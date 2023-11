Le Dolby Atmos s’impose dans les jeux vidéo sur PS5 et Xbox Series

Le Dolby Atmos offre une expérience sonore immersive incomparable. Jusqu’à présent réservée aux possesseurs de Xbox Series X et Xbox Series S, la technologie de Dolby Laboratories est désormais disponible sur PlayStation 5 grâce à une mise à jour récente. Les consoles nouvelle génération sont en mesure de délivrer un son 3D exceptionnel, participant à une meilleure immersion dans les jeux vidéo. Une solution audio qui séduit bon nombre de studios de développement.

Le jeu Under the Waves de Parallel Studio, aperçu à la Paris Games Week, a profité de l’expertise Dolby Atmos de Quantic Dream pour offrir aux joueurs une expérience sonore ultra immersive.

Des studios de mixage Dolby Atmos dédiés aux jeux vidéo en France

Le cinéma, la musique et les professionnels comme Guillaume Tell qui possède sont propre studio Dolby Atmos, ont déjà été conquis par cette spatialisation du son. L’arrivée du Dolby Atmos sur les consoles de nouvelle génération ouvre la voie à une adoption plus répandue de cette technologie dans les jeux vidéo. Des studios français se sont déjà lancés dans l’aventure puisque Asobo Studio, à qui l’on doit le sublime Microsoft Flight Simulator, possède son propre studio de mixage en Dolby Atmos. Le réalisme étant une priorité sur leur simulation de vol, l’audio se doit d’être le plus fidèle possible et posséder sa propre installation fait sens.

Chez Quantic Dream, l’immersion sonore prend une part importante dans leurs jeux très cinématographiques. C’est pour cette raison que l’éditeur a décidé de s’équiper de son propre studio de mixage afin de faciliter le travail en parallèle avec les développeurs et les artistes 3D. Un équipement qui permet aussi aux partenaires édités sous le label Spotlight de profiter de l’infrastructure de l’entreprise et du studio en Dolby Atmos 7.1.4.

Quantic Dream possède son propre studio de mixage Dolby Atmos 7.1.4. L’éditeur va offrir un son bien plus immersif sur ses prochains titres alors que la norme se généralise sur les consoles de salon.

Du côté de chez Ubisoft, le son Dolby Atmos est déjà disponible dans Assassin’s Creed: Origins, Assassin’s Creed: Valhalla et Watch Dogs: Legion. L’éditeur a déjà bien expérimenté la production sonore immersive et devrait aller plus loin sur ses prochaines productions puisqu’une nouvelle salle dédiée au mixage en Dolby Atmos vient de voir le jour dans leurs locaux parisiens. L’idée étant de maîtriser toute la chaîne de production des jeux et de travailler de pair avec les développeurs.

Tout comme pour la 3D, la technologie Dolby Atmos utilise des objets que l’on peut déplacer dans l’espace. Un fonctionnement pertinent pour la création sonore dans les jeux vidéo. L’adoption de la norme par les studios de développement est compréhensible, tant l’implémentation du son Dolby Atmos est cohérente avec les univers dynamiques en trois dimensions. Depuis l’arrivée des consoles nouvelle génération, cette technologie commence à se frayer un chemin dans l’univers du gaming. L’immersion étant centrale dans ce divertissement, l’apport de spatialisation du son est pertinent.

Ubisoft Paris s’est offert un tout nouveau studio de son, spécialement dédié au mixage en Dolby Atmos pour les jeux vidéo. L’éditeur breton souhaite développer cet aspect sonore dans ses futures productions.

Pour aller plus loin, Le Bureau d’Hugo s’est rendu chez Ubisoft pour découvrir leur studio et spécialement ce nouvel espace dédié au Dolby Atmos. On nous y montre notamment le logiciel Wwise d’Audiokinetic qui permet de gérer tous les objets audio en temps réel. La vidéo propose plusieurs entretiens qui expliquent l’ensemble du processus de création de la bande sonore, allant du sampling jusqu’à l’intégration et le mixage dans le jeu.

Quel est l’apport du Dolby Atmos dans les jeux vidéo ?

Étant primordiale, l’immersion dans les jeux vidéo est rendue possible par le réalisme des graphismes, l’écriture de l’histoire, le gameplay, la qualité du mixage sonore ou encore l’utilisation d’éclairages Philips Hue. La généralisation du son spatial (ou “3D”), et plus précisément du Dolby Atmos dans les jeux vidéo, est une excellente nouvelle. En plus d’apporter une nouvelle couche qui favorise cette immersion, le mixage peut également offrir plus d’informations aux joueurs sur les titres compétitifs. Call of Duty: Modern Warfare III, par exemple, propose un son Dolby Atmos qui permet d’entendre la direction des coups de feu et des bruits de pas, donnant des indications très précises sur la position des autres joueurs.

