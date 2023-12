Le son spatialisé Dolby Atmos est de plus en plus présent dans les jeux vidéo. Des éditeurs comme Ubisoft ou Quantic Dream ont récemment équipé leurs studios d’enregistrement avec cette technologie. L’arrivée du Dolby Atmos sur la PlayStation 5 confirme cette tendance. Participant à l’immersion, cette bulle sonore permet d’entendre des effets précis de toutes parts. Pour en profiter au mieux, il existe de nombreuses solutions, détaillées dans notre nouveau guide dédié au Dolby Atmos dans le gaming.

Au sommaire du nouveau guide : Comment profiter du Dolby Atmos dans les jeux vidéo ?

Quels bénéfices pour les jeux vidéo ?

Comment ça marche ?

Comment brancher sa console de jeux en HDMI 2.1 ?

Comment brancher sa console de jeux en eARC ?

Quelle barre de son choisir pour le gaming ? Barre de son Dolby Atmos virtuel Barre de son Dolby Atmos virtuel avec haut-parleurs dédiés Barre de son Dolby Atmos avec caisson de grave

Quel casque gaming choisir ?

Configuration Dolby Atmos avec des enceintes d’effets

Configurations Dolby Atmos avec des enceintes au plafond

Quel amplificateur Dolby Atmos pour jouer aux jeux vidéo dans les meilleures conditions ?

Quel système home-cinéma choisir pour les jeux vidéo ? Système Dolby Atmos 5.1.2 Système Dolby Atmos 5.1.4 Système Dolby Atmos 7.1.2 Système Dolby Atmos 7.1.4 Système Dolby Atmos 9.1.2 Système Dolby Atmos 5.1.2 Système Dolby Atmos 5.1.4 Système Dolby Atmos 7.1.2 Système Dolby Atmos 7.1.4 Système Dolby Atmos 9.1.2



Le Dolby Atmos fait l’unanimité chez les professionnels du jeu vidéo. De nombreux éditeurs importants équipent leurs studios de mixage avec cette norme. La prise en charge du son spatialisé par les Xbox Series S|X et, plus récemment, par la PlayStation 5 montre bien cette tendance. Ce guide vous permettra d’y voir plus clair et de trouver le matériel le plus adapté pour en profiter au mieux.