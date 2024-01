Test Zidoo Z9X Pro : le streamer vidéo Next Gen !

Le lecteur multimédia Zidoo Z9X PRO lit la majorité des fichiers audio et vidéo dématérialisés, y compris en 4K 60 Hz HDR10+ et Dolby Vision, avec pistes audio Dolby Atmos et DTS:X. Il assure aussi l’upscaling 4K et HDR pour un affichage optimal sur les TV ou vidéoprojecteurs dernière génération. Vendu 249 €, ce lecteur multimédia peut-il vous faire oublier Plex ou abandonner votre lecteur Zappiti ?

Quels accessoires avec le Zidoo Z9X Pro ?

Le lecteur multimédia Zidoo Z9X Pro s’accompagne d’un adaptateur secteur, d’un câble HDMI High Speed (1,5 m) et d’un câble e-SATA (20 cm).

Le Zidoo Z9X Pro s'accompagne d'un câble HDMI, d'un câble SATA et d'une télécommande.

Le fabricant livre également une télécommande rétroéclairée. L’emballage contient aussi un manuel utilisateur, un mini guide pour la télécommande ainsi qu’une fiche conseil sur la liaison HDMI, en anglais et en chinois uniquement.

Présentation

Le lecteur réseau multimédia Zidoo Z9X PRO est un modèle universel conçu pour lire la très grande majorité des fichiers audio et vidéo, y compris les images ISO des CD, SA-CD, DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Il peut s’agir de films, séries et musiques partagés sur le réseau local ou stockés sur un disque dur externe.

Le Zidoo Z9X Pro prend en charge les fichiers vidéo jusqu’en 4K HDR10+ et Dolby Vision, et leurs bandes son jusqu’en Dolby Atmos et DTS:X.

Compatible HDR10+, Dolby Vision et 4K jusqu’à 60 Hz, le Z9X Pro peut s’adapter automatiquement à la fréquence native de la source visionnée. Il prend en charge les fichiers 23,976 Hz et 24 Hz, assurant une parfaite fluidité d’image en toutes circonstances. Son processeur assure l’upscaling depuis les définitions SD et HD vers la 4K HDR, ainsi que le downscaling des vidéos 4K vers la HD, pour assurer un affichage toujours net et précis, que votre TV ou votre vidéoprojecteur soit en définition HD 1080p ou UHD 4K. Ce streamer gère par ailleurs les pistes audio Dolby et DTS, y compris le Dolby Atmos et le DTS:X. Enfin, la lecture des fichiers audio, dont les formats lossless comme le FLAC et le DSD, vous permet aussi de profiter de toutes vos musiques dématérialisées.

Spécifications clés

Lecture et upscaling jusqu’en 4K 60 Hz

HDR10+, Dolby Vision

Dolby Atmos, DTS:X

Lecture audio Hi-Res

3 ports USB (dont 1 USB 3.0)

1 sortie HDMI 4K 60 Hz

Réseau : Ethernet (1 Gbps) et WiFi 6

Télécommande rétroéclairée

Mise en œuvre

Pour ce test, nous avons associé le Zidoo Z9X Pro à un téléviseur UHD 4K TCL Mini LED via un câble HDMI Premium High Speed (18 Gbps). C’est la multiprise Taga Harmony PF-2000 qui les alimentait via ses prises filtrées.

Pour les besoins de ce test, nous avons connecté le Zidoo Z9X Pro à un téléviseur 4K TCL et visionné quelques RIP de Blu-ray HD et Blu-ray 4K.

Nous avons lu des fichiers vidéo stockés sur disque dur via le connecteur USB 3.0 du lecteur. Ce dernier était par ailleurs connecté au réseau local au moyen d’un câble Ethernet relié au routeur du pack Netgear Orbi RBK852. Cela nous a permis d’indexer des fichiers vidéo stockés sur un PC distant et partagés sur le réseau local via le protocole SMB. Notez que le Zidoo Z9X Pro peut aussi se connecter à la Box en WiFi. Il est compatible WiFi 6, ce qui assure un débit optimal avec les box Internet compatibles et les solutions de type Netgear Orbi. Toutefois, la connexion par câble Ethernet demeure selon nous préférable, offrant la plupart du temps davantage de stabilité.

Nos impressions sur le Zidoo Z9X Pro

Design

Sorti de l’emballage, le Zidoo Z9X Pro séduit par son design épuré et sa finition premium en métal. Le boîtier est très compact, mesurant seulement 19 cm de largeur pour 3 cm de hauteur (14,5 cm avec les antennes à la verticale) et 15 cm de profondeur. Il adopte un châssis noir en aluminium et arbore un écran à caractères blancs en façade.

