Top 2024 : le meilleur du home-cinéma et de la hi-fi

Cette année encore, les fabricants de matériel hi-fi et home-cinéma ont présenté une multitude d’équipements novateurs. Pour l’année 2024, nous avons élaboré un classement des meilleurs appareils audiovisuels en se basant sur le nombre d’évaluations et la note moyenne attribuées par les utilisateurs sur Son-Vidéo.com.

Amplis hi-fi, amplis home-cinéma, enceintes colonne, enceintes bibliothèque, enceintes sans fil, casques et écouteurs, téléviseurs, vidéoprojecteurs, lecteurs source et baladeurs, platines vinyle, caissons de basses et barres de son… Découvrez le palmarès 2024 !

Top des amplis hi-fi 2024

Côté amplis hi-fi, c’est le modèle Atoll IN200 Signature qui a reçu les louanges des utilisateurs de Son-Vidéo.com. Sa puissance de 2×120 watts (sous 8 ohms), sa connectique étendue ainsi que ses composants électroniques de haute qualité et largement dimensionnés offrent aux mélomanes toutes les performances acoustiques et la polyvalence recherchées.

Ce qui me file la chair de poule, c’est tous les détails qu’il est capable de retranscrire. C’est précis, net, bien enroulé et bien ficelé ! Du beau travail qu’ont fait les frères de la marque Atoll. Redécouvrir des bandes audio que l’on connaît par cœur avec tous les détails à la clef… Bluffant ! Sébastien73 – Atoll IN200 Signature

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des enceintes colonne 2024

La quatrième version de l’emblématique enceinte Klipsch Heresy IV occupe une position privilégiée dans le cœur des audiophiles qui affectionnent la gamme d’enceintes Klipsch Heritage. Avec des nouveautés bien pensées, cette enceinte 3 voies s’engage à offrir un son encore plus réaliste et captivant.

L’enceinte colonne Klipsch Heresy IV profite d’un design vintage séduisant avec un placage en bois de haute qualité et une grille aimantée ornée du logo historique de la marque.

Enceintes impressionnantes, clarté, dynamisme, transparence, comme aux concerts, rien à voir avec les autres enceintes du marché de rendement moyen. […] Je ne peux plus m’en passer, j’en ai acheté une deuxième paire 15 jours après pour mon 2ᵉ système […] Je redécouvre mes disques. Antonyklipsch – Klipsch Heresy IV

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des enceintes bibliothèque 2024

La paire d’enceintes bibliothèque Elipson Prestige Facet 8B 80ᵉ Anniversaire décroche une note parfaite de 5 sur 5, faisant d’elle un coup de cœur incontestable cette année encore. Au-delà de leur design exceptionnel, ces enceintes se démarquent par leur précision, leur énergie et leur remarquable sens du détail.

Proposées en édition limitée pour célébrer les 80 ans de la marque française, les enceintes bibliothèque Elipson Prestige Facet 8B présentent une jolie finition noire mate et dorée.

Ces enceintes sont vraiment d’excellentes qualités, tant au niveau de la finition que de la qualité sonore. Même si je ne suis pas audiophile, je dois reconnaître que je redécouvre l’écoute de la musique avec du matériel de qualité. Pour moi, ce qui est important, dans une enceinte, c’est la dynamique, la reproduction des sons aussi bien dans les graves, les médiums que les aigus. Et surtout de ressentir une certaine « chaleur » à l’écoute. Croyez-moi, avec ces enceintes, vous ne serez pas déçu. Patrick – Elipson Prestige Facet 8B 80e Anniversaire

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des enceintes sans fil 2024

Largement récompensée par la presse spécialisée, l’enceinte connectée Sonos Era 300 complète ce TOP des meilleurs équipements hi-fi et home-cinéma. Promettant une expérience sonore ultime, elle profite de haut-parleurs Dolby Atmos et peut être utilisée seule ou intégrée dans un système audio multiroom Sonos.

Facile à piloter, l’enceinte Sonos Era 300 peut être contrôlée à partir de l’application mobile, de l’interface tactile ou vocalement.

