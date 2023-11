Les meilleurs films Blu-ray des Ultra HD Awards 2023 

Les gagnants des Ultra HD Awards 2023 viennent d’être dévoilés à l’occasion de la conférence annuelle de l’UHD Partners France qui s’est tenue ce 30 novembre à l’Élysées Biarritz de Paris. Cette année marque la quatrième édition de ce concours d’envergure, organisé conjointement par UHD Partners, Son-Vidéo.com et Les Années Laser pour récompenser les meilleurs Blu-ray UHD 4K. Grâce aux votes du public, les distinctions ont été attribuées dans cinq catégories significatives : Meilleur Son, Meilleure Image, Meilleur Film de Patrimoine, Meilleur Film Français, et le prix du Meilleur des Meilleurs. Voici les résultats :

Meilleure image 2023 – Avatar : La Voie de l’eau

Sans surprise, Avatar : La Voie de l’eau reçoit le prix de la meilleure image, faisant l’unanimité auprès du public. Ce chef-d’œuvre a dominé les ventes de l’année, avec plus de 27 000 Blu-ray écoulés, 25 000 coffrets SteelBook vendus, et 10 000 exemplaires en édition 3D. Ces chiffres impressionnants soulignent non seulement l’engouement continu pour ce film en dehors des salles, mais attestent également de la vitalité et de la pertinence durable du format Blu-ray.

Meilleur son 2023 : John Wick – Chapitre 4

Le prix du meilleur son de l’année est attribué au film John Wick – Chapitre 4 grâce à sa bande sonore particulièrement immersive en Dolby Atmos. Une récompense amplement méritée pour Metropolitan Films France qui a témoigné lors de la conférence avoir bataillé jour et nuit jusqu’à la sortie finale du film pour intégrer à la fois le Dolby Atmos en français et en anglais sur le Blu-ray 4K. Un cadeau rare pour les spectateurs francophones !

Meilleur film français 2023 – Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan

Le Blu-ray Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan a brillamment décroché le titre de meilleur film français 2023. Ce premier opus, réalisé par Martin Bourboulon, a connu un très beau succès avec plus de trois millions de spectateurs en France. La sortie de sa version en Blu-ray 4K, distribuée par Pathé, a non seulement consolidé sa popularité, mais a également mis en lumière l’engouement du public pour le cinéma français de qualité.

Meilleur film de patrimoine 2023 : Le Dernier Empereur

Le prestigieux prix du meilleur film de patrimoine 2023 a été décerné au titre “Le Dernier Empereur”. Fruit d’une nouvelle restauration en 4K qui a éliminé des milliers de saletés, rayures et taches sur précisément 234 347 images, cette nouvelle édition permet de profiter au mieux de ce chef-d’œuvre de Bernardo Bertolucci reconstituant la vie de l’ultime empereur de Chine, prisonnier dans l’enceinte de la Cité interdite. Son coffret Blu-ray combinant la version UHD 4K et Blu-ray permet de découvrir pour la première fois en France la version de 3h40 du film, montrant un souverain plus conscient des complots et des dérives qui l’entourent.

Le meilleur des meilleurs – Avatar : La Voie de l’eau

Consolidant sa position de leader incontesté dans le paysage cinématographique actuel, Avatar : La Voie de l’eau se distingue une fois de plus en remportant la prestigieuse distinction du Meilleur des Meilleurs. Ce titre, venant couronner une série de succès, reflète l’admiration et l’appréciation suscitées par cet opus qui, en plus d’offrir un spectacle visuel époustouflant, a également repoussé les limites de l’innovation technologique dans le cinéma.

David Lamoine (Directeur vidéo Disney) avec les awards du meilleur des meilleurs et de la meilleure image 2023 pour Avatar : La Voie de l’eau.

Des prouesses visuelles d’Avatar : La Voie de l’eau, à la finesse narrative des Trois Mousquetaires : D’Artagnan, en passant par la valeur historique et artistique du Dernier Empereur ou l’immersion sonore de John Wick – Chapitre 4, chaque lauréat a marqué de son empreinte le monde du cinéma. Ces récompenses des Ultra HD Awards 2023 soulignent l’importance du format Blu-ray UHD 4K dans la préservation et l’appréciation des œuvres cinématographiques, en offrant une expérience visuelle et sonore inégalée.