Le Zidoo Z9X Pro est le plus compact de la gamme de lecteurs multimédia du fabricant. Ses antennes ne sont pas amovibles mais peuvent être positionnées à l’horizontale.

Deux antennes WiFi sont présentes pour la connexion au réseau local sans fil. Fixes, elles doivent être dirigées vers l’arrière ou relevées (si la connexion n’est pas optimale) pour ne pas gêner les autres connecteurs, notamment le port Ethernet. Prévoyez une hauteur minimale d’une douzaine de centimètres si vous devez l’installer dans un meuble TV, antennes vers le haut.

Connectique

La connectique du Zidoo Z9X Pro comprend deux ports USB 2.0, un port USB 3.0 ainsi qu’un port SATA, pour connecter un ou plusieurs disques durs externes (jusqu’à 16 To par disque), voire un lecteur CD, DVD ou Blu-ray externe. La connexion au réseau local et à Internet peut s’effectuer via le port Ethernet (10/100/1000 Mbps) ou en WiFi 6, ce qui lui permet alors d’accéder aux fichiers stockés sur un NAS.

En sortie, on trouve un port HDMI (4K 60 Hz) à relier à l’entrée HDMI d’un ampli home-cinéma, d’un téléviseur 4K ou d’un vidéoprojecteur 4K, une sortie SPDIF optique pour envoyer le son sur une barre de son ou un ampli et une sortie audio/vidéo mini-jack. La face arrière présente aussi un port RS232 pour le contrôle domotique (mini-jack) et le connecteur d’alimentation. Un interrupteur de mise sous tension est également présent pour éteindre complètement l’appareil si besoin.

Enfin, le Zidoo Z9X Pro dispose d’un contrôleur Bluetooth, permettant d’y connecter sans fil un casque Bluetooth ou une enceinte Bluetooth.

Interface

Une fois allumé, il ne faut que quelques instants pour configurer le Zidoo Z9X Pro. On choisit la langue et le pays d’installation puis le mode de connexion au réseau local avant de paramétrer les sorties audio et vidéo. On accède ensuite à l’interface d’accueil ZIUI (Zidoo User Interface), basée sur Android 11.

L’interface ZIUI est un peu austère, mais se révèle intuitive et fonctionnelle.

L’interface Zidoo ZIUI regroupe les widgets du calendrier et de la météo, les boutons d’accès aux applications préinstallées, à la médiathèque, au navigateur web (inopérant lors du test) ainsi qu’au menu de réglages. Ce dernier propose d’ajuster de nombreux paramètres concernant la sortie vidéo comme la fréquence d’image (native ou forcée), la définition (auto ou forcée), le mode Dolby Vision, le mode de sortie audio, etc.

On y trouve enfin le bouton vers l’application propriétaire Home Theater 4.0. Développée par Zidoo, c’est elle qui assure la gestion des fichiers multimédia (indexation, navigation, lecture).

Android 11

La version d’Android installée par défaut sur le Zidoo Z9X Pro est dépourvue du Play Store. L’ajout d’applications doit donc se faire en téléchargeant leurs fichiers apk respectifs depuis un magasin d’applications alternatif. Si on le souhaite, il est toutefois possible d’installer une version bêta du firmware incluant le Google Play Store (v1.0.65_G), depuis le forum du fabricant. On peut alors télécharger directement les applications souhaitées pour en profiter sur le Zidoo, avec quelques restrictions cependant.

Lors de ce test, les raccourcis des applications Arte, TF1+, YouTube, Molotov et UniversCiné ont ainsi pu être ajoutés directement sur le menu d’accueil, mais pas celui de Prime Video, Google Play Films, 6Play, Crunchyroll ou Apple TV+. Pour lancer ces applications, il a fallu repasser par le Play Store. Par ailleurs, nous n’avons pas pu profiter des contenus du service de streaming Amazon en UHD 4K HDR mais en définition standard seulement. Alors que YouTube, par exemple, fonctionnait parfaitement en 4K. Rappelons qu’il s’agit d’une version bêta du nouveau firmware et que ces limitations pourraient être levées avec la version finale de l’OS.

De plus, c’est un moindre défaut, car la vocation première de ce lecteur multimédia est de lire les fichiers audio et vidéo en local, pas de fournir un accès exhaustif aux services de streaming qui sont déjà intégrés sur les téléviseurs connectés et sur de plus en plus de vidéoprojecteurs 4K.

