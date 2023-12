B&W équipe la prestigieuse Aston Martin DB12

Fabricant automobile de luxe, Aston Martin annonce sa première collaboration avec Bowers & Wilkins. La marque de hi-fi britannique équipe le prestigieux coupé DB12 avec un système audio de 15 haut-parleurs pour 1170 watts. Ce partenariat 100 % britannique met en avant le savoir-faire historique des deux firmes légendaires.

Bowers & Wilkins s’associe de nouveau avec un fabricant automobile. Jusqu’alors, le spécialiste britannique multipliait les projets avec McLaren. Ensemble, les deux marques avaient œuvré sur le modèle McLaren 750S, le casque Bluetooth B&W PX8 McLaren Edition ou encore en proposant l’enceinte connectée B&W Zeppelin McLaren. Désormais, Bowers & Wilkins équipe également cette luxueuse Aston Martin DB12.

Ce coupé sport signé Aston Martin illustre le savoir-faire historique du fabricant de voitures de luxe. Capable d’atteindre les 100 km/h en 3,6 secondes, la DB12 se pare d’un moteur V8 et d’une puissance de 260 CV. Équipée d’un système audio Bowers & Wilkins de 15 haut-parleurs et d’une amplification de 1170 watts, elle promet une expérience sonore inédite.

“Le son caractéristique de nos moteurs procure déjà des émotions et des sensations viscérales. Maintenant, avec l’ajout d’un système sonore vraiment performant, nous avons harmonisé nos designs intérieurs avec des innovations et nouvelles technologies, de sorte que nos conducteurs ressentent l’énergie, le calme, le luxe… tout en même temps. Bowers & Wilkins a créé un système qui répond à ces ambitions de design et garantit qu’il ait autant d’impact visuel que sonore”, se félicite Marek Reichman, vice-président et directeur de la création pour Aston Martin.

Des technologies propriétaires Bowers & Wilkins

À l’intérieur de l’habitacle, le conducteur retrouve la signature sonore de B&W. En effet, le système Car Audio de la DB12 intègre les technologies exclusives au fabricant comme la membrane Continuum ou les tweeters aluminium à double dôme. En résulte une écoute transparente et précise qui renforce l’expérience immersive.

Caractéristiques techniques Aston Martin DB12

Puissance : 260 CV

Couple maxi : 800 Nm

Vitesse maximale : 325 km/h

0 à 100 km/h en 3,6 secondes

Moteur V8 4 L à double turbo en alliage

Apple CarPlay

Caractéristiques techniques système Car Audio B&W

Nombre de haut-parleurs : 15

Détails des haut-parleurs :

5 x 25 mm double dôme aluminium Nautilus

5 x 100 mm médium Continuum

2 x enceintes centrales 40 mm

2 x boomer de 170 mm

1 x caisson de basses de 200 mm

Mode sonore Studio et Stage

L’Aston Martin DB12 intègre 15 haut-parleurs B&W alimentés par une amplification de 1170 watts.

Ce premier partenariat entre Bowers & Wilkins et Aston Martin semble être le début d’une collaboration à long terme. C’est en tout cas le sens des déclarations de Dan Shepherd, vice-président des licences et des partenariats chez Bowers & Wilkins : “En plus de l’intégration audio dans les voitures, ce partenariat se poursuivra via des collaborations de marque renforcées à l’avenir. Nous attendons avec fierté le prochain chapitre ». Aucun doute que les passionnés de hi-fi et d’automobiles d’exception attendent avec impatience la suite.

