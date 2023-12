Le Grand Rex annonce l’ouverture de la plus belle salle de cinéma du monde !

Les amoureux du cinéma et du design ont rendez-vous mercredi 6 décembre à l’angle du boulevard Poissonnière et de la rue du même nom. Le Grand Rex inaugure la plus belle salle de cinéma du monde : la salle Infinite.

Né au début des années 1930, le “plus beau temple jamais élevé à la gloire du cinéma”, comme le présente la presse parisienne de l’époque, n’a cessé de se moderniser pour offrir aux spectateurs des conditions de visionnage idéales. Construite dans les années 1970, la salle 2 du Grand Rex est la dernière à bénéficier d’une rénovation complète.

Design luxueux

La dernière folie du célèbre cinéma parisien s’incarne aujourd’hui dans l’entière rénovation de la salle n°2, désormais baptisée Infinite. “Mon objectif est de proposer l’une des plus belles salles du monde visuellement, dans un esprit art déco moderne”, confie Alexandre Hellmann, le directeur général délégué du Grand Rex, aux journalistes de BoxOffice Pro.

La nouvelle salle Infinite du Grand Rex pourra accueillir près de 300 personnes dans des conditions très confortables.

Les spectateurs vont ainsi pouvoir découvrir une toute nouvelle salle très luxueuse de près de 300 places. Elle offre un confort remarquable grâce à ses fauteuils cinéma en cuir Kleslo inclinables, dont les rangées sont espacées de plus d’un mètre pour permettre d’étendre ses jambes.

Les fauteuils de cuir sont signés Kleslo, le spécialiste français des fauteuils cinéma. Les rangées sont séparées de plus d’un mètre afin que chaque spectateur puisse étendre ses jambes.

Un bar est par ailleurs implanté directement au fond de la salle, proposant des rafraîchissements avant et après la séance, sans que les spectateurs aient besoin de quitter cet espace très cosy.

Un bar est aménagé à l’arrière de la salle : les spectateurs peuvent ainsi se rafraîchir sur place avant et après la séance (crédit photo : ABP Architectes).

C’est l’agence ABP Architectes qui s’est chargée de concevoir cette nouvelle salle de cinéma hors normes. On leur doit notamment les travaux de rénovation du magnifique cinéma CGR Le Colisée de Carcassonne, ainsi que celle de la salle de l’Élysée Biarritz (à deux pas des Champs-Élysées).

Même les sanitaires du célèbre cinéma ont droit à une rénovation complète, dans l’esprit Art Déco.

Cinéma immersif

Afin d’offrir une sensation d’immersion maximale aux spectateurs, la salle Infinite du Grand Rex se dote d’un système d’éclairage pensé pour s’adapter à l’ambiance du film projeté, à la manière de la technologie des téléviseurs Philips Ambilight ! Alexandre Hellmann précise que “le recours au marron pour les sièges et les parois va renforcer l’effet puisqu’il s’agit du coloris qui absorbe le plus de couleurs.”

La nouvelle salle Infinite du Grand Rex profite d’un grand écran de projection de 10 mètres de base et d’un éclairage entièrement modulable pour s’adapter à l’ambiance du film projeté.

Cette nouvelle salle profite aussi d’un superbe écran de projection RealD Ultimate de 10 mètres de base. Offrant davantage de luminosité qu’une toile classique, il supprime les points chauds (reflets lumineux sur l’écran) et limite également l’effet de halo lumineux (ghosting) autour des sous-titres.

Comme c’est un vidéoprojecteur laser qui équipe cette salle, la toile adopte une toute nouvelle technologie pour éliminer l’effet speckle, un phénomène de bruit spécifique à la projection laser qui se manifeste parfois par de petites taches sur l’image. L’écran est ainsi parcouru de très légères vibrations de haut en bas. Imperceptibles à l’œil, elles suppriment efficacement le speckle pour garantir une image parfaitement uniforme, sans fourmillement.

Côté son, les nombreuses enceintes cinéma logées derrière l’écran ainsi que dans des alcôves, sur les murs latéraux et au plafond, promettent une spatialisation Dolby Atmos ultra précise et réaliste. Malgré le nom de la salle, il ne s’agit pas d’enceintes home-cinéma Elipson Infinite mais de modèles professionnels Krix Hyperphonix 45.

Il est certain que cette nouvelle salle Infinite du Grand Rex séduira les cinéphiles, tant par son design luxueux que par son confort ultime et sa capacité à immerger les spectateurs au cœur des films. C’est d’autant plus réjouissant que les tarifs demeurent raisonnables compte tenu des prestations fournies, avec une entrée annoncée à 16 € en tarif plein et 13 € en tarif réduit.

Vous souhaitez prolonger chez vous la magie du cinéma ? N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides pour concevoir un home-cinéma, tout savoir sur le son immersif au cinéma et même installer un home cinéma dans un petit espace.