GTA 6 : un premier trailer officiel et une date de sortie

Alors que Rockstar Games fête ses 25 ans, quel plus beau cadeau d’anniversaire qu’un tout premier trailer pour Grand Theft Auto VI ? Initialement programmé pour le 5 novembre, le studio a dû faire face à une fuite et la vidéo a été publiée de manière non officielle sur X. Le géant du jeu vidéo a immédiatement réagi et en diffusant sur leur chaîne YouTube, les premières images de l’un des titres le plus attendus de cette génération, avec quelques heures d’avance.

Dans ce premier trailer de GTA 6, on peut apercevoir les nouveaux protagonistes du jeu : Lucia et Jason. Il s’agit d’un couple de braqueurs, façon Bonnie et Clyde, qui semble bien décidé à mettre le désordre à Vice City.

Grand Theft Auto VI : de nouveaux personnages et un lieu iconique

Dix ans après la sortie de Grand Theft Auto V, qui aura tout de même traversé trois générations de consoles, Rockstar revient sur le devant de la scène. Après “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition”, une collection de remasters assez paresseuse, et un simple portage de “Red Dead Redemption” sur PlayStation 4, le studio mythique vient une nouvelle fois confirmer sa position de mètre étalon dans l’industrie du jeu vidéo, avec ce premier trailer de Grand Theft Auto VI.

Si vous connaissez la série, il ne vous aura pas échappé que l’on peut y voir les images de Vice City. Un lieu qui rappellera de nombreux souvenirs aux gamers qui avaient joué à “Grand Theft Auto: Vice City”. Si le titre de 2002 se déroulait dans une ambiance très 80’s, dans GTA 6, il s’agit d’une ville très moderne et ancrée dans son époque. Le trailer fait référence à la culture des réseaux sociaux, au travers de courtes séquences qui rappellent Instagram. Aucun doute que le jeu saura en faire une critique très pertinente.

Grand Theft Auto VI va mettre en scène deux personnages que sont Lucia et Jason. Le couple de braqueurs semble fortement inspiré de Bonnie et Clyde et promet des histoires haletantes tout au long de l’aventure. Ce premier trailer présente déjà des braquages et des courses poursuites dans les rues de Vice City.

Avec ce trailer, Rockstar confirme les rumeurs qui circulaient depuis quelques mois. GTA 6 sera disponible pour les joueurs en 2025. Strauss Zelnick, le PDG de Take Two, avait en effet prédit aux investisseurs des bénéfices records sur cette période. Il était difficile d’imaginer autre chose que Grand Theft Auto devant une telle annonce, à l’époque.

Pour le moment, Rockstar n’a pas dévoilé de date précise, mais juste l’année. Une pratique devenue courante, afin de ne pas faire de fausses promesses aux joueurs. En développement depuis plus de dix ans, le studio a réellement pris son temps et on espère que ce Grand Theft Auto VI sera à la hauteur. En moins de dix heures, la vidéo publiée par Rockstar aura tout même dépassé les 50 millions de vues. C’est une réelle attente autour du jeu qui se concrétise ici. Le titre pourrait bien, une nouvelle fois, bousculer toute l’industrie du jeu vidéo.

Ce premier trailer de GTA 6, a aussi été l’occasion de dévoiler le logo officiel du jeu. On y retrouve les célèbres palmiers de Vice City, dans une ambiance très synthwave.

Sur quelles plateformes sortira Grand Theft Auto VI ?

Afin de pouvoir jouer à GTA 6 le jour de sa sortie, il faudra se tourner vers une PlayStation 5, une Xbox Series S ou une Xbox Series X. En effet, le titre de Rockstar sortira en priorité sur les consoles de salon. La version PC, quant à elle, devrait parvenir aux joueurs en 2026. Rockstar attend généralement quelques mois pour porter ses jeux sur cette plateforme, laissant aussi le temps de conclure quelques deals avec les fabricants de consoles.

Pour en profiter au mieux, un téléviseur avec des fonctionnalités gaming constitue un excellent choix, afin d’assurer une compatibilité complète avec les consoles de nouvelle génération. Il est aussi possible de se tourner vers un moniteur dédié aux jeux vidéo, permettant d’obtenir le meilleur d’une PS5, d’une Xbox ou d’un PC.

Grand Theft Auto VI a déjà créé l’évènement et Rockstar n’a pas le droit à l’erreur s’il veut asseoir sa position de leader dans son domaine. Comme à son habitude, le studio en dévoilera davantage au fur et à mesure, avec de nouveaux trailers en 2024 et du gameplay en 2025. On patientera avec l’arrivée de la trilogie remastérisée de GTA sur l’application mobile de Netflix.

