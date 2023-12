Test Sivga Luan : entre design, confort et son immersif

Succédant au modèle Phoenix, le casque hi-fi Sivga Luan passe entre nos mains ! Outre son élégant design avec ses coques en bois massif, il promet une expérience musicale immersive grâce à ses larges transducteurs de 50 mm et sa conception ouverte. Le Sivga Luan peut-il devenir la nouvelle référence des casques hi-fi de moins de 400 € ?

Sivga Luan : accessoires

Le casque Sivga Luan est livré avec un étui de transport rigide en cuir marron, une pochette de rangement souple en tissu pour les accessoires, un câble 3,5 mm stéréo vers 3,5 mm mono (160 cm) ainsi qu’un adaptateur 6,35 mm.

Sivga Luan : présentation

La marque Sivga voit le jour en Chine en 2016 par Jian Zhou et Rongchun Pan. Animée par la volonté d’offrir des solutions audiophiles de haute qualité à des prix accessibles, Sivga Audio conçoit et produit l’ensemble de ses casques au sein de ses propres usines. Chaque modèle est confectionné à partir de bois choisis pour leurs propriétés acoustiques et bénéficie d’un travail artisanal pour les coques.

Le casque Sivga Luan arbore de jolies coques en bois, conservant ainsi l’essence distinctive de la marque.

Se positionnant entre le Sivga SV023 et le Sivga Phoenix, le casque Sivga Luan conserve les éléments de design distinctifs de la marque, telles que ses coques en bois verni, son châssis en aluminium, sa double armature en acier et son arceau en cuir et en velours.

Confort de port

Le casque hi-fi Sivga Luan présente de très larges coussinets coniques, façonnés tels des entonnoirs. Bien que leur esthétique puisse sembler inhabituelle, cette conception s’avère des plus confortables. Les oreillettes hybrides sont composées de mousse à mémoire de forme en partie recouvertes de velours, offrant une agréable expérience sensorielle sans trop appuyer sur les tempes ou la mâchoire. L’arceau en acier inoxydable, à la fois élégant et robuste, complète avantageusement ce design.

Avec un poids raisonnable de seulement 354 g, le casque se révèle très confortable et se porte ainsi sans problème toute une après-midi. De plus, le bandeau matelassé sur toute sa longueur assure une répartition uniforme du poids.

Conception audio

Le casque Sivga Luan est un modèle ouvert. Cette conception promet une scène sonore d’une grande ampleur, permettant une immersion accrue dans la musique avec une spatialisation sonore étendue. Cette conception signifie qu’il offre une isolation phonique moindre et s’utilisera davantage dans les lieux calmes, sans perturbations sonores extérieures.

En plus d’être livré avec un câble mini-jack 3,5 mm, le casque Sivga Luan profite d’une faible impédance et d’une sensibilité élevée, lui permettant de s’associer avec de nombreuses sources.

Sa faible impédance de 38 ohms combinée à une sensibilité élevée de 100 dB garantit une compatibilité avec une multitude de sources. Bien entendu, même s’il est tout à fait envisageable de l’utiliser avec votre smartphone seul, sa pleine expression musicale se déploie lorsqu’il est jumelé à un baladeur audiophile, un ampli-casque ou même un DAC audio portable.

Transducteurs dynamiques

Le casque hi-fi Sivga Luan est équipé de transducteurs dynamiques de 50 mm de diamètre. Ces derniers assurent une reproduction sonore précise et détaillée sur toute la gamme de fréquences, de 20 Hz à 40 kHz. La membrane polymère plaquée Nickel utilisée dans ces transducteurs a été soigneusement sélectionnée pour sa légèreté, sa haute rigidité et sa forte élasticité, permettant ainsi une réponse transitoire rapide et précise.

Équipé de larges transducteurs dynamiques de 50 mm, le casque Sivga Luan promet une écoute riche et détaillée.

De plus, le dôme en fibre de carbone organique intégré absorbe, contrôle et supprime les vibrations indésirables pour une musicalité claire et sans distorsion. Enfin, la bobine en aluminium plaqué cuivre assure une parfaite impulsion de la membrane rendant ainsi le son plus délicat et la transmission du son plus naturelle. De son côté, l’aimant néodyme NdFeB surdimensionné garantit une puissance et une dynamique optimales.

Câble audiophile

Le casque Sivga Luan offre une connectivité étendue grâce à son câble en Y amovible équipé de prises mini-jack 3,5 mm des deux côtés. L’adaptateur 6,35 mm inclus élargit encore les possibilités de connexions.

Chaque coque dispose d’un connecteur mini-jack 3,5 mm pour accueillir le câble détachable livré avec le casque Sivga Luan.

Réalisé en thermoplastique polymère TPU, ce câble présente une robustesse accrue contre les entrelacements, réduisant ainsi les frustrations liées aux nœuds et facilitant son rangement. De plus, ce matériau assure la réduction des bruits induits par les frottements du câble dans le but d’offrir une expérience d’écoute pure, exempte de ces interférences néfastes.

Avec une longueur de 1,6 mètre, les utilisateurs bénéficient d’une liberté de mouvement suffisante pour une utilisation confortable et non contraignante lors d’une écoute sédentaire. Toutefois, si vous souhaitez une plus grande commodité, une rallonge ou un câble plus long comme le Meze Câble Standard 109 PRO (3 m) ou le Meze Câble d’origine Gold pour 99 (3 m) peuvent être les bienvenus.