Notez que ce lecteur multimédia permet aussi de jouer aux jeux proposés sur le Play Store, à condition d’y connecter une manette de jeu compatible. Lors du test du Zidoo Z9X Pro, nous avons ainsi pu jouer à Real Racing 3 avec une manette de jeu PlayStation connectée au boîtier en USB.

Home Theater 4.0

L’interface Home Theater 4.0 permet de naviguer très facilement dans les fichiers multimédia. Le menu d’accueil s’inspire de celui des services de streaming et propose un accès direct aux films et aux séries.

Le menu affiche également les contenus en cours de lecture, ceux ajoutés récemment, propose un accès par genre et permet également de sélectionner un programme de manière aléatoire (bouton Pop-Corn). Malheureusement, la recherche par acteur ou réalisateur n’est pas possible, comme c’est le cas avec Plex, par exemple.

Mais avant de pouvoir naviguer dans sa filmothèque, il faut indexer ses fichiers numériques en cliquant sur le bouton Sources. Ce menu permet d’accéder aux supports de stockage connectés aux ports USB et SATA du lecteur, ainsi qu’aux serveurs présents sur le réseau local (protocole Samba).

Une fois le scan de chaque source lancé, le Zidoo Z9X Pro analyse les fichiers pour les identifier en se référant à plusieurs bases de données en ligne. Il peut arriver que certains titres ne soient pas, ou mal, indexés, notamment s’ils ne sont pas correctement nommés. Le lecteur les regroupe alors dans un dossier spécifique pour permettre à l’utilisateur de

les identifier très facilement. Notez aussi qu’à chaque démarrage, le Zidoo peut scanner les disques afin de détecter et d’indexer tout nouveau fichier.

Lorsque c’est fait, on peut naviguer à travers tous les films et les séries, matérialisés chacun par une affiche. L’appareil regroupe par ailleurs les films d’une même saga par collections pour les retrouver plus facilement.

Il suffit de cliquer sur un film ou une série pour accéder à sa fiche dédiée. Celle-ci présente de multiples informations relatives au média, comme l’année de sortie, la classification cinématographique et la durée, ainsi que le synopsis. Les données techniques sont affichées sous forme de logos (définition d’image, format HDR, codec vidéo, piste audio, fréquence image).

La fiche recense également la réalisation et la distribution, donnant accès aux infos concernant le réalisateur ainsi que les acteurs et actrices. On y retrouve notamment leur biographie, tirée de Wikipédia, et la liste des films indexés auxquels ils ont participé.

De plus, il est possible de visualiser la bande-annonce du programme sélectionné directement depuis sa fiche (via Internet), mais aussi de télécharger les sous-titres si besoin. Enfin, même sans connexion Internet, vous pouvez accéder à tous vos films et profiter de la navigation par affiches, ce qui n’est pas possible avec Plex, par exemple.

Application de contrôle

Le Zidoo Z9X Pro s’accompagne d’une télécommande rétroéclairée très fonctionnelle, mais ceux qui le souhaitent peuvent aussi contrôler ce lecteur depuis leur smartphone. Il faut pour cela utiliser l’application dédiée du fabricant baptisée Zidoo Controller. Celle-ci peut afficher votre collection de films et de séries dans un mur d’affiches, offrant pour chaque titre les mêmes informations que l’interface sur le téléviseur, avec le confort de la navigation tactile en prime.

L’application propose une très belle interface de navigation ainsi qu’une télécommande très fonctionnelle.

On peut lancer la lecture depuis son smartphone et la contrôler à partir de la télécommande virtuelle disponible dans l’application. Le pilotage se révèle très intuitif et réactif.

Enfin, les principaux réglages sont accessibles via le menu Quick Settings de l’application.

Les réglages les plus utiles sont accessibles facilement depuis le menu Quick Settings de l’application.

Qualité d’image

Avec les ISO Blu-ray UHD 4K (fichiers non compressés), le Zidoo Z9X Pro offre une qualité d’affichage digne d’un très bon lecteur Blu-ray 4K. L’image est précise, très détaillée et d’une fluidité exemplaire, sans saccade sur les travellings. On profite aussi d’une colorimétrie remarquable, avec des couleurs intenses et réalistes.

Sur les films UHD 4K en H.265 et H.264, ce lecteur multimédia réalise également d’excellentes performances. La plus belle image est obtenue avec les fichiers les moins compressés qui profitent d’un affichage parfois très proche d’un ISO Blu-ray.

Diaporama lecture 4K HDR

Le travail du processeur Realtek parvient aussi à optimiser efficacement l’affichage des fichiers HD 1080p. Le niveau de détails et la précision sont un peu moindres qu’avec une image 4K native, mais le travail d’upscaling demeure remarquable, notamment avec les ISO Blu-ray HD et les fichiers faiblement compressés. L’amélioration de la définition est indéniable et s’opère sans artificialiser l’image qui conserve une belle douceur et reste naturelle à l’écran.

