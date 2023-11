Rotel A11 et CD-11 Tribute : l’ultime projet de Ken Ishiwata 

Quatre ans après sa disparition, le célèbre ingénieur japonais Ken Ishiwata continue d’écrire l’histoire de la hi-fi à travers l’ampli Rotel A11 Tribute et le lecteur CD Rotel CD-11 Tribute. Ultimes projets réalisés par l’ex ingénieur de Marantz, ces deux électroniques sont un brillant hommage au savoir-faire et à la maîtrise unique de Ken Ishiwata.

Rotel A11 et CD-11 Tribute : la touche Ishiwata

En 2019, le plus célèbre ingénieur japonais Ken Ishiwata met fin à plus de quatre décennies de collaboration avec Marantz. Devenu ambassadeur de la marque au fil des années, il était à l’origine des meilleures électroniques du fabricant dont il façonna le paysage sonore avec ses éditions limitées signées de son nom ou des initiales KI. Après une rencontre avec Rotel, cet ingénieur de talent se met au défi de perfectionner l’ampli Rotel A11 et son lecteur CD Rotel CD-11, les deux best-sellers de la marque. Malheureusement, Ken Ishiwata s’éteint avant la phase finale de développement. Malgré cela, ces prototypes supervisés par l’ingénieur ont permis à Rotel de lui rendre un dernier hommage.

Rotel A11 Tribute : un classique revisité

Lorsque Ken Ishiwata se voit confier la tâche de perfectionner l’ampli Rotel A11, alors déjà multi-récompensé par la presse spécialisée, l’ingénieur trouve rapidement plusieurs pistes d’améliorations. Au fil des écoutes, il remplace près de la moitié des composants présents sur le chemin du signal audio par des modèles plus performants. Le transformateur d’alimentation torique conçu par Rotel s’associe à de nouveaux condensateurs pour maximiser la capacité en courant et offrir avec dynamique une puissance de 2 x 50 watts en classe AB. Tous les circuits critiques bénéficient de réglages méticuleux et de nouveaux matériaux amortissants permettent de réduire les interférences. Ces améliorations contribuent à une expérience plus riche et plus expressive.

Près de la moitié des composants de l’ampli Rotel A11 Tribute sont remplacés et sélectionnés par Ken Ishiwata pour assurer une écoute sans compromis.

Les cinq entrées analogiques RCA (dont une phono) profitent toutes des améliorations effectuées par Ken Ishiwata. Le Rotel A11 Tribute promet ainsi de rendre hommage à chaque source qu’on lui associe. Enfin, le récepteur Bluetooth aptX HD est reconduit pour faciliter l’écoute des musiques sans fil.

Avec ses cinq entrées RCA et son récepteur Bluetooth aptX HD, l’ampli Rotel A11 Tribute vous permet de profiter de la touche Ishiwata avec toutes vos sources et musiques.

Rotel CD-11 Tribute : un lecteur de référence

Pour accompagner l’ampli Rotel A11 Tribute, Ken Ishiwata s’est également penché sur le lecteur CD Rotel CD-11. Pour l’optimiser, il suit le même cheminement, avec un changement des composants essentiels, un traitement drastique des vibrations et d’innombrables heures d’écoute pour affiner chaque aspect. L’ingénieur était en effet connu pour passer de nombreuses heures à écouter et à réécouter de la musique pour peaufiner chaque composant jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Cela permet ainsi au lecteur Rotel CD-11 Tribute de s’imposer comme l’un des meilleurs de sa catégorie, comme en témoigne le prix Diapason D’or : “jamais pris en défaut lors de changements brusques d’intensité sonore (percussions du Berry Hayward Consort), le CD11 Tribute se révèle précis et même studieux au sens de scrupuleux, sans sacrifier l’émotion. In French, c’est un Hommage…”

Grâce à l’optimisation effectuée par Ken Ishiwata, le lecteur CD Rotel CD-11 Tribute assure une lecture optimale des disques du commerce et des CD gravés.

Rotel A11 et CD-11 Tribute : l’excellence accessible

L’ampli Rotel A11 Tribute (599 €) et son lecteur CD Rotel CD-11 Tribute (499 €) sont les derniers témoins du génie de Ken Ishiwata. Ils offrent une sonorité unique et la signature Ishiwata comme plus jamais aucune autre électronique ne le pourra.