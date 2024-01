Quelles sont les différences entre les enceintes sans fil KEF LSX II et KEF LSX II LT ?

KEF vient de dévoiler une nouvelle déclinaison de ses enceintes bibliothèque sans fil KEF LSX II. Le nouveau modèle KEF LSX II LT est une version allégée (LT = Light ou Lite), conservant les mêmes capacités musicales que leurs grandes sœurs, mais avec un tarif en dessous des 1 000 € symboliques. Pour y arriver, le fabricant anglais a dû faire quelques petites concessions.

Les enceintes bibliothèque KEF LSX II LT offrent la même qualité sonore que les modèles KEF LSX II. Plus abordables, elles disposent d’une connectique simplifiée (sans entrée mini-jack), ainsi qu’une alimentation via un câble USB-C pour l’enceinte secondaire.

Une version “Light” des enceintes bibliothèque KEF LSX II

Avec des haut-parleurs Uni-Q médium-grave de 115 mm et des tweeters de 19 mm, les enceintes bibliothèque KEF LSX II LT conservent les mêmes spécifications audio et la même puissance que leurs aînées. La plupart des compromis ont été faits sur la connectique qui se concentre uniquement sur des entrées numériques. Le connecteur RJ45, permettant de relier les enceintes entre elles, a été remplacé par un câble USB-C, capable à la fois d’envoyer le signal audio et d’alimenter l’enceinte secondaire. Bien pratique, un seul câble d’alimentation est donc nécessaire sur cette nouvelle version.

Le bouton “reset” (désormais commun au bouton appairage), ainsi que l’entrée auxiliaire analogique disparaissent sur les enceintes KEF LSX II LT. Toutefois, elles conservent les entrées HDMI ARC, Toslink optique, USB-C et le port Ethernet RJ45. L’impasse est faite sur le format audio MQA, le Bluetooth aptX ainsi que Roon. Enfin, le revêtement en tissu du châssis laisse place à une finition en ABS.

Récompensées à plusieurs reprises par la presse, notamment par Les Numériques qui évoquent une « expérience d’utilisation à un niveau encore plus proche de l’irréprochable ». Les enceintes sans fil KEF LSX II LT hérite des qualités de leurs prédécesseurs, pour un tarif plus démocratique.

Néanmoins, les enceintes bibliothèque KEF LSX II LT conservent toutes les fonctions sans fil, avec une prise en charge de Spotify (via Spotify Connect), Tidal, Amazon Music, Deezer et Qobuz. L’application KEF Connect pour iOS et Android centralise toutes les bibliothèques musicales de l’utilisateur au même endroit. De belles enceintes actives qui profitent d’un petit “régime” pour devenir plus abordables, soit 999 €.

KEF LSX II KEF LSX II LT Gamme de fréquences 49 Hz à 47 kHz Réponse en fréquences 54 Hz à 28 kHz Niveau de sortie maximale 102 dB Puissance HP de grave-médium 70 W Puissance Tweeter 30 W HDMI ARC ✅ ✅ Toslink optique ✅ ✅ Auxiliaire analogique 3,5 mm ✅ ❌ USB Type C (mode DAC) ✅ ✅ RJ45 Ethernet ✅ ✅ RJ45 inter-enceintes ✅ ❌ USB-C inter-enceintes ❌ ✅

Les enceintes KEF LSX II LT seront disponibles à partir du 25 janvier 2024 sur Son-Vidéo.com. Un test réalisé par Valentin sera publié le même jour sur le blog.

