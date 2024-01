CES 2024 : nouvelles TV LG QNED et Mini LED !

LG vient d’annoncer ses nouvelles gammes de téléviseurs QNED et QNED Mini LED 2024. Au programme : une très grande diversité de tailles d’écrans (jusqu’à 98”/2,49 m de diagonale), une superbe qualité d’image grâce au processeur α8 AI et un son spatialisé très immersif. L’interface LG webOS est toujours de la partie, avec une mise à niveau assurée durant les cinq prochaines années pour profiter toujours de sa version la plus récente.

Les nouveaux téléviseurs LG QNED et LG QNED Mini LED 2024 se déclinent en très grande taille, jusqu’à 98” (2,49 m) de diagonale pour offrir aux spectateurs une immersion exceptionnelle.

Davantage de choix dans la taille d’écran avec des TV XXL, des images plus intenses grâce à l’IA, une personnalisation plus poussée et un design splendide : les nouveaux téléviseurs LG QNED 2024 s’annoncent encore plus performants et plus séduisants que leurs prédécesseurs. Petit tour d’horizon des nouvelles gammes TV 2024 LG QNED80, LG QNED85 et LG QNED90 (QNED Mini LED) et de leurs spécifications clés.

Quelles sont les nouvelles gammes TV LG QNED 2024 ?

Ce sont trois gammes TV LG QNED 2024 que le fabricant coréen annonce pour ce nouveau millésime. Elles se parent d’un design élégant et sophistiqué avec un profil très mince de seulement 29 mm, pour s’intégrer dans n’importe quel espace. Livrés avec leurs pieds de table pour être posés sur un meuble TV, ces téléviseurs LG QNED 2024 peuvent aussi être fixés au mur en utilisant un support TV mural adapté.

Les séries LG QNED80 et LG QNED85 exploitent les technologies Quantum Dot et NanoCell de LG. Celles-ci améliorent la reproduction des couleurs, pour un affichage ultra réaliste et des images UHD 4K extrêmement immersives.

La combinaison d’une dalle LCD NanoCell avec technologie QLED et rétro-éclairage Mini LED garantit une qualité d’image optimale, avec des couleurs riches et nuancées et un contraste éclatant.

La gamme premium LG QNED90 y ajoute la technologie de rétroéclairage Mini LED qui améliore le contraste. La fonction Million Grey Scale identifie précisément les niveaux de gris de l’image et en réalise un affichage très nuancé avec une précision de 20 bits. Le contraste s’en trouve amélioré de manière significative avec, à l’écran, des images très réalistes.

Les gammes de téléviseurs LG QNED et LG QNED Mini LED 2024 offrent un large éventail de tailles d’écran pour satisfaire tous les besoins. Ceux qui souhaitent une immersion maximale se tourneront vers les modèles XXL de 98” (2,49 m), 86” (2,18 m) et 75” (1,9 m) de diagonale. Ces nouvelles TV LG 2024 seront également déclinées en 43”, 50”, 55” et 65”.

Le fabricant n’a pas annoncé de prix ni de date de disponibilité pour le moment.

TV LG QNED 2024 : traitement d’image et HDR de pointe

Les TV LG QNED 2024 peuvent compter sur la technologie AI Picture Pro qui distingue les visages, les objets et les arrière-plans d’une scène. Elle peut alors en améliorer la texture et les détails fins, pour afficher les images avec un réalisme inégalé. Quant au Dynamic Tone Mapping Pro, il se charge d’analyser les images en temps réel pour détecter les zones les plus sombres et les plus lumineuses. Il rehausse ensuite les détails grâce à une optimisation HDR précise pour offrir une qualité d’image tridimensionnelle.

Enfin, grâce à l’assistant d’images personnalisées, chaque utilisateur peut définir très facilement ses préférences en termes de qualité de l’image.

Son 3D immersif et technologie LG WOW Orchestra

Pour garantir un son immersif à la mesure de leur qualité d’image, les TV LG QNED 2024 profitent de la technologie AI Sound Pro qui génère un son surround virtuel jusqu’à 9.1.2 canaux grâce aux haut-parleurs des téléviseurs. De plus, la technologie LG WOW Orchestra permet de faire fonctionner en parfaite symbiose les haut-parleurs du téléviseur avec les barres de son LG compatibles, pour une expérience sonore 3D envoûtante.

Les téléviseurs LG QNED et LG QNED Mini LED 2024 disposent de la technologie WOW Orchestra pour synchroniser le son de la TV avec celui d’une barre de son LG compatible, avec à la clé, davantage de puissance et d’immersion.

webOS dernière génération pour tous !

Les téléviseurs LG QNED 2024 profitent du programme webOS Re:New qui garantit une mise à niveau vers la dernière version de la plateforme webOS smart TV pour les cinq prochaines années. Cette offre concerne aussi les modèles LG QNED Mini LED 8K lancés en 2022 (séries QNED99 et QNED95) et sera étendue à d’autres modèles de la gamme de téléviseurs QNED dans le monde entier à l’avenir.

La plateforme LG webOS smart TV permet aux utilisateurs de créer des profils individuels pour profiter de recommandations personnalisées et accéder rapidement à leurs services préférés. Les téléviseurs LG QNED 2024 prennent également en charge Apple AirPlay et Chromecast pour offrir une connectivité et une compatibilité maximales avec les appareils mobiles.

Particulièrement agréable à utiliser, l’interface WebOS des TV LG QNED 2024 peut être facilement personnalisée et profite d’une mise à niveau garantie durant cinq ans.

Les nouveaux téléviseurs LG QNED 2024 promettent une expérience visuelle et sonore extrêmement immersive. Avec leurs dalles QNED et QNED Mini LED, leur traitement d’image AI Picture Pro et leur son 3D immersif, ils devraient s’imposer comme de véritables références sur le marché. Le large choix de tailles d’écran, de 43″ à 98″, leur permettra de répondre à tous les besoins, que l’on souhaite une expérience cinématographique à domicile ou un téléviseur compact pour une petite pièce. Enfin, la mise à niveau vers la dernière version de webOS pendant cinq ans garantit que les téléviseurs LG QNED 2024 resteront à la pointe de la technologie pendant de nombreuses années.

