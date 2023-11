Grand Theft Auto sur Netflix : la plateforme de SVOD part à l’assaut du gaming

La plateforme de streaming Netflix pourrait prochainement proposer ses séries phares Squid Games, Mercredi, Extraction, Sherlock Holmes et Black Mirror en jeux vidéo. En effet, depuis quelques années, sur l’application mobile, il est déjà possible d’accéder à une cinquantaine de titres dont les excellents Oxenfree, Twelve Minutes ou encore Soldats inconnus : Frères d’armes. Un service qui regorge de petites pépites vidéoludiques indépendantes. Mais pour Netflix, ce n’est pas assez : le géant de la SVOD veut son AAA !

Grand Theft Auto pourrait bientôt rejoindre le catalogue gaming de Netflix. Une bonne nouvelle pour les gamers qui pourront profiter de ce jeu directement sur le service.

Netflix propose des jeux vidéo sur mobile

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais le catalogue de jeux vidéo inclus dans l’abonnement de base est assez conséquent et contient plus d’une cinquantaine de titres. Ils sont accessibles depuis l’application mobile et peuvent être téléchargés sans supplément. L’offre gaming de Netflix se fait encore discrète, mais l’entreprise semble vouloir aller plus loin sur ce secteur.

Dans le but d’étoffer son catalogue, Netflix aurait déjà mis sur la table près de 1 milliard de dollars dans des jeux comme Oxenfree, Immortality et Spiritfarer. De bons titres, mais qui ne déplacent pas les foules et ne vendent pas forcément d’abonnements. D’autant plus que ces jeux ne sont pas tous exclusifs à la plateforme.

Pratique pour les abonnés, l’offre Netflix contient des jeux mobiles qui peuvent être installés, sans frais supplémentaires. La célèbre entreprise de SVOD a déjà un pied dans le gaming et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Netflix se lance dans le cloud gaming

Si on en croit le Wall Street Journal, Netflix serait actuellement en discussion avec Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games à qui l’on doit notamment les franchises Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. Pour le moment, le service de SVOD ne propose que des jeux mobiles en téléchargement, il serait donc assez étonnant que GTA VI débarque sur la plateforme… En tout cas, pas sous cette forme.

Depuis quelques mois, Netflix expérimente le cloud gaming au Canada et au Royaume-Uni. Une solution qui permet de streamer les jeux, sans avoir à les télécharger. À l’image du Xbox Cloud Gaming disponible notamment depuis une Xbox Series X, la puissance de calcul est située sur les serveurs et les joueurs reçoivent un flux vidéo. L’intérêt principal est que l’on peut jouer n’importe où, sans avoir de console ou un PC suffisamment puissant. Techniquement, il suffit de connecter une manette à son téléviseur et de lancer le jeu depuis l’application Netflix.

Une nouvelle qui change tout. En effet, Netflix pourrait tout à fait être en mesure de proposer des jeux de plus grande envergure en streaming. Avec cette solution, imaginer Grand Theft Auto VI ou Red Dead Redemption II arriver sur la plateforme de SVOD pourrait tout à fait être possible. Le cloud gaming étant la grande tendance de l’industrie du jeu vidéo, il serait étonnant que Netflix n’ait pas envie de croquer une part du gâteau.

L’arrivée de jeux d’envergure sur Netflix va venir enrichir le catalogue gaming de la plateforme. Avec ses ambitions cinématographiques, un titre comme Red Dead Redemption y aurait tout à fait sa place.

Que préparent Rockstar Games et Netflix ?

Deux options pour Netflix : amener les jeux Rockstar Games déjà disponibles sur mobile dans l’application ou alors un titre exclusif à la plateforme. Différents accords pourraient être trouvés lors de ces discussions. Les franchises Grand Theft Auto et Red Dead Redemption sont très cinématographiques et les voir adaptées en films ou en séries aurait du sens. Toutefois, les rumeurs semblent parler d’un jeu spin-off de Grand Theft Auto sur mobile, exclusif à Netflix. Il faudra probablement attendre encore quelques mois (années ?) avant de découvrir la véritable ambition de ce partenariat.

Ce qui est certain, c’est que le fossé entre le cinéma et le jeu vidéo est en train de considérablement se réduire. La récente adaptation de The Last of Us et ses décors magnifiques en est un excellent exemple. On peut aussi citer l’incroyable série animée Cyberpunk Edgerunners qui illustre aussi cette tendance au transmédia. D’autres licences ont également eu le droit à leurs adaptations au cinéma. En 2022, le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) indiquait que 70 % des Français jouaient occasionnellement, un marché toujours en expansion et qui fait de plus en plus d’émules.

Bien que nous soyons encore nombreux à être attachés aux jeux au format physique, le cloud gaming a tout de même tendance à vouloir s’imposer. Toutefois, on ne peut que se réjouir que les univers des jeux vidéo soient de plus en plus pris au sérieux et adaptés en films et en séries. Il se murmure d’ailleurs qu’un projet live action serait aussi dans les cartons pour Cyberpunk 2077. On ne manquera pas de vous en parler sur le blog !