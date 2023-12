CES 2024 : nouvelles barres de son LG

LG a dévoilé sa nouvelle gamme de barres de son pour 2024, composée de trois modèles, les LG S95TR, LG SG10TY et LG S70TY. Ces barres de son LG dernière génération sont conçues pour s’associer aux téléviseurs LG et offrir une expérience home-cinéma de haut niveau. Le fabricant coréen leur réserve une place de choix sur son stand du salon CES 2024 de Las Vegas du 9 au 12 janvier prochains, sans doute aux côtés des futures TV LG OLED 2024 gammes C4 et G4 (entre autres).

LG ambitionne de créer une meilleure synergie entre ses nouvelles barres de son LG 2024 et ses téléviseurs afin d’enrichir l’immersion des spectateurs. Le fabricant compte s’appuyer pour cela sur sa technologie WOW Orchestra qui permet à la barre de son et au téléviseur LG d’exploiter conjointement tout le potentiel de leurs différents canaux audio. L’objectif est d’élargir la scène sonore et d’améliorer la sensation de profondeur et de hauteur, que ce soit sur les bandes son Dolby Atmos ou DTS:X. LG met également en avant sa technologie WOWCAST qui permet aux barres de son LG S95TR et LG SG10TY de se connecter sans fil aux téléviseurs LG, sans aucun compromis sur la qualité audio. Enfin, la fonction WOW Interface permet de paramétrer la barre de son directement depuis un menu de réglages sur le téléviseur.

LG S95TR : 810 watts, 9.1.5 canaux

La barre de son LG S95TR incarne le haut de gamme dans l’offre du fabricant coréen. Elle aura la lourde tâche de succéder à la très populaire LG S95QR dont elle reprend de multiples caractéristiques. On retrouve ainsi une configuration 9.1.5 canaux compatible Dolby Atmos et DTS:X affichant une puissance totale de 810 watts, dont plus de 200 watts pour le caisson de basses sans fil qui l’accompagne. Une paire d’enceintes surround sans fil intégrant des haut-parleurs d’effets verticaux est également de la partie. La barre de son LG S95TR profite bien entendu des technologies WOW Orchestra et WOWCAST.

La barre de son LG S95TR se distingue de la concurrence par son haut-parleur vertical central qui accentue la dimension verticale sur les bandes son Dolby Atmos et DTS:X et améliore l’amplitude des dialogues. Elle s’accompagne d’un puissant caisson de basses bass-reflex et de deux enceintes surround sans fil avec haut-parleurs verticaux.

Cette barre de son LG S95TR est la seule sur le marché disposant d’un haut-parleur central orienté vers le haut permettant d’améliorer de manière significative la verticalité de la scène sonore frontale. Le fabricant a par ailleurs amélioré les tweeters pour garantir davantage de clarté et de précision. Le radiateur passif enrichit pour sa part le registre grave, contribuant à optimiser l’équilibre général entre la barre de son et le caisson de basses.

Enfin, l’esthétique profite également d’une amélioration notable puisque la barre de son LG S95TR arbore désormais une finition mate, ce qui permet de réduire efficacement les reflets lorsqu’elle est placée juste sous l’écran du téléviseur.

LG SG10TY : la reine de l’intégration

Descendante de la fameuse LG GX, la barre de son LG SG10TY se veut le parfait compagnon des TV LG OLED les plus haut de gamme, comme les téléviseurs ultra minces LG OLED G3 et leurs successeurs, les futurs TV LG OLED G4. L’esthétique ultra fine de la barre de son LG SG10TY permet en effet de l’assortir idéalement à ces téléviseurs destinés à une installation murale (livrés sans pied). Son design s’accorde parfaitement à celui des téléviseurs LG OLED, ce qui donne un résultat visuel très séduisant lorsque les deux sont fixés au mur.

L’esthétique de la barre de son LG SG10TY s’accorde parfaitement avec les téléviseurs LG 2024, notamment les futures TV LG OLED G4.

La connexion WOWCAST facilite encore plus l’intégration en permettant une liaison audio sans fil, y compris pour le Dolby Atmos et le DTS:X, sans aucun câbles visibles entre l’écran et la barre de son.

LG S70TY : dédiée aux TV LG QNED

Idéale avec les téléviseurs LG QNED, la nouvelle barre de son LG S70TY adopte un design épuré et compact. Elle aussi s’équipe d’un haut-parleur central orienté vers le plafond qui améliore particulièrement la clarté des voix. Son design a été savamment étudié pour s’accorder avec celui des téléviseurs LG QNED 2024. Le fabricant compte même proposer en option une fixation spéciale permettant d’installer la barre de son directement sous le téléviseur QNED, de manière parfaitement centrée et à hauteur idéale. Ce support pour barre de son LG constitue par ailleurs une solution d’intégration idéale lorsqu’on installe la TV au mur, puisqu’elle évite de percer des trous supplémentaires pour le montage de la barre de son.

Les nouvelles barres de son LG 2024 devraient offrir une expérience home-cinéma de haut niveau avec une sensation d’immersion exceptionnelle, des fonctionnalités sans fil optimisées et un design parfaitement assorti aux téléviseurs LG 2024. En attendant d’en connaître les prix et la disponibilité, découvrez notre comparatif des meilleures barres de son ainsi que les barres de son fines qui passent sous la TV.

