CES 2024 : le vidéoprojecteur Samsung The Premiere 8K s’annonce sans fil !

Dévoilé en janvier 2023 lors du précédent CES, le Samsung The Premiere 8K refait parler de lui à l’occasion du CES 2024. Ce vidéoprojecteur ultra courte focale 8K revient sur le devant de la scène avec des caractéristiques alléchantes.

Le vidéoprojecteur Ultra courte focale Samsung The Premiere 8K est le tout premier vidéoprojecteur sans fil au monde. Il embarque l’interface Tizen avec le gaming hub et l’accès aux services de cloud gaming.

Présenté sous forme de prototype au CES 2023, le vidéoprojecteur ultra courte focale Samsung The Premiere 8K revient au CES 2024 dans une version qui va affoler les technophiles. Exploitant un boîtier déporté regroupant la connectique ainsi qu’une partie de l’électronique, il s’affranchit ainsi de tout câble de connexion. Triple laser offrant une luminosité de 4000 lumens, image projetée mesurant jusqu’à 150”/3,8 m de diagonale, correction automatique de la géométrie de l’image et section audio Dolby Atmos de 100 watts sont au menu. Les heureux propriétaires du vidéoprojecteur Samsung The Premiere LSP7T et du vidéoprojecteur Samsung The Premiere SP-LSP9TFA peuvent se réjouir : Samsung leur a concocté un magnifique successeur !

L’excellent vidéoprojecteur ultra courte focale 4K Samsung LSP7T a ouvert la voie au Samsung The Premiere 8K qui promet une superbe qualité d’image et une immersion incomparable.

Premier projecteur UHD 8K sans fil !

Le vidéoprojecteur Samsung The Premiere 8K est le tout premier vidéoprojecteur laser sans fil au monde ! Il exploite une solution éprouvée sur les téléviseurs Samsung NeoQLED et les TV OLED Samsung S95C, à savoir un boîtier de connexion déporté. Celui-ci regroupe la connectique (4x HDMI, sortie optique, USB, Ethernet), pour y relier lecteur Blu-ray UHD, lecteur multimédia et consoles de jeux vidéo, ainsi qu’une majeure partie de l’électronique. Il envoie sans fil l’image vers le vidéoprojecteur via un canal WiFi dédié.

Le boîtier de connexion externe imitation bois du Samsung The Premiere 8K regroupe l’électronique et la connectique. Il envoie l’image au vidéoprojecteur, sans fil, et en plus, il est beau !

En éliminant tous les câbles de connexion autour du projecteur, ce dernier s’intègre beaucoup plus facilement, permettant aux utilisateurs de garder leur espace de vie propre et bien rangé. La partie vidéoprojection du Samsung The Premiere 8K nécessite juste un câble d’alimentation pour fonctionner.

Samsung The Premiere 8K : vidéoprojecteur connecté

Le vidéoprojecteur ultra courte focale Samsung The Premiere 8K profite de toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par l’interface Samsung Tizen. On retrouve ainsi les différents services de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+, mais aussi les services de TV des opérateurs Internet (Btv+, Oqee by Free, Orange TV et SFR TV). Le cloud gaming est également de la partie depuis le Gaming Hub Samsung, tout comme la fonction multi-vue (jusqu’à quatre écrans affichés simultanément).

Le vidéoprojecteur Samsung The Premiere 8K intègre l’interface Samsung Tizen avec le Gaming Hub pour accéder aux services de cloud gaming.

Système audio 3D immersif

Pour déployer une scène sonore aussi immersive que la grande image qu’il projette, le Samsung The Premiere 8K s’équipe d’un système audio Dolby Atmos 8.2.2 canaux. Il exploite notamment la technologie brevetée « Sound-on-Screen » de Samsung, intégrant des haut-parleurs orientés vers le plafond pour diffuser un son tridimensionnel. Le fabricant promet ainsi une véritable expérience home-cinéma ultra immersive.

Quand pourrons-nous acheter le Samsung The Premiere 8K ? Le fabricant coréen n’a pour le moment laissé filtrer aucune information quant à la disponibilité et au prix de ce magnifique vidéoprojecteur 8K sans fil. Affaire à suivre…