Même les fichiers HD 720p, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une compression trop importante, se révèlent très agréables, avec une image douce et fluide. Idem pour les contenus en définition standard et HD d’Arte et d’Univers Ciné qui profitent pleinement de l’upscaling du Zidoo.

Les programmes d’Arte en HD tirent avantage de l’upscaling réalisé par le processeur Mediatek du Zidoo Z9X Pro. L’image gagne en définition tout en demeurant douce et naturelle.

Zidoo Z9X Pro Vs Zidoo Z20 PRO

Pour 120 € de plus, le Zidoo Z20 Pro propose une baie interne pour disque dur 3,5”, une sortie audio numérique coaxiale et une sortie AV RCA.

Le Zidoo Z20 Pro (369 €) embarque exactement la même configuration matérielle et logicielle dans un châssis légèrement plus volumineux. Cela lui permet d’accueillir logement pour un disque dur, solution plus esthétique que le port SATA du Z9X Pro. Le Z20 Pro dispose aussi d’une sortie audio numérique coaxiale en plus de l’optique, et troque la sortie audio-vidéo mini-jack pour une sortie vidéo composite et audio RCA. Enfin, ses deux ports USB 2.0 sont implémentés directement en façade.

Zidoo Z9X Pro Vs Nvidia Shield TV Pro

Dotée d’un très puissant processeur, la Shield TV Pro brille par sa polyvalence et sa qualité d’image. Dommage qu’elle n’intègre pas nativement une application de gestion des fichiers multimédia aussi performante que celle du Zidoo.

Ultra polyvalente, la Nvidia Shield TV Pro se montre impériale pour accéder à tous les services de streaming avec une qualité d’image et de son optimale. Elle réalise par ailleurs un upscaling 4K de haut vol et le fabricant offre un excellent support, avec des mises à jour régulières.

La Shield nécessite de télécharger une application dédiée comme KODI ou PLEX pour gérer sa vidéothèque personnelle. Celles-ci ne sont pas forcément très simples à appréhender et peuvent présenter des aléas de fonctionnement qui altèrent l’expérience utilisateur. De plus, elles n’autorisent pas la navigation dans les fichiers locaux en mode hors connexion.

Pour sa part, s’il est peu adapté au streaming 4K HDR, le Zidoo Z9X Pro se révèle par contre extrêmement efficace pour administrer localement des fichiers multimédia. Son interface est très simple à appréhender et la qualité d’image 4K HDR est remarquable, tant en ce qui concerne le niveau de détails et la colorimétrie qu’en termes de fluidité.

Pour qui ?

Si votre collection de fichiers audio et vidéo dématérialisés occupe plusieurs téraoctets de données sur un NAS ou sur plusieurs disques durs, le Zidoo Z9X Pro vous est destiné. Sa simplicité d’utilisation et son efficacité en font une alternative très pertinente aux applications PLEX et KODI qui peuvent se montrer capricieuses sur une Box Android TV. Que vous ayez numérisé vos disques Blu-ray ou que vous soyez timidement caché derrière un VPN pour constituer votre vidéothèque, il saura indexer tous vos “films de vacances” et surtout, les lire avec une qualité d’image et de son optimale.

Notre avis sur le Zidoo Z9X Pro

Idéal pour les gros consommateurs de contenus vidéo dématérialisés, le Zidoo Z9X Pro se montre tout aussi simple et agréable d’utilisation qu’il est performant. L’indexation des fichiers numérisés se révèle efficace tandis que l’interface utilisateur est réactive, conviviale et esthétiquement très réussie. La qualité d’image et de son est à l’avenant, avec un superbe rendu 4K HDR et un upscaling de haut vol. Cerise sur le gâteau, la télécommande est rétroéclairée et la fonction Pop Corn peut vous aider à résoudre les incessants débats sur le choix du film !

Avec le Zidoo Z9X Pro, le fabricant chinois propose un lecteur multimédia compact et performant, parfait compagnon d’un téléviseur UHD 4K ou d’un vidéoprojecteur 4K dernière génération.

Nous avons aimé

La simplicité d’utilisation

La qualité d’image 4K HDR

L’interface Home Theater 4.0

Le fonctionnement hors connexion Internet

La télécommande rétroéclairée

La fonction Pop-Corn !

Nous aurions aimé

Pouvoir retirer les antennes WiFi

Une recherche par réalisateur et par acteur

