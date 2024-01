Test Blu-ray : The Mandalorian

Avec des effets visuels époustouflants, une narration captivante et une grande qualité cinématographique, la série The Mandalorian a rapidement conquis le cœur des spectateurs. Le test Blu-ray réalisé par Les Années Laser offre une plongée approfondie dans la qualité technique de cette œuvre emblématique, explorant la manière dont la magie de The Mandalorian se traduit sur le support HD.

En résumé

Après l’avoir livré à son commanditaire, un chasseur de primes chevronné enfreint le Code en prenant sous son aile un bébé Yoda qui lui vaut d’être traqué dans toute la galaxie par des confrères et des soldats impériaux. Loin d’une version low cost de la saga cinématographique, le fer de lance de Disney+, qui établit la jonction entre les deuxième et troisième trilogies (l’action se situe précisément cinq ans après Le Retour du Jedi et vingt-cinq avant Le Réveil de la Force) bénéficie d’un bestiaire, d’effets spéciaux, de morceaux de bravoure et d’un arsenal d’armes et de gadgets qui n’ont pas à rougir face à l’hexalogie officielle.

Digne héritier de Jango et Boba Fett, le héros taciturne aux faux airs de l’Homme sans nom immortalisé par Clint Eastwood chez Sergio Leone (Pedro Pascal lui prête sa voix, son visage quand nécessaire, mais plus son corps à partir de la Saison 2) s’insère sans difficulté dans la mythologie Star Wars ici fidèle en tous points aux fondamentaux, des droïdes aux sauts dans l’hyperespace, des Stormtroopers aux Jawas et des Speeders à la Cantina de Tatooine, jusqu’au fameux effet de transition en “volet” emblématique des films. Cerise sur le gâteau, la surprise Baby Yoda s’est instantanément imposée comme la coqueluche des réseaux sociaux et une icône de la pop culture.

Du côté des bonus

Rien de très substantiel, soit un bref module de contextualisation de la série suivi par la première partie d’un documentaire sur la conception des décors et des accessoires, intéressante, mais frustrante par sa durée de tout juste onze minutes.

Avis technique

Niveau images, voilà un master rutilant qui tire le meilleur parti du support. Bien que non HD, la VF s’en tire avec les honneurs face à la vrombissante VO qui nécessite toutefois de jouer de la télécommande pour cause, comme d’habitude avec l’éditeur, de dynamique en veilleuse.

Le mot de la fin

Également disponible en UHD Blu-ray, cette première parution physique de la série a tout pour réjouir ses fans.