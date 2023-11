Casques et écouteurs sans fil : les nouveaux critères de choix

Alors que les écouteurs True Wireless et les casques Bluetooth continuent de se populariser, de nouvelles priorités émergent parmi les utilisateurs. Qualcomm a récemment publié son rapport annuel, « The State of Sound », qui dévoile un aperçu des tendances du côté des écouteurs True Wireless.

Confort, qualité d’écoute, autonomie, fonctionnalités… Les casques et écouteurs ne cessent d’évoluer pour s’adapter aux besoins des auditeurs.

On retrouve notamment une demande croissante pour des fonctionnalités telles qu’une communication sans fil étendue, une meilleure autonomie, une qualité sonore supérieure et un confort optimal pour une utilisation quotidienne. Ces éléments sont devenus cruciaux pour les auditeurs, qui considèrent désormais la polyvalence comme un facteur déterminant pour leurs achats.

Priorité au confort et à l’autonomie

Le confort est désormais prioritaire dans les critères d’achat, dépassant le prix qui occupe désormais la deuxième position. Coussinets rembourrés, revêtement doux, arceau qui répartit idéalement le poids du casque… Nombreuses sont les solutions adoptées par les fabricants pour proposer des casques confortables prévus pour l’écoute de la musique tout au long de la journée, sans fatigue.

Côté écouteurs True Wireless, les marques proposent plusieurs embouts auriculaires en mousse ou en silicone permettant d’assurer à la fois un grand confort de port, mais également d’améliorer l’isolation passive et la reproduction des basses fréquences.

Au top 10 des critères de choix des écouteurs, le confort atteint la première marche du podium.

Toujours pour écouter de la musique tout au long de la journée, l’autonomie constitue un élément important lors de l’achat d’appareil hi-fi sans fil. Le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 4 nous avait d’ailleurs impressionné lors de notre test avec son autonomie pouvant atteindre jusqu’à 60 heures de lecture continue. On peut ainsi espérer la sortie prochaine d’un casque passant le cap des 100 heures d’autonomie !

La quête d’un son de qualité

Bien entendu, la qualité sonore occupe une place centrale. Les audiophiles sont à la recherche d’une qualité sonore supérieure à celle du format MP3 et privilégient les formats FLAC, l’ALAC ou le PCM. Notez que 73 % d’entre eux – contre 67 % en 2022 – cherchent à améliorer la qualité sonore de leurs appareils à chaque achat.

Les casques Focal Bathys et le Mark Levinson N°5909 incarnent ainsi de la plus belle des manières cette quête audiophile. Avec de très grands transducteurs, des technologies exclusives et une conception très aboutie, ces deux modèles garantissent une écoute sans compromis.

Le casque Mark Levinson N° 5909, fruit de la collaboration entre Mark Levinson et Harman Kardon, offre une expérience audiophile sans fil grâce à des transducteurs de 40 mm recouverts de béryllium assurant une reproduction linéaire jusqu’à 40 kHz.

La polyvalence : un appareil pour toutes les activités

Un des changements significatifs d’utilisation réside dans le désir d’utiliser un seul appareil pour une multitude d’activités, que ce soit pour écouter de la musique, jouer à des jeux ou passer des appels. Cette polyvalence devient une priorité, avec 68 % des personnes interrogées souhaitant un seul casque ou une paire d’écouteurs pour toutes leurs activités.

De nombreux écouteurs et casques embarquent ainsi des technologies d’écoute tridimensionnelles qui offrent une expérience audio immersive non seulement pour la musique, mais aussi pour les films et les séries. À l’instar des écouteurs JBL Tour Pro 2, on peut ainsi s’attendre à de nouvelles innovations avec des modes spécifiques (film/série, jeu, musique) à chaque utilisation dans les années à venir.

Pour l’écoute spatialisée, les écouteurs True Wireless JBL Tour Pro 2 embarquent 3 modes d’écoute (film, musique ou jeux vidéo) pour s’adapté au contenu visionné / écouté.

Par ailleurs, avec les codecs Bluetooth aptX Low Latency ou encore LC3 (LE Audio), l’expérience audiovisuelle est encore améliorée. Ces codecs réduisent au minimum la latence entre l’image et le son, assurant une synchronisation parfaite. Ils sont particulièrement appréciés par les amateurs de jeux vidéo qui profitent d’une expérience de jeu fluide et immersive, sans aucune perturbation.

Grâce à sa compatibilité avec le codec LC3, le casque Philips Fidelio L4 garantit une latence imperceptible avec tout appareil compatible. Idéal pour jouer en toute quiétude !

Autre point fort recherché par les auditeurs : la résistance à l’eau, la poussière et la transpiration. En effet, la certification IP des équipements nomades garantit leur capacité à être utilisé n’importe où en toute quiétude, que ce soit à la plage, à la salle de sport ou en extérieur, sans craindre une averse.

Réduction de bruit active et mode Transparence

Enfin, le rapport met en lumière l’importance croissante des appareils audio dans le monde du travail, notamment pour le télétravail. Le besoin de s’isoler du bruit ou d’entendre dans un espace public tel qu’un café, un espace commun à la maison ou un lieu de travail partagé, influence les choix des consommateurs en matière d’écouteurs et de casques.

Avec la technologie de Prise de Voix Précise, les écouteurs Sony WF-LS900N assurent une clarté vocale inégalée. Et ce, même lors d’appels dans des environnements bruyants.

Parmi les personnes sondées travaillant dans un milieu bruyant, 88 % d’entre elles estiment que la qualité de la réduction de bruit est un facteur décisif pour leur futur achat. Ce besoin de concentration va de pair avec l’envie de contourner l’isolation passive en entendant les sons environnants. Ce mode Transparence se révèle pratique pour se promener en toute sécurité, avoir une très courte conversation ou entendre les annonces à la gare. Le tout en gardant les écouteurs ou le casque sur les oreilles.

Le rapport révèle également que les utilisateurs reconnaissent de plus en plus l’utilisation d’écouteurs ou de casques pour l’assistance et l’amélioration de l’audition. Le mode Transparence est ainsi parfois complété par une option permettant de mettre en avant les voix des interlocuteurs.

Pour cette même raison, on voit apparaître différents tests d’audition sur les applications dédiées aux écouteurs et casques. Un algorithme permet ensuite d’adapter la signature sonore selon les résultats de ce test. Il va ainsi accentuer les fréquences que l’utilisateur perçoit le moins. Les écouteurs Denon PerL et Denon PerL Pro ont par ailleurs récemment fait parler d’eux grâce à leur système de calibration Adaptive Acoustic Technology (AAT). Disponible depuis l’application, l’AAT analyse l’audition et personnalise la restitution sonore selon les besoins.

La technologie AAT des écouteurs Denon PerL analyse les sons, mesure la sensibilité auditive, et crée un profil d’écoute personnalisé.

L’étude Qualcomm montre que les attentes évoluent rapidement. On retrouve une demande accrue pour une qualité audio supérieure et des fonctionnalités avancées comme l’audio spatial ou une faible latence. De plus, les auditeurs recherchent des appareils confortables pour une utilisation prolongée. Les fabricants tiennent compte de ces attentes pour proposer des casques écouteurs toujours plus performants.