Les pouvoirs de la musique face à la douleur

Issu de l'univers du sport, j'ai décidé de rejoindre l'aventure Son-Vidéo.com en 2022 afin de développer mon intérêt pour le monde de l'audio et du home-cinéma. Curieux de 7e art et de musique, je suis constamment à la recherche de nouveautés techniques pour améliorer mon expérience. Si l'ensemble de l'offre culturelle m'attire, j'affectionne particulièrement ce qui touche au spectacle vivant (théâtre d'impro, stand up ...). Mon temps libre se partage donc entre un stade, une salle de concert ou de cinéma et un théâtre, au gré de l'agenda nantais ... et de la météo ! Des expériences que j'aime avant tout partager avec mes proches afin de comparer nos points de vue.