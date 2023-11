JVC Frame Adapt HDR Gen2 : mise à jour des projecteurs JVC D-ILA 4K

Acheteur-vendeur de produits high-tech d'occasion avant de rejoindre Son-Vidéo.com en 2007, j'ai pu tester nombre d'amplis, enceintes, casques, TV, vidéoprojecteurs et autres baladeurs... Passionné de films et de séries, de musique et de nouvelles technologies, je me suis spécialisé dans les domaines de la TV, de la vidéoprojection et du home-cinéma. J'aime regarder des films en famille sur très grand écran, au cinéma ou à la maison, et j'apprécie aussi d'écouter de la musique sur un bon système hi-fi, bien calé dans un fauteuil, ou en balade avec un casque sur les oreilles.