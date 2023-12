Vos avis de décembre : vous avez testé, vous avez aimé

Vos coups de cœur – Découvrez une sélection d’appareils hi-fi et home-cinéma qui ont reçu les éloges et les recommandations des cinéphiles et des audiophiles sur Son-Vidéo.com. De quoi vous aider à faire le meilleur choix !

Véritable référence de la hi-fi et du home-cinéma, Son-Vidéo.com recense à ce jour plus de 56 000 avis sur plus de 12 000 équipements. Pour faire le meilleur choix, de nombreux passionnés d’image et de son partagent leur expérience en rédigeant des avis souvent très complets et pertinents sur une grande diversité de matériels : casques hi-fi, enceintes portables, enceintes colonne, TV OLED, caissons de basses, écouteurs, amplis hi-fi et casques, etc. Qualité de fabrication, performances audio et vidéo, simplicité d’utilisation, design… Découvrez les meilleurs appareils du moment, testés et appréciés par leurs utilisateurs !

TV OLED LG OLED55C3

La TV LG OLED55C3 présente la dernière interface Smart TV webOS 23, plus fluide et intuitive, offrant un accès facile aux services de streaming tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, et Canal+.

Idéal pour profiter de vos Blu-ray, le téléviseur LG OLED55C3 utilise une dalle de 55”/139 cm LG OLED evo avec Brightness Booster pour une luminosité améliorée, optimisant ainsi l’affichage des contenus HDR10 et Dolby Vision. 1 790 €.

Je suis passé d’une vieille TV LED 94 cm full HD à cet OLED 4K 139 cm… Autant dire que c’est le jour et la nuit ! Par rapport à d’autres TV non OLED vues et testées chez d’autres personnes, l’OLED apporte vraiment un plus en qualité d’image ! Les couleurs sont plus belles, le contraste infini avec le HDR sublime les images. Regarder un film en Blu-ray 4K est un vrai plaisir ! Extrait de l’avis de Personne63, le 30 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Ampli Marantz Cinema 70s

L’ampli home-cinéma Marantz Cinema 70S, un modèle 7.2, peut produire jusqu’à 50 watts dans des conditions hi-fi, tout en maintenant un format compact pour une intégration aisée.

Ultra complet, l’ampli Marantz Cinema 70S met à disposition de nombreuses entrées/sorties vidéo et audio. Les formats HDR les plus courants comme le Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dynamic HDR sont bien entendu pris en charge.

J’ai remplacé un Emotiva BASX par ce Marantz, et il coche toutes les cases ! Il possède même un mode « Preamp only ». En clair, la partie étage de puissance est complètement shuntee. C’est exactement ce que je cherchais ! Décodages récents (Atmos, DTS-X), upscaling vidéo (720p en 4K), bon traitement acoustique, il coche toutes les cases pour moi. Extrait de l’avis de GS27, le 7 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Enceintes colonne Sonus Faber Sonetto 8

Sonus Faber, marque italienne renommée pour ses ébénisteries d’excellence depuis des décennies, propose avec la gamme Sonetto 8 des enceintes aux lignes luxueuses.

Idéale pour un système hi-fi ou home-cinéma de grande qualité, l’enceinte colonne Sonus Faber Sonetto 8 est un modèle 3 voies bass-reflex avec des haut-parleurs de 18 cm et un tweeter à dôme tissu de 2,9 cm. 6 749 €, la paire.

Plus les heures d’écoute s’additionnent, plus la musique devient déliée, aérée, libre, structurée. Au fil du temps, les enceintes chantent et enchantent nos oreilles, peu importe les styles de musique : classique, chanson française, reggae, pop-rock, soul, funk, musique du monde… Extrait de l’avis de domdom12, le 24 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Casque hi-fi HiFiMAN HE1000SE

Grâce à sa structure ouverte, le casque HiFiMAN HE1000se délivre une scène sonore très large et profonde.

Le casque ouvert HiFiMAN HE1000se embarque de grands transducteurs Planar Magnetic offrant une réponse en fréquence de 8 Hz à 65 kHz, pour une musicalité riche et détaillée. 2 249 €.

