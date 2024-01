Un setup PC à 26 000 $ pour s’envoyer dans l’espace

Bankii est un YouTubeur thaïlandais spécialisé dans les contenus culinaires et tout ce qui gravite autour de la cuisine. Le vidéaste est aussi un grand amateur de jeux vidéo et plus particulièrement de la simulation spatiale Star Citizen. Afin de pousser l’immersion à son paroxysme, il a investi dans un setup PC d’une valeur de 26 000 $ ! L’installation s’inspire de l’intérieur du vaisseau C2 Hercules Starlifter tiré du jeu de Cloud Imperium Games.

Bankii dans sa gaming room, inspirée d’un vaisseau de Star Citizen. Le setup comprend trois téléviseurs 4K UHD Sony X95G 65” et un écran gamer incurvé Samsung.

Reproduction de l’intérieur d’un vaisseau pour un setup gaming

Bankii est un créateur de contenu plutôt exubérant et ce setup, inspiré de l’univers de Star Citizen, est à son image. Cette reproduction de l’intérieur du C2 Hercules Starlifter a coûté la coquette somme de 26 000 $, mais le résultat est très impressionnant. On y retrouve de nombreux détails, fidèles au jeu. Un espace de travail a également été pensé, afin d’y placer un iMac pour permettre au vidéaste de réaliser ses montages vidéo.

Le PC est équipé d’une carte graphique RTX3090, pour faire tourner les jeux sur trois téléviseurs 65″ Sony de la gamme X95G, désormais remplacés par les téléviseurs 4K UHD Sony X95L. Un écran gaming incurvé Samsung, au centre du setup, permet l’affichage du tableau de bord des vaisseaux de Star Citizen. Une configuration plutôt ultime pour les simulations spatiales !

Que serait un setup gaming sans éclairages RGB ? L’intérieur du vaisseau est éclairé avec des bandes LED Philips Hue Lightstrips qui donnent une atmosphère encore plus immersive à l’ensemble. L’ambiance est très réussie et le soin apporté aux détails donne à cette gaming room un aspect très spatial de toute beauté, mais qui aurait mérité l’apport du boitier Philips Hue Play HDMI Sync Box, afin de synchroniser les éclairages avec les images des jeux.

Star Citizen : un MMO dans l’espace ultra-ambitieux

Le projet Star Citizen démarre en 2011 au travers d’un crowdfunding, promettant un jeu vidéo multijoueur dans l’espace très ambitieux. Rapidement, une communauté de joueurs soutient le studio Cloud Imperium Games qui peut se vanter d’avoir récolté près de 658 millions de dollars en un peu plus de 10 ans. Probablement un des projets les plus pharaoniques de l’histoire du jeu vidéo qui, à l’heure actuelle, est toujours en développement.

Le vaisseau C2 Hercules Starlifter, tiré du jeu Star Citizen qui a inspiré Bankii pour son setup PC.

Sous la direction de Chris Roberts, Star Citizen est une simulation spatiale massivement multijoueurs en ligne qui ambitionne de créer un univers virtuel vaste et détaillé. Il offre aux joueurs la possibilité d’explorer l’espace, de participer à des combats spatiaux, de commercer et d’interagir les uns avec les autres dans un environnement persistant. Bien qu’apprécié par une forte communauté, le jeu fait aussi l’objet de critiques en raison de son développement prolongé, des retards fréquents et des incertitudes quant à sa date de sortie finale.

Parallèlement, un mode solo intitulé Squadron 42 est aussi en développement depuis de longues années. Un second projet qui a également connu, à plusieurs reprises, une date de sortie décalée. Toutefois, le jeu semble être en bonne voie puisque Chris Roberts a récemment annoncé que le titre était (enfin) en phase de finalisation.