Dans ce cas, le son fait partie intégrante du jeu et les joueurs peuvent utiliser l’acoustique comme un outil supplémentaire pour repérer les adversaires dans l’espace. Ici, le Dolby Atmos devient même un avantage, poussant les gamers à s’équiper de barres de son ou d’amplificateurs compatibles. Exclusif aux Xbox Series S|X depuis la sortie, le Dolby Atmos s’invite sur la PlayStation 5 qui vient de recevoir une mise à jour permettant désormais de profiter de cette norme. Les deux constructeurs semblent vouloir soutenir ce format qui a déjà séduit de nombreux studios de développement comme Activision.

Call of Duty: Modern Warfare III a entièrement été mixé en Dolby Atmos afin de rendre le gameplay plus intéressant, en offrant aux joueurs des indications sonores pour débusquer les ennemis, juste avec le son. Le Dolby Atmos fait dorénavant partie intégrante du gameplay.

Pour profiter du Dolby Atmos, il est possible de sélectionner un téléviseur compatible équipé d’un nombre suffisant de haut-parleurs. Les téléviseurs Samsung TQ75QN95C et Panasonic TX-77MZ2000E, par exemple, offrent une dimension verticale au son. Il suffit alors de connecter la console de jeu en HDMI et de configurer la sortie audio principale sur “Dolby Atmos”.

Pour une expérience Dolby Atmos plus immersive, il est possible d’opter pour une barre de son placée sous le téléviseur ou l’écran gamer. Cela offrira davantage de puissance, ainsi que des haut-parleurs supplémentaires, créant une expérience Dolby Atmos plus immersive pour le joueur. De plus, la spatialisation du son sera considérablement améliorée par rapport à l’utilisation seule des haut-parleurs intégrés au téléviseur.

La barre de son Sony HT-A7000, par exemple, peut être accompagnée de son caisson de basses Sony SA-SW3 et d’une paire d’enceintes surround Sony SA-RS3S. Il existe aussi un pack complet comprenant la barre de son, le caisson de basse et les enceintes surround. Un très bon choix puisque la 4K à 120 fps, le VRR et l’ALLM sont supportés par cet équipement, permettant d’être parfaitement compatible avec les consoles nouvelle génération.

La barre de son Sony HT-A7000, accompagnée d’enceintes surround Sony SA-RS3S et d’un caisson de basses Sony SA-SW3 offre une expérience Dolby Atmos immersive. De plus, les technologies Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround permettent d’obtenir une spatialisation virtuelle convaincante.

Bien entendu, une solution complète avec amplificateur compatible Dolby Atmos accompagné d’enceintes home-cinéma, d’enceintes surround et d’enceintes Atmos offrira la meilleure expérience. Pour le gaming, les amplis Denon AVC-X8500HA ou Marantz SR-8015, par exemple, conviendront parfaitement puisqu’ils supportent la 4K à 120 fps, ainsi que les fonctionnalités VRR et ALLM, permettant une image fluide et sans latence. Il intègre également un décodeur Dolby Atmos qui pourra traiter le signal audio en provenance de la console de jeux. Cet amplificateur pourra être accompagné du pack d’enceintes Tangent Spectrum X6 HC comprenant la paire d’enceintes colonne Tangent Spectrum X6, l’enceinte centrale Tangent Spectrum XC, la paire d’enceintes surround Tangent Spectrum X4, la paire d’enceintes Dolby Atmos Tangent Spectrum XATM et le caisson de basses Tangent Spectrum XSW-8.

Quels sont les jeux compatibles Dolby Atmos ?

Depuis quelques années, les développeurs de jeux ont réellement mis l’accent sur le Dolby Atmos. On trouve aujourd’hui de très nombreux titres offrant un son spatialisé. Une liste déjà bien fournie et qui devrait s’allonger avec le temps. D’autant plus que la fin de l’exclusivité Xbox pour le Dolby Atmos et son arrivée sur PlayStation 5 devrait inciter un peu plus les studios à mixer leurs jeux avec cette norme. Pour expérimenter le gaming en Dolby Atmos, il est possible de se tourner vers ces jeux :

Le Dolby Atmos a déjà conquis le cinéma et pourrait bien réussir à s’imposer aussi dans l’industrie du jeu vidéo. Si les temps de chargements réduits, la fluidité de l’image et le ray tracing faisaient partie des promesses de cette génération de consoles, de toute évidence, il faudra aussi compter sur le son spatialisé. Une initiative poussée par Dolby Laboratories qui a récemment proposé ses plugins pour l’Unreal Engine, ce qui devrait inciter encore plus les développeurs à utiliser ces normes.