Fast Pair va connecter votre casque Bluetooth à votre Google TV !

La technologie Fast Pair de Google va simplifier la connexion des casques Bluetooth, des écouteurs sans fil et des enceintes Bluetooth sur tous les téléviseurs intégrant Google TV. Le géant de l’Internet annonce l’intégration prochaine de cette fonctionnalité dédiée dans son système d’exploitation intégré aux Smart TV.

Enfin, la technologie révolutionnaire Google Fast Pair fait son entrée dans l’univers des téléviseurs intégrant Google TV ! Cette innovation tant attendue promet de transformer la façon de connecter nos appareils audio sans fil.

Google Fast Pair, c’est une solution de connectivité sans fil fluide et intuitive. Grâce à cette technologie, l’appairage des casques Bluetooth, des écouteurs true wireless et des enceintes Bluetooth se fait en un clin d’œil.

Avec la fonction Google Fast Pair, les écouteurs sont détectés automatiquement et se connectent d’un clic au téléviseur Google TV.

Il suffit de mettre votre casque, vos écouteurs ou votre enceinte compatibles Fast Pair en mode appairage et de les approcher de votre téléviseur Google TV. Une fenêtre pop-up apparaît alors sur l’écran avec l’image de votre accessoire. Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Connecter » pour associer votre périphérique audio à votre TV.

Quels sont les avantages de cette technologie pour l’utilisateur ?

Premièrement, l’expérience utilisateur est grandement améliorée. La rapidité et la facilité d’appairage éliminent les petites tensions souvent associées à la connexion Bluetooth. On ne perd plus son temps à chercher dans les menus de la TV pour trouver la fonction d’appairage Bluetooth.

En intégrant Google Fast Pair, les téléviseurs avec Google TV prennent l’avantage sur la concurrence : plus besoin d’aller chercher dans les menus de connexion et de sortie audio (photo : menu TV Samsung).

Deuxièmement, vous pouvez contrôler le niveau de la batterie de votre casque Bluetooth directement sur le téléviseur. S’il s’agit d’une paire d’écouteurs true wireless, vous pouvez vérifier le niveau de charge de chaque écouteur, mais aussi celui du boîtier de recharge, le tout sur une seule interface.

Quels sont les casques et écouteurs compatibles ?

De plus en plus de casques et d’écouteurs true wireless de grandes marques telles que Sony, JBL, Sennheiser, Jabra, Audio-Technica mais aussi Focal, Devialet, etc. prennent en charge Google Fast Pair.

À l’instar de nombreux autres casques Bluetooth, le casque Focal Bathys est compatible Google Fast Pair.

Après ChromeOS en décembre dernier, Fast Pair sera déployé sur le Google Chromecast Ultra avec Google TV à partir de février 2024, avant d’intégrer progressivement les téléviseurs Google TV un peu plus tard dans l’année. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un téléviseur doté du système d’exploitation Google TV, qu’il s’agisse d’une TV Philips, d’un téléviseur TCL ou encore d’une TV Sony ou d’un téléviseur Panasonic, vous devriez pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonction dans les prochaines semaines. Bien plus qu’une simple mise à jour technique, l’intégration de Google Fast Pair dans les téléviseurs Google TV constitue une belle avancée pour simplifier l’interconnexion avec un appareil audio Bluetooth.

