Test Focal Aria Evo X N°1 : évolution ou révolution ?

Après dix ans de perfectionnement, le fabricant français renouvelle ses enceintes les plus populaires avec la nouvelle gamme Focal Aria Evo X. Il y intègre des haut-parleurs Flax perfectionnés, un nouveau tweeter TAM et ses dernières innovations acoustiques pour offrir de grandes émotions musicales et home-cinéma. Unique modèle bibliothèque de la gamme, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 s’annonce comme une belle entrée en matière dans ce nouvel univers du fabricant français.

Remplaçante de la très populaire Focal Aria 906, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 intègre un haut-parleur Flax de 16,5 cm perfectionné et un nouveau tweeter pour promettre une écoute encore plus grandiose.

Focal Aria Evo X : la gamme

Une décennie après le lancement de la série Focal Aria qui s’est imposée comme la plus emblématique du fabricant français, la marque fait évoluer cette gamme devenue iconique avec la nouvelle lignée Focal Aria Evo X. Ces enceintes nouvelle génération profitent des dernières avancées technologiques et des innovations majeures de Focal pour repousser les standards. Cette ambition s’incarne à travers les cinq modèles de cette nouvelle série, dont l’enceinte bibliothèque Focal Aria Evo X N°1 et les trois enceintes colonne Focal Aria Evo X N°2, Focal Aria Evo X N°3 et Focal Aria Evo X N°4. Elles peuvent s’utiliser en hi-fi ou en home-cinéma, accompagnées de la nouvelle enceinte centrale Focal Aria Evo X CC.

Présentation de l’enceinte Focal Aria Evo X N°1

Conception et design

Avec la nouvelle gamme Focal Aria Evo X, le fabricant stéphanois reconduit le design luxueux des premières Aria. On retrouve le style élégant des précédents modèles et le recours à des matériaux nobles. La face avant, le dessous et la face arrière sont couverts d’un magnifique revêtement en similicuir du plus bel effet. Il apporte de la texture et du relief à cette bibliothèque. Le dessus de l’enceinte est habillé d’une plaque de verre noir. Bien que ce dernier apporte une touche de raffinement supplémentaire, il tend à attirer les traces de doigts et la poussière. Enfin, les flancs sont proposés au choix en noir laqué, noyer et désormais en vert laqué pour un style plus affirmé.

L’enceinte bibliothèque Focal Aria Evo X N°1 adopte une finition luxueuse avec son revêtement effet cuir et sa plaque en verre sur le dessus. Tous les éléments sont assemblés avec une très grande minutie.

Le cache magnétique qui accompagne l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 recouvre l’intégralité de la façade. Il permet à l’enceinte de se faire encore plus discrète en masquant l’intégralité des haut-parleurs et de l’évent. Sa fixation magnétique permet de libérer la face avant de toute encoche. L’assurance d’un design épuré et élégant, avec ou sans cache.

L’enceinte utilise un cache magnétique, assurant une façade épurée, dépourvue de tout système de fixation.

Conception acoustique

Remplaçante du best-seller Focal Aria 906 récompensée à de multiples reprises par la presse spécialisée, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 en affine la formule et les composants acoustiques. Le tweeter, en particulier, est basé sur des technologies éprouvées par les haut-parleurs de voiture et la récente gamme Focal Vestia du fabricant français. Ce dernier est un modèle TAM à profil M réalisé en alliage d’aluminium et de magnésium (Al/Mg). Exclusif à la marque, il offre une écoute plus douce et raffinée que les précédentes Aria. Il est ici monté au centre d’un guide d’ondes permettant d’améliorer la directivité horizontale et d’offrir une image sonore plus réaliste. L’angle de diffusion élargi assure une meilleure perception des hautes fréquences et une plus grande définition du son jusqu’à 30 kHz.

Le nouveau tweeter TAM qui équipe l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 apporte une plus grande douceur aux aigus.

Pour le haut-parleur médium/grave de 16,5 cm de diamètre, le fabricant tricolore reconduit l’emblématique membrane Flax qui a fait la renommée de la gamme Focal Aria d’origine. Sa composition est préservée, avec une structure en sandwich constituée de deux feuilles de fibres de verre enserrant une fine couche de lin. Ce biomatériau est employé par le fabricant français pour sa grande neutralité grâce à des propriétés comparables au carbone et au Kevlar, à savoir légèreté et faible élasticité.