Elles sont tellement claires et puissantes qu’elles font un peu d’ombre à la barre de son Sonos Arc, qui reste quand même très homogène dans cette bulle sonore. Elles complètent les effets, l’horizontalité et l’ampleur qui pourrait manquer à l’avant. Les effets Atmos venant du plafond sont nombreux tant qu’on les pousse un peu dans l’app. Le TruePlay est simplement magique. Monsieur Guigui – Sonos Era 300

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des casques & écouteurs 2024

Côté casque, c’est la marque allemande qui marque des points cette année avec le Sennheiser HD-800S. Cette version optimisée du Sennheiser HD-800 adopte notamment la technologie d’absorption exclusive du fabricant qui supprime l’effet de masque sur les hautes fréquences. Une note parfaite de 5/5 vient justement récompenser ses excellentes performances !

C’est toujours avec plaisir que j’écoute avec ce casque dont le confort, le rendu spatial et la qualité du son n’ont pas été égalés lors des différentes écoutes que j’ai effectuées. Les différents modèles écoutés, parfois beaucoup plus chers (et pour moi non justifiés), n’atteignent ni ce niveau de confort ni cette qualité sonore et spatiale. Pierrot 38 – Sennheiser HD-800S

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des amplis home-cinéma 2024

Autre must-have, l’ampli home-cinéma Anthem MRX 1140 8K décode jusqu’à 15.2 canaux qu’il peut amplifier sur 11.2 canaux avec une puissance de 140 watts par canal. Il intègre les dernières avancées technologiques audio et vidéo, prenant en charge les formats Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, Dolby Vision et iMax Enhanced. De plus, ses fonctionnalités de streaming AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, Chromecast et Roon le rendent très polyvalent.

L’amplificateur home-cinéma Anthem MRX 1140 8K prend en charge les protocoles Apple AirPlay 2 et Chromecast pour une diffusion sans fil, facile et pratique.

Quel punch ! Cet ampli est bluffant de précision et d’impact dans tous les registres. Que ce soit en home-cinéma ou en hi-fi, il est très performant. […] Capable d’alimenter pas mal de type d’enceintes très différentes (Focal, Klipsch, KEF), il ne nécessite pas beaucoup de réglages pour trouver le son qu’on aime. J’ai enfin trouvé le son que je cherchais avec un ampli home-cinéma, y compris pour la hi-fi ! Jnsirieix – Anthem MRX 1140 8K

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des TV 2024

À travers les modèles les plus salués par les utilisateurs figure la TV QLED TCL 65C843. Ce modèle de 65″ (165 cm) profite d’un rétroéclairage mini-LED et une dalle LCD 10 bits offrant une grande luminosité et un contraste optimal pour les contenus HDR Dolby Vision et HDR10+. Dotée de l’interface Google TV, accompagnée de Google Assistant et d’un module Chromecast, elle donne accès aux nombreux services de streaming tels que YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Spotify et Deezer.

Que ce soit pour regarder un film, une série ou pour jouer à vos jeux vidéo préférés, le téléviseur QLED TCL 65C843 se révèle comme l’un des meilleurs de 2024.

Super qualité-prix. Je ne pense pas qu’il y ait mieux pour ce prix-là. La finition de la télé en style alu brossé gris mat est vraiment jolie. Le son est très bien pour un petit salon, sans avoir besoin de racheter une barre de son. L’image est nette, les couleurs sont très belles et le noir est très profond. Je recommande cette télé les yeux fermés ! Maxime71 – TCL 65C843

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des vidéoprojecteurs 2023

Complimenté par les utilisateurs, le vidéoprojecteur Leica Cine 1 (offrant des images entre 80”, 100” et 120” de diagonale, selon le modèle choisi) affiche une image nette et précise. Il dévoile également des noirs profonds et des couleurs éclatantes pour profiter pleinement des films et séries.

