The Game Awards 2023 : qui va remporter le prix du jeu de l’année ?

Le 6 décembre se déroulera la cérémonie des Game Awards, toujours présentée par Geoff Keighley. 2023 a été une grande année pour le jeu vidéo et départager les nominés va être complexe. Comme d’habitude, les votes sont ouverts 15 jours avant l’évènement et les Internautes peuvent déjà participer. Bien que l’on retrouve de très bons jeux parmi la sélection, certains absents suscitent déjà des réactions sur les réseaux sociaux.

Les Game Awards se dérouleront le 6 décembre 2023. L’événement sera présenté par Geoff Keighley et promet son lot de surprises.

Quels seront les grands gagnants des Game Awards 2023 ?

Si l’on ne connaît pas encore les élus des Game Awards, il ne fait aucun doute que certains titres se démarquent déjà par leur nombre de nominations. Alan Wake 2 et Baldur’s Gate 3 sont les noms qui reviennent le plus souvent. Il faut dire que ces jeux ont réellement créé de l’engouement autour d’eux et leurs qualités justifient amplement ces multiples nominations dans les catégories les plus prestigieuses, notamment celle du GOTY 2023 (“Game Of The Year”, le jeu de l’année).

La présence de Resident Evil 4 au titre de jeu de l’année, interroge beaucoup également. Le jeu, sorti originellement en 2005, a eu le droit à son remake, certes d’excellente facture, mais doit-on réellement considérer ce jeu comme une œuvre de 2023 ? En tout cas, cette sélection fait débat au sein de la communauté gaming. À tel point que l’on se demande si une catégorie “remakes et remasters” n’aurait pas sa place aux Game Awards.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Marvel’s Spider-Man, eux aussi, prétendent à cette plus belle distinction qu’est le jeu de l’année. Un match plutôt serré puisque tous ces jeux ont vraiment convaincu les joueurs. Nintendo voit aussi son autre exclusivité, Super Mario Bros. Wonder, nominée pour le GOTY 2023. Une belle performance pour la marque japonaise qui réussit l’exploit de sortir plusieurs excellents jeux sur la Nintendo Switch cette année. Aucun doute que ces cinq jeux phares de l’année repartiront tous avec quelques récompenses, mais un seul obtiendra le titre de “jeu de l’année”.

Baldur’s Gate 3 a créé la surprise cette année, avec une aventure qui bouscule les codes du RPG. Avec sa narration très riche, il a placé la barre très haut et il est possible qu’il obtienne le titre de GOTY 2023.

Hogwarts Legacy et Starfield : les grands absents des Game Awards 2023

Une chose n’aura pas échappé au regard affuté des gamers, c’est l’absence de Hogwarts Legacy. Le RPG d’Avalanche Software avait pourtant créé l’événement lors de sa sortie en février. La presse et les joueurs étaient unanimes et lui ont donné d’excellentes notes. Toutefois, la compétition est rude et il semble difficile de lutter face à des bulldozers comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2 ou Alan Wake 2. Même si cela est difficile, il faut pourtant faire des choix et malgré ses nombreuses qualités, Hogwarts Legacy n’aura pas été retenu. Un titre que l’on vous invite tout de même à découvrir et qui mérite que l’on s’y intéresse, si vous aimez l’univers de Harry Potter.

Dans cette même catégorie, on retrouve aussi Lies of P qui a été très bien reçu par la communauté gaming. Il est d’ailleurs aussi nominé pour la “meilleure direction artistique”. On s’étonne qu’il n’ait pas été sélectionné dans davantage de catégories, car il avait pourtant tout d’un GOTY potentiel. De manière générale, les choix réalisés par la presse spécialisée pour les Game Awards arrivent rarement à contenter tout le monde, mais l’évènement de Geoff Keighley reste une fête pour les amoureux du gaming.

Dans Lies of P, vous incarnez Pinocchio dans un univers steampunk. Le jeu est exigeant et il n’y a pas le droit à l’erreur.

Les jeux indépendants à l’honneur aux Game Awards 2023

Les Game Awards sont l’occasion de mettre en avant de grosses machines marketing à coups de millions de dollars, mais l’évènement sait aussi reconnaître les talents derrières les titres indépendants. C’est pour cette raison que l’on peut retrouver l’excellent Tchia dans la catégorie “jeux impactants”, qui offre une expérience inédite aux joueurs, en leur donnant la possibilité d’incarner tous les animaux de l’île d’Uma. Terra Nil est aussi présent dans cette catégorie, ce jeu stratégique propose aux joueurs de végétaliser des terres arides et dévastées, avec un sous-texte autour de l’environnement. Un gameplay passionnant avec un propos très tendance.

La catégorie “jeu indépendant de l’année” est aussi prestigieuse et récompense les œuvres des studios indés qui se sont démarqués en 2023. On y retrouve l’incroyable Cocoon, qui offre une mécanique très originale d’univers parallèles et qui a fait chauffer les méninges de bon nombre de joueurs. Viewfinder a aussi retenu toute l’attention de la communauté gaming, avec un gameplay innovant à base d’illusions d’optique. Il faut aussi citer Sea of Stars, très inspiré des RPG de la grande époque de la Super Nintendo qui a, lui aussi, reçu un accueil très chaleureux.

Parmi cette sélection de titres indépendants, on trouve aussi l’improbable Dave the Diver qui vous met dans la peau d’un plongeur. Il doit trouver de quoi alimenter son bar à sushi, apportant des phases de cuisine et de gestion. Et enfin, Dredge qui se présentait comme un jeu de pêche en bateau, mais qui, à mesure que l’histoire avance, va révéler un aspect bien plus sombre. Des expériences vidéoludiques uniques que l’on ne retrouve que chez les développeurs indépendants.

Viewfinder utilise les illusions d’optique pour faire avancer le joueur. Ici, une photographie va permettre de créer une plateforme pour accéder à la suite de l’aventure.

The Game Awards : l’évènement annuel des gamers

Tous les ans, les Game Awards apportent leur lot de controverses et de discussions sur les réseaux sociaux. Le fait est que le jeu vidéo passionne et chaque année, l’événement gagne en popularité. Une visibilité offerte aux éditeurs et aux développeurs qui profitent de cette fabuleuse audience pour annoncer de nouveaux jeux en exclusivité mondiale. L’occasion est belle pour se faire surprendre par des titres inédits ou des pépites qui seraient passés sous nos radars.

Depuis la création de cet événement, les sélections des Game Awards n’ont jamais fait consensus tant l’offre en matière de jeux vidéo est désormais quantitative et qualitative. Difficile dans ces conditions de ne retenir qu’une poignée de titres, même si certaines de ces œuvres se sont clairement démarquées cette année. Selon vous, quels sont les jeux qui auraient mérité d’être sélectionnés ?

N’hésitez pas à alimenter le débat en proposant en commentaire votre jeu de l’année 2023 !