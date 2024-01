Moondrop : écouteurs, casques, DAC et lecteurs CD chez Son-Vidéo.com

Les mélomanes seront ravis d’apprendre que la marque Moondrop intègre le catalogue de Son-Vidéo.com. Avec une réputation établie dans le monde de la haute-fidélité, Moondrop offre une gamme complète de casques hi-fi, écouteurs, DAC audio portables ou encore de lecteurs CD portables, alliant design élégant et performances sonores exceptionnelles.

Quelques mots sur la marque…

Reconnue pour son engagement envers l’excellence, la marque Moondrop de Chengdu Shuiyueyu Technology Co. a réussi à conquérir la confiance des mélomanes du monde entier grâce à des équipements combinant habilement performances et design unique. Fondée en 2015, Moondrop se positionne parmi les « 10 meilleures marques de casques hi-fi et d’audio numérique en Chine » en 2021, selon l’Association chinoise de l’audio électronique. Forte de diverses distinctions, Moondrop demeure résolument engagée à poursuivre l’innovation dans le domaine audio, en s’appuyant sur les avancées constantes de la science et de la technologie.

Moodrop a été élue dans le top 10 des meilleures marques de casques hi-fi et d’audio numérique en Chine selon l’Association chinoise de l’audio électronique.

Casques hi-fi Moondrop

Commençons ce tour des équipements de la marque par le casque hi-fi Moondrop Para. Ce modèle séduit aussi bien par son design épuré que par l’expérience d’écoute riche et naturelle qu’il délivre grâce à ses grands transducteurs Planar Magnetic de 10 cm, la technologie FDT (« Full Drive Technologie ») et au réseau d’aimants N52 optimisé. Ce modèle est aujourd’hui proposé à 319 €.

Le casque hi-fi Moondrop Para promet une écoute riche et détaillée grâce aux grands transducteurs large bande de 100 mm assurant une réponse en fréquence de 15 Hz à 53 kHz.

Modèle évolué du Para, le casque hi-fi Moondrop Venus reprend les clés du succès de son prédécesseur, et s’en distingue par une structure de guide d’ondes haute fréquence et une double égalisation. En plus de diminuer drastiquement la distorsion, cette combinaison assure une reproduction précise des aigus tout en préservant les performances globales du casque. Le Venus est actuellement affiché à 649 €.

DAC Audio portables Moondrop

Proposé à moins de 60 €, le DAC Audio Portable Moondrop Dawn Pro constitue le compagnon idéal pour profiter des fichiers Hi-Res PCM jusqu’à 32 bits / 384 kHz et DSD (DSD256). Pour ce faire, il est équipé de deux puces DAC CS43131 et propose deux sorties, l’une asymétrique 3,5 mm et l’autre symétrique 4,4 mm, capables d’alimenter une belle variété de casques et d’écouteurs.

Le Moondrop MoonRiver 2 T1 est un DAC audio portable conçu pour offrir une expérience d’écoute de qualité supérieure aux audiophiles en déplacement. Compact et élégant, il se distingue par sa capacité à fournir un son clair, détaillé et dynamique, améliorant ainsi la qualité audio de divers appareils, notamment les smartphones. Il prend en charge les fichiers Hi-Res PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz et DSD (DSD256).

Doté de technologies avancées de traitement du son, de deux sorties (3,5 mm et 4,4 mm) et d’une construction robuste, le MoonRiver 2 T1, affiché à 219 €, est une solution idéale pour ceux qui souhaitent optimiser leur expérience musicale sans compromettre la portabilité.

Le DAC audio MoonRiver 2 T1 séduit par son design compact et ses performances remarquables, offrant une qualité audio supérieure où que vous soyez.

Écouteurs filaires Moondrop

Conçus pour les audiophiles exigeants, les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Kato offrent une qualité sonore optimale grâce à leur conception acoustique sophistiquée et à leur transducteur dynamique ULT (Ultra Linear Technology) de 10 mm, intégrant un circuit magnétique avancé avec des aimants internes et externes. Leur design ergonomique assure un excellent confort pour les sessions d’écoute prolongées, tandis que la qualité de fabrication et les matériaux utilisés garantissent durabilité et fiabilité.

Parfaitement adaptés pour une utilisation quotidienne et des sessions d’écoute intensives, les intras Moondrop Kato présentés à 219 € sont un choix privilégié pour les audiophiles à la recherche d’immersion et de précision.

Présentés à 379 €, les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Blessing allient une technologie acoustique de pointe à un design élégant. Dotés d’une configuration hybride unique, mêlant drivers dynamiques et armatures équilibrées, et du système H.O.D.D.D.U.S. (traduction en français : Système de transducteurs dynamiques opposé horizontalement), ils offrent un son riche, détaillé et équilibré, adapté à une large gamme de genres musicaux.

Leur conception ergonomique assure un ajustement confortable et une isolation phonique efficace, rendant les Moondrop Blessing idéaux pour une écoute immersive, que ce soit en déplacement ou dans le confort de votre canapé.

Les écouteurs Moondrop Blessing se distinguent par leur équilibre sonore parfait, offrant une grande clarté sur une large plage de fréquences (10 Hz à 30 kHz).

Proposés au même prix, les écouteurs Moondrop Chaconne se distinguent par leur conception ergonomique. Conçus pour les audiophiles et les amateurs de musique, les Moondrop Chaconne intègrent un diaphragme composite en polyuréthane et de polymère à cristaux liquides et des technologies avancées avec des matériaux de haute qualité. Leur signature sonore est caractérisée par une clarté cristalline, des basses profondes et des aigus détaillés, garantissant une reproduction fidèle de tous les genres musicaux.

Écouteurs True Wireless Moondrop

Pour une liberté totale en sans fil, la marque chinoise propose également la paire d’écouteurs True Wireless Moondrop Space Travel. Commercialisés à 29 €, ils embarquent un module Bluetooth 5.3 ainsi que deux modes “faible latence” (Jeu ou Duo Musique/Jeu) pour une connexion sans fil optimale. L’autonomie atteint 12 heures avec l’étui de chargement, tandis que le design allie élégance et confort de port. Trois niveaux de contrôle des basses, la réduction de bruit active et le mode transparence sont également de la partie.

Conçus pour les utilisateurs modernes qui privilégient la mobilité sans sacrifier la qualité sonore, les écouteurs True Wireless Moondrop Space Travel disposent de 2 modes faible latence (55 ms) pour une expérience audio immersive et sans décalage.

Lecteurs portables pour redécouvrir vos CD

Le Moondrop DiscDream est un lecteur CD portable permettant de lire les disques CD, CD-R et CD-RW tout en profitant de la commodité d’un appareil portable grâce à une batterie intégrée offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie. Ce lecteur embarque un port micro SD et un DAC le transformant en carte son prenant en charge le décodage des flux PCM jusqu’à 384 kHz et DSD jusqu’au DSD256. Une sortie casque amplifiée est aussi de la partie. Compact et robuste, le DiscDream est idéal pour ceux qui souhaitent redécouvrir leur collection de CD, que ce soit en déplacement ou à la maison.

Très pratique, le capot transparent du lecteur CD portable Moondrop DiscDream permet de reconnaître facilement le disque inséré.

Que vous recherchiez des casques hi-fi, des DAC audio portables, des écouteurs intra-auriculaires ou des solutions True Wireless, Moondrop allie qualité de fabrication et excellence sonore pour une expérience musicale inoubliable. Explorez dès maintenant la nouvelle collection Moondrop chez Son-Vidéo.com !