La membrane Flax de 16,5 cm de l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 fait preuve d’une très grande richesse dans le médium et d’une très belle tenue des basses.

Cette membrane est désormais montée sur une suspension innovante reposant sur la technologie brevetée TMD (Tuned Mass Damper), notamment utilisée par les enceintes Focal Sopra. Exclusive à la marque, celle-ci exploite un amortisseur harmonique pour stabiliser le comportement de la suspension et éviter les déformations de la membrane. Ainsi, il est possible d’exploiter toute la dynamique du haut-parleur sans risque de distorsion. Cette suspension contribue également à une reproduction plus naturelle et homogène du médium.

L’utilisation d’une suspension TMD permet à l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 de réduire les distorsions et de maximiser la précision à tout niveau d’écoute.

Pour maximiser la réponse dans le grave, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 est chargée en bass-reflex par un évent circulaire frontal. Ce positionnement facilite l’installation de l’enceinte dans la pièce en réduisant la distance requise avec le mur arrière et en autorisant son intégration dans une bibliothèque.

Grâce à son évent disposé en façade, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 peut se placer directement contre un mur ou sur une étagère, sans incidence sur la reproduction sonore.

L’enceinte Focal Aria Evo X N°1 présente une sensibilité de 89,5 dB et une impédance de 8 ohms. Le fabricant recommande une puissance d’amplification comprise entre 25 et 120 watts. Cela lui permet de s’accorder harmonieusement avec un grand nombre d’amplificateurs haute-fidélité ou home-cinéma. Pour faciliter cette association, la Focal Aria Evo X N°1 est pourvue à l’arrière d’une paire de borniers à vis, adaptables aux fiches bananes, fourches et câbles de forte section.

Les borniers des enceintes Focal Aria Evo X N°1 sont compatibles avec les câbles de forte section, les fiches bananes et les fourches.

Caractéristiques de la Focal Aria Evo X N°1

Enceinte 2 voies

Bass-reflex avec évent frontal

Cache en tissu aimanté

1x HP grave-médium de 16,5 cm à membrane Flax et suspension TMD

1x tweeter de 2,5 cm à dôme inversé TAM

Puissance recommandée : de 25 W à 120 W

Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 55 Hz à 30 kHz

Sensibilité : 89,5 dB pour 1 W à 1 m

Impédance nominale : 8 ohms

Dimensions (lxhxp) : 225 x 390 x 280 mm

Poids : 8,5 kg (pièce)

Installation de l’enceinte Focal Aria Evo X N°1

Nous avons mené le test des enceintes Focal Aria Evo X N°1 en utilisant les amplis Marantz Model 50, Sonos Amp et Rotel A-12 MK2, ainsi que l’ampli à tubes Cayin CS-55A KT88. La source audio utilisée était le lecteur réseau Bluesound Node X qui a permis de profiter des musiques Hi-Res provenant de Qobuz et Tidal. Pour un placement optimal, nous avons installé les enceintes sur les pieds NorStone Stylum 3.

Transparente et naturelle, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 s’est montrée parfaitement à l’aise avec les différents amplis associés.

Focal Aria Evo X N°1 : impressions d’écoute

Dynamique, transparente et d’une clarté remarquable, la Focal Aria Evo X N°1 reconduit tous les éléments du succès des précédentes Aria. Cette bibliothèque fait preuve d’une très grande richesse dans le médium, conférant une présence admirable aux voix. Elles profitent d’une légère mise en avant qui renforce la perception des différentes inflexions et des articulations labiales. Les artistes s’incarnent avec aplomb au centre de la scène, semblant nous murmurer à l’oreille. L’écoute est intimiste, avec une perception complète des différentes tessitures et des grains de voix. Ce caractère affirmé dans le médium contribue également à la bonne reproduction des cuivres. Sur l’album Jazz Samba Encore du Stan Getz, ces instruments à vent sont parfaitement nuancés, vibrants et affichent des attaques franches.

Grâce à sa très grande richesse dans le médium, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 assure de reproduire à la perfection toutes les nuances des voix.

