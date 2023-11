R_volution Player One : le lecteur vidéo universel

Mise à l’honneur parmi la French Tech au Paris Audio Vidéo Show 2023, la jeune marque tricolore R_volution promet de (r)évolutionner l’univers de la vidéo avec son lecteur multimédia R_volution Player One qui propose une solution tout-en-un pour lire la majorité des fichiers dématérialisés. Ce streamer audio-vidéo de dernière génération peut s’associer au R_volution Nas pour ripper des films et musiques en Blu-ray, DVD ou CD. Le tout est basé sur une interface maison avec indexation automatique des fichiers, récupération des synopsis, bandes sonores, sous-titres et bien plus encore.

R_volution Player One : UHD 4K, HDR et Atmos

Avec le lecteur réseau R_volution Player One, le fabricant français propose une solution complète pour centraliser et regrouper automatiquement tous les fichiers dématérialisés stockés sur des disques internes, externes ou des serveurs NAS. Son atout majeur réside sur l’interface maison R_Video qui permet de collecter la pochette, le synopsis et de nombreuses informations sur chaque contenu, dont le casting, le réalisateur, la date de sortie, la note, etc. L’interface, digne des meilleures plateformes de streaming, permet de retrouver facilement vos films et séries grâce à un affichage par jaquette, ainsi qu’une sélection affinée selon de nombreux critères de choix : durée, date de sortie, ordre alphabétique, etc. Le tout est pilotable à partir de la télécommande du R_volution Player One ou de l’application mobile R_Video.

Le lecteur R_volution Player One peut indexer et regrouper automatiquement tous vos films, séries et musiques stockés sur des disques durs reliés en USB, localement sur le rack interne ou partagés en DLNA sur le réseau.

Le lecteur R_volution Player One promet une compatibilité optimale avec la majorité des formats audio et vidéo, dont les plus récents. Il peut lire des fichiers vidéo MKV, H.265 ou encore x265 jusqu’en UHD 4K, avec prise en charge des normes HDR10+ et Dolby Vision pour l’affichage des contenus à plage dynamique étendue. Les fichiers ISO des DVD et Blu-ray sont également acceptés, permettant d’accéder aux menus des disques originaux et aux bonus. Enfin, les formats audio Dolby Atmos et DTS:X assurent une expérience cinématographique optimale, tandis que la compatibilité avec les fichiers DSD, MQA et PCM jusqu’à 174 kHz est idéale pour profiter des fichiers Hi-Res.

Pour chaque film ou série, le lecteur R_volution Player One peut récupérer automatiquement de nombreuses informations complémentaires, dont le synopsis, la durée, l’année de production, le réalisateur, la bande-annonce, les sous-titres, etc.

En matière de connectique, le lecteur R_volution Player One possède quatre ports USB pour y relier autant de disques durs, en plus du rack interne. En sortie, il est équipé d’une double sortie HDMI : une première audio/vidéo et une seconde exclusivement dédiée à l’audio pour y relier un ampli home-cinéma non compatible 4K, par exemple. Pratique, les sorties RCA, optique et coaxiale permettent de le coupler à un système hi-fi pour profiter des fichiers Hi-Res.

Grâce à sa connectique complète, le lecteur multimédia R_volution Player One s’intègre facilement dans tout système home-cinéma ou hi-fi.

R_volution Nas : RIP CD, DVD et Blu-ray

Le R_volution NAS forme un bon complément au R_volution Player One pour simplifier la gestion et la lecture des supports physiques (DVD, Blu-ray et CD). Il permet de ripper les disques pour les stocker sur ses 8 baies (disques durs non inclus) et les partager sur un ou plusieurs lecteurs R_volution Player One. Pour les CD, le contenu est accessible à partir de tout périphérique compatible DLNA de la maison. Comme pour le R_volution Player One, le système R_Video permet d’indexer et de récupérer d’innombrables informations complémentaires pour chaque extraction.

Le rip R_volution NAS propose une solution simple et intuitive pour dématérialiser tous vos DVD, CD et Blu-ray 4K.

Tout juste arrivé dans l’univers du home-cinéma, le français R_volution a toutes les cartes en main pour s’imposer aux côtés des plus grands grâce à son lecteur R_volution Player One capable de décoder la majorité des formats audio et vidéo. Ce player est dès à présent disponibleau tarif de 799 €. Le rip Blu-ray R_volution Nas séduira quant à lui les grands collectionneurs de supports physiques qui souhaitent dématérialiser leurs films pour une utilisation simplifiée dans toute la maison. Ce modèle est également disponible sur Son-Vidéo.com au tarif de 2999 €.