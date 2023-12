Time Lapse : à la découverte de l’histoire du home-cinéma 

Time Lapse, c’est la nouvelle émission de la chaîne YouTube Son-Vidéo.com ! Animée par Gorkab, expert en cinéma et en effets spéciaux, cette série captivante vous plonge dans l’histoire du septième art en explorant les débuts de technologies révolutionnaires à travers des films emblématiques. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver l’émission consacrée aux origines du DTS à travers le film culte Jurassic Park.

Depuis plusieurs années, Gorkab s’est lancé dans de véritables fouilles archéologiques pour retracer l’histoire des effets numériques au cinéma. Le Youtubeur mène une enquête minutieuse, interrogeant réalisateurs, producteurs et distributeurs pour collecter des réponses et des anecdotes fascinantes. Son objectif : révéler les secrets les plus gardés des effets spéciaux. Au fil du temps, Gorkab est devenu une référence incontournable en France sur l’histoire des effets de synthèse, depuis la première utilisation de la pixellisation dans le film Mondwest jusqu’aux superproductions hollywoodiennes les plus récentes. Pour découvrir son processus en détail, ne manquez pas l’épisode du Bureau d’Hugo consacré à son travail.

Dans sa nouvelle série Time Lapse, Gorkab vous invite à un voyage fascinant à travers l’histoire du cinéma et des avancées technologiques qui ont révolutionné l’expérience du home-cinéma. Le premier épisode porte sur l’arrivée du son multicanal DTS dans les cinémas et les salons grâce à Jurassic Park. Tous les secrets du home-cinéma seront décortiqués à travers les prochains épisodes, de l’arrivée des premiers caissons de basses, au développement du son multicanal, en passant par le son Atmos et les nombreuses technologies qui permettent de vivre aujourd’hui une véritable expérience cinéma à la maison. Gorkab retrace à chaque fois l’histoire de ces révolutions, en partant du premier film apportant chaque technologie jusqu’à ses évolutions modernes.