Test Blu-ray : Gran Turismo

Ce mois-ci, plongez dans l’univers captivant de la course automobile avec le test du Blu-ray Gran Turismo présenté par le magazine Les Années Laser. Prêts à ressentir l’adrénaline de la piste depuis le confort de votre salon ?

En résumé

Dans le registre « Incroyable mais vrai », le destin du Britannique Jann Mardenborough se pose là. Fans absolu et surdoué du jeu vidéo Gran Turismo, il triomphe dans son coin sur sa console PlayStation jusqu’au jour où, à 19 ans, alors qu’il poursuit des études d’architecture, il entend parler de la « GT Academy », structure imaginée par le constructeur automobile Nissan afin de confronter les meilleurs joueurs sur la version 5 du concept.

« J’ai remporté le challenge en 2011 et les gens de Nissan en ont déduit que j’avais toutes les qualités d’un vrai pilote de Formule 1 », raconte le jeune homme. Devenu une star du circuit « en dur », le voilà, sous les traits de l’acteur Archie Madekwe, héros à part entière du biopic/blockbuster signé Neil Blomkamp.

Et contre toute attente, loin d’être le long clip promotionnel redouté à la gloire de Sony et de Nissan, le résultat est une véritable bombe de charisme et de spectacle, une célébration pied au plancher du talent, de l’obstination et d’une discipline plus complexe qu’elle n’y paraît. On n’y trouve certes pas l’extraordinaire réalisme tragique du chef-d’œuvre du genre Rush orchestré voilà dix ans par Ron Howard, mais en termes d’émotions positives et de montées d’adrénaline (rehaussées par des trouvailles visuelles à en sursauter d’enthousiasme durant les scènes de course), c’est ce que le cinéma américain nous a offert de mieux en 2023.

Avis technique

Calibré Home Cinéma, le film bénéficie en UHD Blu-ray d’un Dolby Vision de… compétition qui tire le maximum des prises de vues nocturnes des grandes métropoles accueillant les pilotes ainsi que des éclairages sur le circuit du Mans lors des fameuses 24 heures. Réservée à la seule VO (grrrrr !), la… piste Dolby Atmos mérite amplement qu’on sabre le champagne tant elle prend soin des véhicules aériens (hélicoptère filmant les courses, surplomb du circuit du Mans par la Patrouille de France) qui volent littéralement au-dessus du spectateur. Prodigieux mixage surround des vrombissements des moteurs.

Du côté des bonus

Leur vocation ouvertement promotionnelle ne les empêche pas de délivrer toutes les informations nécessaires. Soit des modules sur le véritable héros du film (qui y a participé comme pilote), la mise en scène, la distribution, les séquences de courses ; et cinq scènes coupées ou prolongées finalisées et contextualisées de qualité, dont des premières retrouvailles en famille un peu tendues.

Le mot de la fin

Attachez vos ceintures !