Le nouveau tweeter TAM affine la reproduction des aigus qui gagnent légèrement en douceur sans perdre en précision. La transparence et la clarté qui caractérisent les enceintes Focal restent très bien préservées pour éclairer le message sonore. Comme à son habitude, Focal renonce à tout embellissement sonore superflu dans le haut du spectre. En évitant les effets mielleux ou artificiellement adoucis, le son délivré se veut d’une sincérité exemplaire. Les aigus bénéficient particulièrement de cette philosophie, offrant une fraîcheur qui assure une excellente lisibilité de chaque nuance, détail et micro-information. Sur le titre Another Day in Paradise de Phil Collins, les percussions sont reproduites avec une très grande clarté. On ressent l’impact sur les peaux avec force et naturel.

Le tweeter TAM apporte aux enceintes Focal Aria Evo X N°1 clarté et transparence pour maximiser la perception des moindres détails des enregistrements.

L’enceinte Focal Aria Evo X N°1 a de l’énergie à revendre et bénéficie d’une dynamique remarquable pour rythmer efficacement la musique. Elle parvient à donner le tempo à tous les niveaux de volume grâce à une écoute toujours équilibrée. Sans être abyssales, les basses sont pleines de vitalité, puissantes et bien tendues. Sur le titre Long After You Are Gone de Chris Jones, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 reproduit toutes les nuances de la contrebasse avec une parfaite exactitude et démontre sa capacité à tenir les notes dans le temps. Elle dessine un paysage sonore au relief bien marqué. L’ouverture est agréablement profonde et laisse les différents accords s’exprimer correctement.

Le registre de grave est très bien maîtrisé par les enceintes Focal Aria Evo X N°1, avec des basses parfaitement tendues, nuancées et d’une puissance remarquable grâce à un haut-parleur de 16,5 cm de dernière génération.

Focal Aria Evo X N°1 : comparée à…

Focal Aria 906 : l’enceinte Focal Aria 906 a ouvert la voie à l’Aria Evo X N°1 avec laquelle elle partage certaines technologies, dont le haut-parleur médium/grave. Celui-ci se voit cependant perfectionné par une suspension TMD offrant un surcroît de précision et de maintien dans le médium, notamment à haut niveau d’écoute. Mais les améliorations les plus notables se doivent au nouveau tweeter TAM qui fait preuve d’une plus grande douceur, sans pour autant estomper la clarté qui caractérise la signature de la marque.

L’enceinte Focal Aria Evo X N°1 (à gauche sur l’image) offre une reproduction plus raffinée et encore plus précise que sa devancière, la Focal Aria 906 (à droite).

Focal Vestia N°1 : lancée il y a tout juste un an, l’enceinte Focal Vestia N°1 se veut plus abordable avec un tarif de 898 €. Elle partage le même tweeter TAM que la Focal Aria Evo X N°1, mais celui-ci semble mieux mis en phase dans les Aria Evo X N°1. Par ailleurs, le haut-parleur Flax des Aria offre des médiums un peu plus riches et texturés.

Focal Aria Evo X N°1 : pour qui ?

L’enceinte Focal Aria Evo X N°1 assure une belle montée en gamme pour profiter de l’univers sonore propre à la marque avec une précision et une maîtrise encore plus grande que la Focal Vestia N°1. Elle séduira les amateurs de sonorité claire, transparente et lumineuse qui met efficacement en avant les moindres détails des enregistrements. La grande richesse du médium profitera également aux voix pour en percevoir chaque inflexion. Ces enceintes françaises séduiront également les amateurs de beaux objets grâce à l’aspect luxueux conféré par le revêtement effet cuir et la face supérieure en verre.

L’enceinte Focal Aria Evo X N°1 séduit par sa reproduction fraîche et joviale, apportant à la musique clarté, transparence et sens du détail.

Focal Aria Evo X N°1 : conclusion

Focal a très bien réussi à perfectionner la mythique gamme d’enceintes Focal Aria. Sans parler de révolution, la Focal Aria Evo X N°1 fait efficacement évoluer l’enceinte Focal Aria 906 en y apportant une écoute plus raffinée, en limitant les sibilances excessives dans les aigus et en renforçant la richesse harmonique des médiums. Lumineuse, transparente et brillante en tout point, l’enceinte Focal Aria Evo X N°1 est une illustration parfaite du savoir-faire unique de la marque tricolore. Elle excellera aussi bien en usage hi-fi que home-cinéma grâce à son sens du détail et une remarquable dynamique.

Nous avons aimé :

La finition luxueuse avec similicuir et verre

La transparence d’écoute

La très grande dynamique

Les basses tendues et nuancées

Nous aurions aimé :