Les symboles “L” (pour left, gauche en français) et “R” (pour right, droite en français) à l’intérieur des oreillettes et sur l’arceau, permettent de respecter facilement la polarité lors du branchement du câble.

Sivga Luan : spécifications clés

Casque ouvert circumaural

Transducteurs dynamiques de 50 mm

Réponse en fréquence : mesuré à 20 Hz – 40 kHz

Impédance : 38 ohms (mesuré à +/- 15 %)

Sensibilité : 100 dB (mesuré à +/- 3 dB)

Câble mini-jack 3,5 mm / adaptateur 6,35 mm

Poids : 354 g

Sivga Luan : mise en œuvre

Pour tester le casque ouvert Sivga Luan dans les meilleures conditions, nous l’avons associé à l’ampli casque de bureau FiiO R7 ainsi qu’à l’ampli casque Naim Uniti Atom Headphone Edition.

Avec sa triple sortie casque en façade et sa forte puissance d’amplification, le lecteur FiiO R7 alimente efficacement le casque ouvert Sivga Luan.

Sivga Luan : nos impressions

Largement récompensé par la presse internationnale avec des Awards remis par Major HiFi, On-Mag ou encore Trusted Reviews, le casque ouvert Sivga Luan se révèle effectivement très musical. Il offre une reproduction riche et équilibrée s’adaptant à tous les genres musicaux. Sur le morceau “Come Back to Earth” tiré de l’album Swimming de Mac Miller, le Sivga Luan met bien en lumière la voix de l’artiste. Les effets sonores se propagent tout autour de nous. La scène sonore se révèle aussi ample en largeur qu’en profondeur. Les notes les plus aiguës restent douces et bien définies, mais présentent quelques imperfections lorsque le volume est trop poussé.

Le casque ouvert Sivga Luan montre toutes ses qualités sur « Come Back to Earth » de Mac Miller, mettant en avant la voix de l’artiste avec des effets sonores immersifs et une scène sonore étendue.

Poursuivant sur le titre “Otherside” de l’album Californication des Red Hot Chili Peppers, le Sivga Luan continue d’impressionner. Les percussions résonnent avec netteté et les notes de guitare sont restituées avec précision, tandis que les voix restent solidement ancrées au premier plan. Le casque Sivga Luan offre une reproduction sonore détaillée.

Sur la chanson “Won’t Stand Down” de Muse, les basses sont profondes et offrent une belle énergie à la musique. Le casque Sivga Luan se montre chaleureux. Il reproduit de nombreux détails, mettant en valeur l’enregistrement original. On profite également d’une scène sonore spacieuse. Enfin, le positionnement des différents instruments/voix est excellent.

Sivga Luan comparé à…

Le casque hi-fi Sivga Luan se distingue par son caractère plus chaleureux et indulgent que le casque FiiO FT3 qui, quant à lui, penche plutôt du côté analytique.

FiiO FT3 : le casque FiiO FT3 se révèle plus analytique et neutre pour la reproduction des titres streamés. Le casque ouvert Sivga Luan montre, quant à lui, davantage de personnalité en offrant des basses et des médiums plus présents et légèrement plus chauds. Le casque ouvert Sivga Luan marque des points en matière de confort avec notamment un poids mieux réparti et des oreillettes plus enveloppantes, mais se révèle plus imposant que son concurrent.

HiFiMAN Sundara : le casque Sivga Luan se distingue par ses matériaux nobles, des coques en bois massif ainsi qu’une sonorité chaleureuse avec des basses profondes. Sa scène sonore est aérée et bien équilibrée. De son côté, le HiFiMAN Sundara utilise des transducteurs Planar Magnetic fins et une technologie micro-perforée pour une reproduction neutre et analytique jusqu’à 75 kHz. Les deux casques partagent une excellente aération et un placement naturel des instruments, mais le choix entre eux dépendra des préférences individuelles, le Luan offrant une immersion chaleureuse tandis que le Sundara se concentre sur la neutralité et les détails audio.

Sivga Luan : pour qui ?

Le casque hi-fi Sivga Luan convient à ceux qui apprécient un son chaleureux et musical. Il offre une expérience d’écoute immersive qui saura satisfaire les amateurs de divers genres musicaux, du jazz au classique en passant par le rock et le rap. Son excellent confort de port, sa qualité de fabrication et son prix raisonnable en font un choix particulièrement attrayant pour ceux qui recherchent un casque milieu de gamme et qui apprécient les beaux objets que l’on prend plaisir à prendre en main.

Sivga Luan : conclusion

Le casque hi-fi Sivga Luan se démarque par sa musicalité riche et chaleureuse. Il délivre un son puissant et immersif à un prix raisonnable, faisant de lui une option intéressante pour ceux qui recherchent un compromis entre la qualité audio et le budget. Bien que sa signature puisse ne pas convenir à tous les audiophiles, le casque ouvert Sivga Luan trouve parfaitement sa place parmi les casques milieu de gamme. Enfin, en plus d’être confortable, son aspect chaleureux et haut de gamme lié au choix de matériaux (bois, cuir, acier inoxydable, velours) en fait un objet très agréable à utiliser au quotidien.

Nous avons aimé

Le rapport qualité-prix

La largeur et la profondeur de la scène sonore

La restitution chaleureuse

Le confort de port

Nous aurions aimé

Un peu plus de définition dans les aigus