J’ai acheté ce casque, car je restais sur ma faim avec le HiFiMAN Ananda Stealth. Je sentais que je pouvais trouver un son plus réaliste, équilibré et surtout raffiné, car je porte de l’importance à la beauté, le raffinement, la subtilité. Ce casque donne tout cela, sans sacrifier le punch et le dynamisme. Extrait de l’avis de Pierrot11, le 2 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

DAC Audio USB iFi Audio ZEN Dac V2

Compact et polyvalent, le DAC USB iFi Audio V2 fait aussi office de pré-amplificateur hi-fi et d’ampli casque, avec sortie asymétrique et symétrique.

Certifié Hi-Res Audio, le DAC Audio USB iFi Audio ZEN Dac V2 offre une lecture fidèle jusqu’en 32 bits / 384 kHz et une restitution en bit-perfect des fichiers DSD. 199 €.

Ce petit DAC est vraiment extraordinaire. D’un prix “abordable”, il m’a permis de redécouvrir mes enceintes (des vieilles Technics SB10 de 1983) et l’excellent son qui en sort encore ! […] Ce petit boîtier m’a permis de moderniser cette installation en sublimant la musique dématérialisée quand elle est de bonne qualité. À acheter sans hésiter ! J’écoute, le 21 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Écouteurs intra-auriculaires FiiO FA7S

Au cœur des écouteurs FiiO FA7S, chaque plage de fréquence (aigu, médium et grave) profite de deux transducteurs dédiés pour assurer une musicalité équilibrée et naturelle.

Afin d’offrir un son équilibré et détaillé, les écouteurs intra-auriculaires FiiO FA7S sont des modèles 3 voies équipés d’un ensemble de 6 transducteurs à armature équilibrée. 349 €.

Premier IEMs pour ma part et je n’ai rien à redire. […] On ne sent pas leur poids, ils restent en place et ils n’exercent pas de pression dans l’oreille. […] Au niveau du son rien à dire. J’écoute du rock, métal, funk en général, mon avis ne sera que sur ces genres. […] Au niveau de la finition et des accessoires pour moi, c’est un sans-faute. Les IEMs en eux-mêmes sont magnifiques et qualitatifs. Eliewiii, le 21 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Caisson de basses SVS SB-1000 Pro

Le caisson de basses SVS SB-1000 Pro délivre 325 watts RMS (et 820 watts en crête) et descend jusqu’à 20 Hz, délivrant un grave profond.

Compact, le caisson de basses SVS SB-1000 Pro descend jusqu’à 20 Hz pour offrir un grave profond et intense. 849 €.

Le SVS SB-1000 Pro est très discret, encore plus que je ne pensais d’après les photos. Les basses profondes complètent admirablement le spectre sonore en restant vives, rapides et parfaitement maîtrisées. bjc3, le 2 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Ampli casque à tubes Feliks Audio Echo 2

L’ampli casque Feliks Audio Echo 2 offre une restitution chaleureuse, naturelle et détaillée sur une large bande passante allant de 15 Hz à 45 kHz.

L’ampli casque Feliks Audio Echo 2 délivre une puissance confortable de 350 mW, adaptée à la plupart des casques et écouteurs du marché. En résulte une restitution chaleureuse, naturelle et détaillée. 899 €.

Quant à l’âme de l’objet, le son, il est tout bonnement merveilleux. Profond, consistant, charnu, comme un double cappuccino onctueux et puissant. Il nous fait plonger dans la musique, ressentir toutes les subtilités, les émotions. L’émotion. Si je devais résumer cet ampli en un mot, ce serait probablement celui-là. Extrait de l’avis de εEridani, le 27 novembre 2023

⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Il est clair que ces équipements de hi-fi et de home-cinéma suscitent un enthousiasme unanime chez les passionnés de musique et d’images. Les avis positifs recueillis dans cet article témoignent de la qualité exceptionnelle de ces appareils. La sélection des avis du mois précédent vous attend, prête à vous guider vers une expérience sonore et visuelle optimale !

