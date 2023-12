CES 2024 : Hisense en embuscade pour conquérir le marché mondial des TV !

Hisense pourrait bien attirer tous les regards au CES 2024 avec la présentation d’un téléviseur 4K Premium extra large de 110” (2,79 m) de diagonale ! C’est le deuxième plus grand téléviseur au monde, juste derrière le TCL 115X955. Bien connu pour ses laser TV 4K et même 8K, le fabricant chinois se montre ainsi de plus en plus ambitieux sur le marché des TV QLED et mini-LED… Que nous réserve ce futur téléviseur Hisense 110UX ?

Avec une TV UHD 4K de 110” (2,79 m) de diagonale dans votre salon, les films et les jeux vidéo sont plus immersifs que jamais !

Après avoir commercialisé cette année l’impressionnant Hisense 100U7KQ, la première TV 4K de 100” (2,54 m) de diagonale au monde, Hisense pourrait faire à nouveau sensation au CES 2024 avec un téléviseur de 110” (2,79 m) de diagonale dont la luminosité atteindrait 10 000 nits ! Une TV XXL hors norme qui semble s’inspirer des modèles Hisense 65UXKQ et Hisense 85UXKQ. Ce téléviseur qui laisse présager une expérience visuelle ultra immersive pour les spectateurs confirme également leur appétence pour des téléviseurs de plus en plus grands.

Hisense 110UX : rétroéclairage mini-LED 10 000 nits

Le secret derrière les performances exceptionnelles de ce futur Hisense 110UX réside dans la technologie ULED X. Celle-ci utilise un contrôle actif et intelligent du rétroéclairage, réduisant les fuites de lumière pour améliorer le contraste et élargir la plage dynamique. Ce téléviseur Hisense hors norme devrait intégrer un rétroéclairage mini-LED à haut rendement géré sur 40 000 zones et capable de produire une luminosité atteignant 10 000 nits ! Avec de telles performances, les contenus HDR devraient être plus intenses et plus réalistes que jamais… L’intégration du chipset X avec intelligence artificielle, permet au téléviseur d’analyser et d’ajuster chaque scène en temps réel, pour améliorer la clarté, la profondeur et le contraste de l’image.

TV Hisense : rétro éclairage Mini-LED



QLED nouvelle génération pour des couleurs éclatantes

Le futur téléviseur Hisense 110UX devrait par ailleurs couvrir 95 % de l’espace colorimétrique BT.2020, exploité dans les salles de cinéma numérique. Sa dalle QLED (technologie des points quantiques) nouvelle génération assurerait en effet une reproduction des couleurs particulièrement réaliste, avec une palette visuelle riche et fidèle. Côté design, cette TV Hisense se dotera d’un film antireflet très efficace et proposera de larges angles de visions.

Les TV Hisense 4K prennent en charge les formats d’image HDR10+ et Dolby Vision

La dalle des TV Hisense UX bénéficie d’un revêtement anti-reflets

Hisense 110UX : son surround multicanaux

Côté son, si cet Hisense 110UX s’inscrit bien dans la lignée des Hisense 65UXKQ et Hisense 85UXKQ, il devrait profiter d’une section audio haut de gamme. On peut s’attendre à un système exploitant 4.1.2 canaux, voire davantage, avec un caisson de basses intégré et la gestion des pistes audio Dolby Atmos et Dolby Audio, ainsi que la spatialisation surround DTS Virtual-X.

S’il s’inscrit dans la continuité des TV de la gamme Hisense UXKQ, le Hisense 110UX devrait proposer une expérience sonore particulièrement immersive sur les pistes audio Dolby Atmos et DTS:X.