des aigus et une scène sonore très étendue.

De plus, les diaphragmes en PAR (polyarylate) sur lesquels les bobines en alliage aluminium-argent sont plaquées par un procédé nanométrique utilisé pour la fabrication des semi-conducteurs. Cela permet de réduire les vibrations tout en maintenant une conductivité optimale. Cette conception préserve les nuances des hautes fréquences pour une expérience d’écoute riche et immersive.

Câble détachable et fiches interchangeables

Le casque ouvert FiiO FT5 s’accompagne d’un câble haut de gamme à connecteurs interchangeables. Chaque oreillette dispose d’un connecteur mini-jack 3,5 mm mono spécialement conçu pour accueillir le câble détachable jack de 1,5 mètre inclus dans l’emballage.

Côté source, l’utilisateur a la possibilité de choisir entre une fiche mini-jack 3,5 mm et une fiche Pentaconn 4,4 mm. Le changement s’opère facilement grâce à un ingénieux système de fixation à vis. En outre, le casque est livré avec des adaptateurs jack 6,35 mm et XLR-4, élargissant sa compatibilité avec une grande variété d’appareils audio.

Le câble à connecteurs interchangeables du casque FiiO FT5 permet d’accueillir des fiches 3,5 mm et 4,4 mm ainsi que des adaptateurs 6,35 mm et XLR-4.

Le câble fourni se compose de 392 fils de cuivre monocristallin plaqués argent, chaque fil ayant un diamètre de 23 AWG. Cette composition de fils de cuivre hautement purifié contribue à offrir une transmission audio optimale, assurant ainsi une expérience d’écoute idéale.

Spécifications clés

Type : ouvert

Transducteurs Planar Magentic de 90 mm

Réponse en fréquence : 7 Hz – 40 kHz

Impédance nominale : 36 ohms

Sensibilité : 110 dB

Câble en Y, 1,5 m, 392 fils de cuivre monocristallin plaqué argent de haute pureté (mini-jack 3,5 mm, Pentaconn jack 4,4 mm, adaptateurs XLR 4 broches et jack 6,35 mm)

Connecteurs casque : mini-jack 3,5 mm

Poids : 456 g

Avec une impédance de 36 Ω, le casque FiiO FT5 est facile à alimenter et peut donc s’associer avec un baladeur audiophile ou un smartphone accompagné d’un DAC nomade. Pour obtenir un niveau de performances optimal, nous avons testé le casque FiiO FT5 avec l’ampli casque FiiO R7. Les écoutes ont été réalisées avec des musiques Hi-Res streamées à partir de Qobuz.

Avec son architecture entièrement symétrique dual-mono, l’ampli casque FiiO R7 permet de dévoiler toutes les qualités du casque ouvert FiiO FT5.

Nos impressions

Après une cinquantaine d’heures de rodage, le casque FiiO FT5 offre une belle sonorité. Sur le papier, FiiO indique une courbe de réponse légèrement en forme de V. En pratique, on retrouve effectivement des basses plus impactantes et puissantes que la majorité des casques Planar-Magnetic. Un constat que nous avons pu faire sur le titre Fever de Petra Magoni qui présente des graves profonds sans jamais prendre le dessus. Le casque FiiO FT5 dévoile également une large scène sonore. Les différents instruments y prennent place naturellement, semblant se déployer dans l’espace. Il suffit de fermer les yeux pour imaginer les artistes performer devant nous.

Le casque hi-fi FiiO FT5 offre une scène sonore à la fois large et profonde, permettant de créer une véritable bulle sonore.

Sur le titre Breathe (in the Air) (2023 Remaster) des Pink Floyd, le son se révèle très détaillé. Les aigus sont restitués avec précision et douceur. Les voix sont naturelles et bien mises en avant. Les instruments se déploient tout autour de nous, nous plongeant dans une bulle sonore.

Notez que la musicalité du casque varie selon le type de coussinets installés sur le FiiO FT5. Les coussinets en daim ont tendance à favoriser une signature sonore plus chaleureuse avec des basses plus rondes et profondes. En revanche, lorsque l’on place les coussinets en cuir, les graves et les bas médiums sont réduits, tandis que les hauts médiums deviennent plus prononcés, offrant une expérience d’écoute plus neutre.

Selon le type de coussinets installés, le casque ouvert FiiO FT5 délivre une signature sonore plutôt chaleureuse ou neutre. Une caractéristique intéressante qui donne l’impression de posséder un casque 2 en 1.

Comparaison

FiiO FT5 VS FiiO FT3

Le FiiO FT3 marque l’entrée dans le monde des casques ouverts FiiO. Il présente une toute aussi bonne qualité de construction, mais le FiiO FT5 se révèle plus confortable. Côté son, le FiiO FT3 est plus neutre et analytique, tandis que le FT5 présente un profil sonore chaleureux avec une scène sonore plus large.

FiiO FT5 VS Sennheiser HD 660S2

Sennheiser HD 660S2 : affiché à 599 € lors de sa sortie (469 € actuellement), le casque Sennheiser constitue un modèle très primé par la presse spécialisée. Celui-ci présente des basses légèrement plus profondes et définies. Toutefois, le casque FiiO FT5 garantit un meilleur confort de port et un maintien optimal. Les deux paires d’oreillettes et le câble unique offrant une large compatibilité sont de véritables atouts pour le casque FiiO.

Un casque pour les amoureux d’écoute à la maison

Le casque ouvert FiiO FT5 s’adresse particulièrement à ceux qui apprécient écouter leurs titres favoris dans le confort de leur maison, privilégiant une expérience audio immersive dans un environnement calme. Avec une signature sonore chaleureuse, le FiiO FT5 ravira les amateurs de jazz, de pop et même de rock, offrant une restitution détaillée et captivante. Les multiples options de connexion disponibles permettent au casque FiiO FT5 de s’adapter facilement à tout ampli casque et DAC.

En outre, sa remarquable qualité de fabrication en alliage d’aluminium et de magnésium assure une fiabilité exceptionnelle, faisant de ce casque un investissement durable qui promet de fournir une expérience musicale de haute qualité pendant de nombreuses années. Le casque FiiO FT5 est idéal pour les passionnés de musique souhaitant allier performance sonore, confort et durabilité.

Le casque FiiO FT5 constitue une solution idéale pour les passionnés de musique souhaitant allier performance sonore, confort et durabilité.

Notre avis

Le casque ouvert FiiO FT5 allie une construction de haute qualité à un design élégant. Il offre un excellent confort de port et surtout une excellente qualité sonore. Les graves sont percutants, les médiums clairs et les aigus détaillés, répondant aux attentes d’un large éventail de genres musicaux. Enfin, le câble unique offre de nombreuses options de connexion permettant de l’associer à diverses sources avec simplicité.

Nous avons aimé

Les basses profondes et impactantes

Les différents adaptateurs inclus

La qualité de construction

Le bandeau auto-ajustable

Nous aurions aimé