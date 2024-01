C’est parti pour France 2 UHD ! France 3 UHD arrive en février

À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France Télévisions vient de lancer France 2 UHD. France 3 UHD arrive pour sa part dès le 10 juillet prochain. France TV devient ainsi le premier groupe audiovisuel à proposer du contenu UHD sur la TNT. Les foyers français dotés d’une TV UHD 4K ou d’un vidéoprojecteur 4K profiteront désormais d’une qualité d’image et de son inégalée sur les deux principales chaînes du groupe.

France Télévisions adapte sa qualité de diffusion pour répondre aux attentes des téléspectateurs en quête d’une qualité d’image optimale. Il faut dire que près de 70 % des foyers français sont désormais équipés d’un téléviseur UHD 4K et deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité des contenus. Il suffit de voir le succès des plateformes de streaming proposant des contenus Ultra HD pour s’en convaincre. À l’approche des JO 2024 qui seront diffusés en 4K par France 2 et France 3, les téléspectateurs peuvent donc se réjouir de cette évolution tant attendue.

Quels sont les avantages de France 2 UHD et France 3 UHD ?

Sur les chaînes France 2 UHD et France 3 UHD, le public va pouvoir profiter d’une définition d’image quatre fois supérieure à la TNT HD. De plus, les images auront des couleurs plus riches et plus naturelles, avec un contraste amélioré grâce à l’HDR10. La fluidité des programmes sera également de mise puisque la fréquence d’affichage passe de 25 images par seconde à 50 images par seconde. De quoi optimiser la clarté et la lisibilité des images sportives lors des épreuves des JO 2024. Le son offrira également davantage d’immersion, faisant plonger les téléspectateurs au cœur du spectacle, du stade ou du film.

Vous pouvez profiter de France 2 UHD :

sur le canal 52 de la TNT progressivement dans toutes les régions autorisées par l’Arcom (planning prévisionnel) 23 janvier pour les téléspectateurs des régions de Paris, Nantes et Bordeaux 27 février pour les téléspectateurs des régions de Toulouse, Rennes 2 avril pour les téléspectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval 30 avril pour les téléspectateurs des régions de Lyon, Saint-Étienne, Rouen, Le Mans

progressivement dans toutes les régions autorisées par l’Arcom (planning prévisionnel) sur le canal 22 de la TNT en Outre-mer (planning prévisionnel) 23 janvier pour les téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte fin février pour les téléspectateurs de Wallis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie fin mars pour les téléspectateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon

(planning prévisionnel) sur le canal 52 sur le bouquet Fransat (par satellite) dans l’Hexagone

via satellite en Outre-mer à partir du 31 janvier

sur les FAI – calendrier à venir

Pour profiter de France 2 UHD, il vous faut une TV UHD 4K, idéalement avec une grande taille d’image pour profiter d’une immersion maximale, ainsi qu’une antenne pour réceptionner le signal TNT ou satellite.

Si vous comptez regarder France 2 UHD et France 3 UHD via votre connexion Internet, assurez-vous de disposer d’une connexion réseau fiable et rapide, par câble ou en WiFi. L’idéal pour optimiser la qualité du signal est d’installer chez soi un réseau WiFi mesh afin de profiter rapidement d’une connexion WiFi plus stable et plus performante.

Quels programmes regarder sur France 2 UHD ?

Au programme de France 2 UHD, les téléspectateurs peuvent retrouver l’ensemble des programmes de la chaîne, notamment des productions UHD natives pour certains événements comme les internationaux de tennis de Roland-Garros et les Jeux Olympiques de Paris 2024.

France 2 et France 3 diffuseront les cérémonies et les épreuves sportives des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en UHD 4K sur la TNT.

Vous pourrez accéder à France 3 UHD à partir du 10 juillet :

sur le canal 53 de la TNT dans toutes les régions autorisées par l’Arcom

dans toutes les régions autorisées par l’Arcom sur le canal 23 de la TNT en Outre-mer

sur le canal 53 sur le bouquet Fransat (par satellite) dans l’Hexagone

via satellite en Outre-mer

sur les FAI

Suivez toute l’actualité de Son-Vidéo.com sur Google Actualités.