Une image et un design au top ; Qualité de fabrication absolument irréprochable ; Couleurs naturelles et fidèles. Ce premier modèle ultra courte focale que je teste tient la comparaison avec un vrai gros vidéoprojecteur fond de salle ! Patrick Briand – Leica Cine 1

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des barres de son 2024

En plus des multiples récompenses décernées par la presse spécialisée, la barre de son Samsung HW-Q990C a fait mouche chez les utilisateurs de Son-Vidéo.com. Ce modèle 11.1.4 canaux, compatible Dolby Atmos et DTS:X offre une expérience sonore 3D immersive avec son caisson de basses et ses enceintes surround intégrées avec haut-parleurs Atmos. Dotée de deux entrées HDMI, d’une sortie HDMI eARC, et d’une connectivité Bluetooth et WiFi, la HW-Q990C est également compatible avec les commandes vocales d’Alexa et Google Assistant.

La technologie Q-Symphony intégrée au cœur de la barre de son Samsung HW-Q990C synchronise les haut-parleurs avec les téléviseurs Samsung compatibles, garantissant une puissance sonore accrue, ainsi que des voix claires et distinctes.

Super ravi de ce produit que je recommande. L’ensemble des haut-parleurs est de bonne qualité et fait son poids. J’ai acheté des pieds pour les enceintes arrière, je re-découvre mes films avec le son en Dolby. Que du bonheur ! jackllo – Samsung HW-Q990C

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des caissons de basses 2024

Au cœur d’un système hi-fi ou home-cinéma, un subwoofer peut vraiment faire la différence. Sur l’une des plus hautes marches du podium, c’est le caisson de basses SVS PB-2000 PRO qui se distingue des autres avec une moyenne atteignant la note maximale. Il est doté d’un haut-parleur de 30 cm de diamètre et d’un amplificateur en classe D de 550 watts RMS.

Très performant, le caisson de basses SVS PB-2000 PRO délivre un grave énergique et puissant de 16 Hz à 290 Hz. ©Kurutchin

Un vrai caisson ne fait pas qu’améliorer l’expérience du home cinéma : il la transforme et la transcende de manière inattendue et parfaitement exaltante. Le PB-2000 Pro fait tout trembler, il vibre, rugit et offre des prestations incroyables pour son prix (qui n’est pas donné, n’exagérons rien). C’est brutal et la plupart du temps bien plus convaincant qu’une séance de cinéma. Le pied total. Kurutchin – SVS PB-2000 PRO

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des lecteurs source & baladeurs 2024

Le baladeur audiophile FiiO M17 charme par son design haut de gamme et la présence de deux DAC ES9038Pro. Il prend en charge la lecture des flux PCM jusqu’à 32 bits / 768 kHz et DSD256 (DSD512 en mode DAC). De plus, son système d’exploitation Android et son module WiFi permettent la lecture de musique à partir de services de streaming.

Le double DAC ESS du baladeur FiiO M17 permet de lire les flux PCM 32 bits / 768 kHz, ainsi que les fichiers DSD et MQA.

FiiO a vraiment réalisé un appareil « tout-en-un » d’exception qui rivalise avec les meilleurs systèmes hi-fi. Marc R – FiiO M17

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Top des platines vinyle 2024

La platine vinyle Denon DP-400 complète ce palmarès. Ce modèle semi-automatique profite d’un bras en forme de S avec un angle de suivi optimisé et conçu pour réduire les distorsions harmoniques. Un atout qui assure un signal sonore clair et naturel pour profiter pleinement de toute sa collection de disques vinyle, du 33 au 78 Tours !

Avec la platine DENON, écouter ses vinyles est un réel plaisir au quotidien ! Je me suis demandée si on n’allait pas changer la cellule pour mettre la Silver 2 (Grado) dessus, mais franchement, non, on ne touche à rien. La Denon est chouette comme elle a été conçue. L’ensemble esthétique / son est bon ! Joli rendu ! Lau2Marseille – Denon DP-400

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Ce classement basé sur les avis et notes des utilisateurs Son-Vidéo.com est l’occasion pour nous de vous remercier de partager chaque jour vos témoignages. Et pour en savoir davantage sur les équipements hi-fi et home-cinéma, découvrez les tests matériels sur le blog Son-Vidéo.com !